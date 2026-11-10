Friedrich Merz condiționează acordul privind viitorul buget al UE de un nou sprijin colectiv de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a condiționat încheierea unui acord privind viitorul buget al Uniunii Europene de acordarea unui nou sprijin financiar pentru Ucraina, reunind astfel două subiecte sensibile din punct de vedere politic, care au scos la iveală diviziuni profunde între statele membre, relatează Euronews, citând o scrisoare pe care liderul de la Berlin i-a adresat președintelui Consiliului European, Antonio Costa, în ajunul summitului informal de la Dublin.

Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de 70 de miliarde de euro pentru bugetul anului 2027, provocat de atacurile aeriene neîntrerupte ale Rusiei. UE a promis să acopere două treimi din acest deficit, aproximativ 45 de miliarde de euro, printr-un mecanism care urmează să fie definit.

„Un angajament colectiv prin care toți, fără excepție, vom contribui în mod echitabil la acoperirea acestui deficit reprezintă o condiție esențială pentru soluționarea acestei probleme și pentru discutarea oricăror alte chestiuni, în special a celor cu implicații financiare”, a transmis Merz într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, consultată de Euronews.

Merz a argumentat că negocierile în curs privind bugetul pe șapte ani al Uniunii trebuie să garanteze „o soluție susținută de toate statele membre, care să asigure Ucrainei o perspectivă de finanțare solidă și multianuală începând din 2028, inclusiv pentru obligațiile aferente dobânzilor deja acumulate”.

Cele 45 de miliarde de euro pe care UE intenționează să le acorde Kievului în 2027 se vor adăuga împrumutului existent de 90 de miliarde de euro, susținut prin împrumuturi comune contractate de 24 de țări, excepție fiind Ungaria, Slovacia și Cehia. Având în vedere amploarea deficitului, o nouă rundă de împrumuturi comune a devenit rapid principala opțiune. Comisia Europeană urmează să prezinte statelor membre posibile variante înaintea unui summit extraordinar programat la sfârșitul lunii.

În scrisoarea sa, Merz îi solicită lui António Costa să accelereze calendarul discuțiilor și să includă subiectul printre prioritățile summitului informal din această săptămână, de la Dublin. Tema nu figura inițial pe agenda reuniunii.

Cancelarul german și-a exprimat în mod explicit regretul față de faptul că sprijinul financiar și militar acordat țării afectate de război „este distribuit inegal și suportat în principal de doar câteva state membre”. „Sprijinirea Ucrainei este o chestiune care ține de securitatea noastră europeană indivizibilă, iar împărțirea responsabilității pentru acest sprijin trebuie să respecte același principiu”, a scris Merz.

Germania este cel mai mare donator bilateral al Ucrainei. Alți susținători importanți, precum Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Suedia, împărtășesc nemulțumirile lui Merz și doresc reunirea negocierilor privind bugetul UE și sprijinul pentru Ucraina într-un singur pachet.

Toate aceste țări fac parte din grupul așa-numitelor state „frugale” sau „modernizatoare”, care susțin reduceri generalizate ale cheltuielilor prevăzute în proiectul de buget. Această poziție le-a plasat pe un curs de confruntare cu grupul „Prietenii coeziunii”, care încearcă să mențină finanțarea adecvată a politicii de coeziune și a politicii agricole comune.

Cehia, Ungaria și Slovacia transmit că vor solicita din nou exceptarea de la participarea la împrumuturile comune destinate sprijinirii Kievului. Bulgaria, o critică vocală a livrărilor de armament, este așteptată să adopte aceeași poziție. Cele patru țări fac parte din grupul statelor preocupate de politica de coeziune.

Refuzul acestora de a participa a provocat nemulțumirea statelor așa-numitului grup „frugal”. „Grupul statelor preocupate de coeziune nu poate să aibă și tortul, și să-l mănânce”, a declarat un diplomat. „La Bruxelles nu există un copac din care cresc banii, așa că trebuie să facem alegeri politice”, a insistat acesta.