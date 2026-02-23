Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnală că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume”

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie”, în pragul împlinirii a patru ani de când Moscova a invadat Ucraina, anunță France Presse, citat de Agerpres.

Oficialul german a mai arătat că „Rusia nu câștigă aceste război” și că recurge la propagandă, parte a războiului psihologic rus, pentru a influența opinia publică.

„Asta face parte din propagandă și se înscrie în cadrul războiului psihologic. Rusia vrea să ne facă să credem asta, dar faptele sunt cu totul altele”, a declarat cancelarul german la un eveniment organizat la Berlin în sprijinul Kievului, în prezența ambasadorului Ucrainei în Germania.

„Pe front, Rusia nu mai câștigă teren, ci dimpotrivă. Luna februarie a fost marcată de câștiguri uimitoare ale armatei ucrainene, iar economia rusă suferă mult mai mult de pe urma sancțiunilor și a războiului decât ne lasă să credem uneori presa”, a adăugat liderul german.

În contextul dinamizării discuțiilor privind pacea în Ucraina, Friedrich Merz a atras atenția că „modul în care vom pune capăt acestui război în Europa va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume.”

Marți se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional.

În semn de solidaritate și din dorința de a reitera sprijinul neclintit al UE, pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În cadrul vizitei, aceștia vor participa la evenimentul oficial de marcare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.

Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției de Voință, convocată de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer.

În contextul în care agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reafirma angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.

De altfel, Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei.

De asemenea, UE și statele sale membre sunt principalii furnizori de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include: