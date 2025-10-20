U.E.
Friedrich Merz declară război extremei drepte, desemnând partidul AfD drept „principalul adversar” în alegerile regionale din 2026
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni război extremei drepte, aflată în creștere în sondaje, identificând-o drept „principalul adversar” în cele cinci alegeri regionale programate pentru anul viitor, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Depășit în unele sondaje de opinie de Alternativa pentru Germania (AfD), care a ocupat locul al doilea în alegerile parlamentare din februarie anul trecut, CDU-ul lui Merz vrea să oprească această ascensiune deosebit de puternică în estul țării, dar și creșterea partidului în vest.
„Acest partid vrea în mod deschis să distrugă CDU, vrea o altă țară. Nu ne separă doar detalii. Sunt chestiuni fundamentale și convingeri politice fundamentale care ne separă de AfD”, a acuzat Merz într-o conferință de presă la Berlin, după o reuniune de două zile a partidului său.
Președintele CDU a respins în mod clar apelurile făcute săptămâna trecută de unii membri ai formațiunii sale și ai partidului său soră bavarez, CSU, care își exprimaseră sprijinul pentru cooperarea cu extrema dreaptă. Aceștia din urmă considerau că strategia cordonului sanitar, decisă la congresul din 2018, nu a reușit să oprească avansul AfD.
„Ne vom distanța de acest lucru foarte clar și fără echivoc. Mâna întinsă pe care AfD ne-o oferă încontinuu este, în realitate, o mână care vrea să ne distrugă”, a spus el, referindu-se la propunerile de cooperare ale AfD.
Anul viitor sunt programate cinci alegeri regionale, inclusiv două în est, în Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde se așteaptă ca AfD să ocupe primul loc, conform sondajelor actuale.
În vest, AfD câștigă teren constant și poate spera la locul al doilea sau al treilea în Baden-Wurttemberg, Renania-Palatinat și Berlin, în spatele CDU, dar la egalitate cu social-democrații sau cu Verzii.
AfD este în prezent cel mai mare partid de opoziție din Bundestag. Formațiunea de extremă dreaptă a avut succes prezentându-se ca singura forță cu adevărat anti-imigrație din Germania, combinând acest mesaj cu o retorică anti-război, sceptică față de sprijinul continuu al Berlinului pentru Ucraina și față de eforturile de transformare a Bundeswehr-ului în cea mai puternică armată a Europei.
Declarațiile lui Merz vin în contextul unei discuții interne din cadrul partidului său de centru-dreapta, care a avut loc săptămâna trecută, privind modul în care CDU ar trebui să gestioneze relația cu AfD înaintea alegerilor, relatează Politico Europe.
„Vrem și putem să câștigăm toate aceste alegeri și să rămânem cea mai puternică forță politică din Germania”, a declarat Merz după o reuniune-maraton de șapte ore și jumătate cu conducerea partidului, desfășurată duminică, în care s-a discutat strategia pentru anul electoral viitor.
Nicușor Dan, întâlnire cu comisarul european pentru afaceri interne: România acționează ca un membru Schengen deplin și responsabil. Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică
Președintele Nicușor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București, discuțiile vizând consolidarea cooperării în domeniul securității interne, gestionarea migrației și protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.
„Vizita comisarului Brunner are loc într-un context de securitate dificil, resimțit puternic în regiune. România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar și-a dovedit deja contribuția semnificativă la consolidarea securității Uniunii Europene și va continua să acționeze la fel de predictibil”, a declarat șeful statului.
Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit comisarului european pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la spațiul Schengen și a subliniat că prima evaluare efectuată după intrarea țării noastre în acest spațiu a confirmat faptul că România acționează ca un „membru deplin și responsabil, fără deficiențe majore care să necesite măsuri urgente”.
Un alt subiect important abordat în cadrul întrevederii a fost apărarea granițelor Uniunii Europene, în contextul războiului din Ucraina. Președintele a evidențiat rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea întregii Europe și a salutat sprijinul primit din partea instituțiilor europene pentru întărirea capacității de reacție la amenințările hibride venite dinspre Federația Rusă.
„Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde siguranța întregii Europe”, a transmis Nicușor Dan.
Vizita comisarului Magnus Brunner face parte dintr-un tur al capitalelor europene pe care oficialul european îl desfășoară în primul său an de mandat, având ca obiectiv consolidarea cooperării între statele membre în domeniile migrației, securității interne și protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.
Brunner s-a întâlnit în capitala României și cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de interne Cătălin Predoiu.
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg. Eliminarea completă a importurilor rusești de energie, printre principalele subiecte de pe agendă
Parlamentul European se reunește într- o nouă sesiune pleară, în perioada 20-23 octombrie, la Strasbourg, prilej cu care deputații europeni vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijociu și despre rolul UE. De asemenea, aceștia vor anticipa Summitul European din 23 octombrie. Printre subiectele importante ale agendei se numără modernizarea permisului de conducere în UE, laureatul Premiului Saharov 2025 și eliminarea totală a importurilor de energie din Rusia, informarează un comunicat oficial.
Acordul de pace din Orientul Mijlociu și rolul UE
Marți dimineață, eurodeputații și reprezentanții Comisiei vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijlociu și despre rolul UE. Salutând acordul de pace pentru Orientul Mijlociu, președinta Parlamentului, Roberta Metsola, a declarat că UE este pregătită să contribuie la asigurarea punerii sale în aplicare. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța acordării de sprijin în materie de guvernanță și de sprijin pentru reforma Autorității Palestiniene.
Într-o declarație în urma participării sale la summitul de la Sharm El-Sheikh, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că UE este pregătită să participe la Consiliul Internațional pentru Pace și să sprijine guvernanța de tranziție, redresarea și reconstrucția. Pe 11 septembrie 2025, euroddeputații au adoptat o rezoluție, subliniind importanța creării unui stat palestinian pentru pace, securitatea Israelului și normalizarea regională.
De la anunțarea acordului de pace și intrarea în vigoare a încetării focului, cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață au fost eliberați în schimbul a 2.000 de palestinieni deținuți de Israel. Aspecte-cheie ale planului de pace, cum ar fi dezarmarea Hamas, retragerea armatei israeliene și viitoarea guvernanță a Fâșiei Gaza, nu au fost încă soluționate.
Prioritățile Parlamentului pentru Consiliul European din octombrie
Înaintea reuniunii șefilor de stat sau de guvern de la Bruxelles din 23 octombrie, plenul va discuta despre modul în care UE poate continua să sprijine Ucraina împotriva agresiunii Rusiei, precum și despre răspunsul UE la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, unde prima etapă a acordului de pace între Hamas și Israel a dus la eliberarea ostaticilor rămași și retragerea Israelului din Gaza.
În cadrul reuniunii, liderii UE se vor concentra, de asemenea, pe consolidarea competitivității economice a Europei, ghidată de Busola pentru competitivitate și de raportul Draghi, care solicită investiții publice mai mari și reforme economice ample. Aceștia vor aborda, de asemenea, criza locuințelor din Europa, politica de apărare și securitate, precum și modalitățile de gestionare a fluxurilor de migrație și de asigurare a protecției frontierelor.
Modernizarea permisului de conducere în UE
Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, PE va confirma noile norme ale UE privind permisele de conducere. Marți, eurodeputații urmează să confirme o actualizare a normelor UE privind permisele de conducere, precum și modificări pentru a asigura posibilitatea ridicării permisului în cazul șoferilor străini care conduc periculos. Cu aproape 20 000 de vieți pierdute anual pe drumurile din UE, Parlamentul dorește să se asigure că normele contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere.
Proiectele legislative, deja confirmate de Consiliu, prevăd cerințe suplimentare pentru viitorii conducători auto, care vor trebui să învețe despre riscurile legate de unghiul mort și de utilizarea telefonului la volan, și să își sporească gradul de conștientizare cu privire la pietoni, copii, bicicliști și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor. Printre alte inovații se numără un nou permis de conducere digital care poate fi accesat prin intermediul unui smartphone, o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru noii conducători auto și un permis pentru persoanele în vârstă de 17 ani care vor putea conduce cu însoțitor.
Persoanele în vârstă de 18 ani vor putea obține un permis de conducere profesionist pentru camioane, iar începând cu vârsta de 21 de ani se va putea obține un permis de conducere pentru autobuze. Pentru a reduce cazurile de șofat periculos într-o altă țară din UE, retragerea, suspendarea sau restricționarea permisului în străinătate va trebui să fie comunicată țării din UE care a eliberat documentul pentru a pune în aplicare sancțiunea și pentru a se asigura că aceasta este aplicată efectiv la nivel transfrontalier. Votul asupra acestui dosar va avea loc tot marți.
Laureatul Premiului Saharov 2025 va fi dezvăluit miercuri
Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, va anunța miercuri în plen, în jurul prânzului, laureatul Premiului Saharov 2025 pentru libertatea de gândire. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este cel mai înalt premiu al UE pentru drepturile omului. Este acordat anual de către Parlament, începând cu 1988, unor persoane, grupuri sau organizații, ca recunoaștere a angajamentului lor remarcabil față de drepturile omului, libertatea de exprimare sau apărarea valorilor democratice.
Eliminarea tuturor importurilor de energie din Rusia
Eurodeputații vor discuta miercuri posibilele măsuri suplimentare pentru a pune capăt tuturor importurilor de energie din Rusia, inclusiv cele efectuate prin țări terțe. Dezbaterea are loc în contextul în care Parlamentul intră în negocieri cu Consiliul cu privire la un proiect de lege menit să pună capăt tuturor importurilor de gaz și petrol din Federația Rusă.
Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Comisia pentru comerț internațional din cadrul Parlamentului și-au adoptat poziția comună joi, 16 octombrie. Context Acest proiect legislativ vine ca răspuns la utilizarea sistematică ca armă de către Rusia a aprovizionării cu energie, un model care a fost documentat timp de aproape două decenii și care a escaladat odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Începând cu 2006, Rusia a perturbat în mod repetat fluxurile de gaze și petrol către statele membre ale UE. Invazia din 2022 a fost însoțită de noi manipulări deliberate ale pieței, determinând creșterea prețurilor la energie cu un nivel de până la opt ori mai mare celui anterior crizei și declanșând instabilitate economică, inflație și situații de urgență în materie de aprovizionare în unsprezece state membre.
Spania reia demersul pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei în UE: „A sosit timpul” să îndeplinim propunerea; Măsura ar influența funcționarea pieței unice, consumul de energie și transporturile
Spania inițiază demersuri pentru a reactiva propunerea blocată a Uniunii Europene privind eliminarea schimbării sezoniere a orei și să ceară Bruxelles-ului să își respecte promisiunea de a pune capăt orei de vară, a anunțat luni prim-ministrul iberic Pedro Sánchez.
„După cum știți, ceasurile se vor schimba din nou săptămâna aceasta și, sincer, nu mai văd rostul acestei practici”, a declarat el, într-un videoclip postat luni dimineață pe platforma X.
„În toate sondajele în care sunt întrebați spaniolii și europenii, majoritatea sunt împotriva schimbării orei. Mai mult, există o mulțime de dovezi științifice care arată că această măsură abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, a spus el.
Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.
Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.
Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025
Miniștrii transporturilor, telecomunicațiilor și energiei din statele membre ale UE s-au ocupat, în mod tradițional, de discuțiile privind politica de fus orar a Uniunii, întrucât aceasta poate afecta funcționarea pieței unice și are implicații asupra consumului de energie și siguranței transporturilor, relatează Politico Europe.
Problema nu era programată să fie dezbătută la summitul ministerial de luni, de la Luxemburg, dar la sosirea sa la reuniune, secretarul de stat spaniol pentru energie, Joan Groizard, a anunțat că a solicitat includerea subiectului pe ordinea de zi.
„Sistemul energetic se schimbă foarte mult și este important să redeschidem dezbaterea pentru a găsi o soluție care să funcționeze cât mai bine”, a spus Groizard.
Reprezentanți ai unor state membre nordice, inclusiv Finlanda și Polonia, și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la schimbarea orei, invocând date care arată că această practică are efecte fizice sau psihice negative asupra a aproximativ 20% din populația Europei.
De altfel, 84% dintre cei 6,4 milioane de europeni care au participat la consultarea publică organizată în 2018 de Comisia Europeană au spus că blocul comunitar ar trebui să pună capăt orei de vară.
În postarea sa pe rețelele sociale, Sánchez a afirmat că „a sosit timpul” ca Uniunea Europeană să ducă la îndeplinire propunerea anunțată de fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în discursul său despre Starea Uniunii din 2018, susținut în Parlamentul European.
„Schimbarea orei trebuie să înceteze”, spunea atunci Juncker parlamentarilor, insistând că modificările sezoniere ale orei ar urma să se încheie cel târziu în octombrie 2019. „Am rămas fără timp.”
Însă propunerea lui Juncker a iritat mai mulți lideri naționali, care au pus sub semnul întrebării mandatul Comisiei de a propune o astfel de schimbare și, mai ales, de a impune un termen scurt pentru implementarea ei, considerată costisitoare.
Fostul premier portughez António Costa — care a devenit președintele Consiliului European anul trecut — a respins complet ideea, invocând recomandările experților tehnici care au avertizat că modificarea ar fi dăunătoare pentru cetățenii portughezi. Grecia, de asemenea, s-a opus schimbării.
Diviziunile dintre liderii naționali au permis ca ora de vară să supraviețuiască termenului-limită fixat de Juncker pentru 2019 și apelului ulterior al Parlamentului European ca modificările de oră să înceteze până în 2021. Nu este clar dacă demersul Spaniei nu este unul „donquijotesc”: pentru ca propunerea să fie adoptată de Consiliu, este nevoie de sprijinul unei majorități calificate de state membre.
Sánchez va trebui să convingă 15 dintre cele 27 de țări ale blocului — sau un grup de state care reprezintă cel puțin 65% din populația Uniunii Europene — să susțină ideea și să spere că mai puțin de patru capitale se vor opune categoric.
Schimbarea sezonieră a orei a fost introdusă pentru prima dată în Europa în timpul Primului Război Mondial, ca măsură de economisire a cărbunelui, dar a fost abandonată după încheierea conflictului. Preocupări similare legate de energie au determinat majoritatea țărilor să reintroducă această practică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și apoi, din nou, ca răspuns la criza globală a petrolului din anii 1970.
În 1980, Comunitățile Europene de atunci au emis prima directivă privind reglementarea orei, pentru a asigura că toți membrii UE urmează aceeași practică și realizează trecerea bi-anuală la aceeași dată și oră. Regulile actuale, în vigoare din 2001, prevăd că statele membre ale UE dau ceasurile înainte cu o oră la ora 1:00, în ultima duminică din martie, și le dau înapoi cu o oră în ultima duminică din octombrie.
