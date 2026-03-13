Friedrich Merz critică decizia administrației Trump de a relaxa temporar sancțiunile privind petrolul rusesc: „Este o greșeală”

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat vineri administrația Trump pentru suspendarea temporară a sancțiunilor privind petrolul rusesc, într-o încercare de a reduce prețurile la energie, în creștere pe fondul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, informează Politico Europe.

Joi seara, SUA au ridicat temporar unele dintre sancțiunile impuse Rusiei, permițând livrarea și vânzarea petrolului rusesc blocat pe mare.

„Considerăm că este o greșeală. În prezent, există o problemă legată de prețuri, dar nu una legată de aprovizionare. În acest sens, aș dori să știu ce alți factori au determinat guvernul SUA să ia această decizie”, a declarat Merz, alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store.

Merz a declarat că decizia administrației americane a venit ca o surpriză vineri dimineață, zdrobindu-i speranțele că Washingtonul s-ar putea abține de la a lua astfel de măsuri, întrucât alți membri ai G7 îl îndemnaseră cu insistență pe Trump să nu slăbească presiunea asupra Moscovei în cadrul unei videoconferințe comune desfășurate miercuri.

„Vrem să ne asigurăm că Rusia nu va profita de războiul din Iran pentru a slăbi Ucraina. Nu vom permite Moscovei să pună la încercare NATO pe flancul estic sau aici, în nord”, a declarat Merz.

Merz a subliniat că Germania, împreună cu partenerii săi din G7 și Israel, depune eforturi pentru a pune capăt războiului. De asemenea, el și-a reiterat temerile că SUA și Israelul nu au o strategie pentru a pune capăt războiului.

Având în vedere creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie, Merz a menționat dislocarea unor cantități considerabile de petrol din rezervele naționale globale, efort la care s-a alăturat și Germania, care, potrivit lui Merz, „va contribui într-o oarecare măsură la moderarea prețurilor la energie”.

Cancelarul german împărtășește opinia liderului francez Emmanuel Macron, a cărui țară asigură președinția semestrială a G7.

În urma reuniunii de miercuri a liderilor țărilor membre din acest format. convocată pe fondul situației din Orientul Mijlociu, Macron a declarat că actuala criză energetică generată de războiul din Orientul Mijlociu și de blocada asupra Strâmtorii Ormuz nu ar trebui să reprezinte un motiv pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a anunțat joi seara o „autorizație temporară” care permite țărilor să achiziționeze timp de 30 de zile petrolul rusesc transportat pe mare, informează The Guardian și BBC.

Trump „depune eforturi pentru a menține prețurile la un nivel scăzut”, a afirmat acesta, după ce prețurile medii ale combustibilului din SUA au crescut cu 65 de cenți pe galon într-o lună.

„Această măsură pe termen scurt, strict specifică, se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus, care își obține majoritatea veniturilor din energie din taxele percepute la punctul de extracție”, a afirmat Bessent.

Petrolul Brent, indicatorul internațional de referință, s-a menținut peste 100 de dolari pe baril în primele ore de tranzacționare de vineri, în ciuda acestei ultime măsuri dintr-o serie menite să calmeze îngrijorările legate de impactul economic al avertismentului adresat Iranului de către SUA și Israel.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus practic la închiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante artere ale comerțului mondial, prin care trec de obicei aproximativ o cincime din petrolul și gazul transportate pe mare la nivel mondial.

Deși administrația Trump a promis în repetate rânduri că va escorta navele prin strâmtoare, traficul nu și-a revenit încă. Regimul iranian a declarat că nu va permite exportul „nici măcar a unui litru de petrol” din regiune atât timp cât atacurile SUA și ale Israelului continuă.

Administrația Trump a permis săptămâna trecută rafinăriilor indiene să cumpere temporar petrol rusesc timp de 30 de zile. Cu o lună înainte, Trump a afirmat că India a fost de acord să înceteze achiziționarea acestuia, într-o schimbare care, potrivit lui, ar „ajuta la ÎNCETAREA RĂZBOIULUI din Ucraina” prin tăierea unei surse vitale de fonduri pentru Rusia.