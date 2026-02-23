U.E.
Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnală că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume”
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie”, în pragul împlinirii a patru ani de când Moscova a invadat Ucraina, anunță France Presse, citat de Agerpres.
Oficialul german a mai arătat că „Rusia nu câștigă aceste război” și că recurge la propagandă, parte a războiului psihologic rus, pentru a influența opinia publică.
„Asta face parte din propagandă și se înscrie în cadrul războiului psihologic. Rusia vrea să ne facă să credem asta, dar faptele sunt cu totul altele”, a declarat cancelarul german la un eveniment organizat la Berlin în sprijinul Kievului, în prezența ambasadorului Ucrainei în Germania.
„Pe front, Rusia nu mai câștigă teren, ci dimpotrivă. Luna februarie a fost marcată de câștiguri uimitoare ale armatei ucrainene, iar economia rusă suferă mult mai mult de pe urma sancțiunilor și a războiului decât ne lasă să credem uneori presa”, a adăugat liderul german.
În contextul dinamizării discuțiilor privind pacea în Ucraina, Friedrich Merz a atras atenția că „modul în care vom pune capăt acestui război în Europa va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume.”
Marți se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional.
În semn de solidaritate și din dorința de a reitera sprijinul neclintit al UE, pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
În cadrul vizitei, aceștia vor participa la evenimentul oficial de marcare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un obiectiv de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.
Liderii vor participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției de Voință, convocată de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer.
În contextul în care agresiunea Rusiei intră în al cincilea an, reuniunea va reafirma angajamentul celor 35 de țări participante de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci durabile și solide, asigurând securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.
De altfel, Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei.
De asemenea, UE și statele sale membre sunt principalii furnizori de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:
- 103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar
- 69,3 miliarde de euro în sprijin militar
- 17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE
- 3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate
CONSILIUL UE
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a opt persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia.
Noile măsuri vizează membri ai sistemului judiciar – doi judecători, un procuror și un anchetator – implicați în procese cu motivație politică, responsabili de condamnarea activiștilor ruși Dmitry Skurikhin și Oleg Belousov pe baza unor acuzații cu motivație politică, informează Consiliul UE printr-un comunicat.
În plus, măsurile convenite astăzi vizează șefii coloniilor penale și ai unui centru de detenție preventivă, unde prizonierii politici Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir, Mikhail Kriger și jurnalista Maria Ponomarenko, care s-au pronunțat împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și au criticat regimul lui Putin, au fost deținuți și ținuți în izolare și în condiții inumane și degradante.
Persoanele desemnate astăzi fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri. De asemenea, le este interzisă intrarea sau tranzitarea teritoriului UE.
UE își menține poziția fermă de condamnare a încălcărilor drepturilor omului și a represiunilor din Rusia și este profund îngrijorată de deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în această țară, în special în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
În martie 2024, Consiliul a instituit un nou cadru pentru măsuri restrictive împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia, ca răspuns al UE la represiunea crescândă și sistematică din Rusia. Noul cadru a fost instituit în urma decesului lui Aleksei Navalnîi.
Regimul permite UE să vizeze și persoanele care sprijină sau sunt implicate în faptele reprobabile menționate mai sus. În plus, acesta prevede restricții comerciale privind exportul către Rusia de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă și pentru monitorizarea sau interceptarea telecomunicațiilor.
CONSILIUL UE
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, a sugerat Ungariei și Slovaciei să transmită Rusiei nemulțumirile cu privire la oprirea livrării petrolului prin conducta Drujba și a acuzat Budapesta și Bratislava că acționează în favoarea „agresorului rus”.
Într-o intervenție online în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din UE, oficialul ucrainean a amintit că Nici guvernul maghiar, nici cel slovac nu au condamnat atacul Rusiei din 27 ianuarie asupra infrastructurii petroliere, care a avariat infrastructura conductei petroliere Drujba, informează Politico Europe.
„În schimb, aceste țări recurg la șantaj și ultimatumuri, amenințând că vor bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni și creditul european, precum și că vor opri furnizarea de energie electrică, gaz și combustibil către Ucraina”, a declarat luni ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.
Today at the EU Foreign Affairs Council I reiterated that Hungarian and Slovak ultimatums should be directed only to the Kremlin.
These two countries cannot hold the entire EU hostage. We call on both to engage in constructive cooperation and responsible behaviour.
Ahead of the… pic.twitter.com/lGm97JXGga
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 23, 2026
„Aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică, iar ultimatumurile Ungariei și Slovaciei ar trebui adresate numai Kremlinului”, a adăugat el.
„Acțiunile Budapestei și Bratislavei joacă în prezent numai în favoarea agresorului rus”, a avertizat Sybiha, solicitând Budapestei și Bratislavei să dea dovadă de „cooperare constructivă” și „comportament responsabil”.
„Este extrem de important să continuăm și să intensificăm presiunea asupra Moscovei”, a subliniat ministrul.
Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusească a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei. Slovacia și Ungaria acuză Ucraina că întârzie reparațiile din motive politice.
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat sâmbătă că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă Kievul nu va relua tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean. Viktor Orbán, premierul Ungariei, a lansat o amenințare similară cu câteva zile înainte.
Drept reacție, Ucraina a condamnat „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei și s-a arătat dispusă să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative.
În ultima săptămână, această problemă a devenit un punct fierbinte, Budapesta și Bratislava acuzând Kievul că întârzie în mod deliberat repararea conductei pentru a exercita presiuni politice. Este un moment sensibil din punct de vedere politic, în special pentru Orbán, care se află în urma partidului de opoziție Tisza în sondajele de opinie înaintea alegerilor naționale din aprilie, care amenință să pună capăt celor 16 ani de guvernare.
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a intensificat presiunea duminică, promițând să blocheze ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, pe care țările membre speră să îl adopte luni.
Budapesta a amenințat separat, printr-o scrisoare trimiă de Viktor Orban președintelui Consiliului European, Antonio Costa, că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, de care Kievul are nevoie pentru a continua lupta înainte ca fondurile sale de război să se epuizeze în aprilie.
Șantajul Budapestei, deloc sporadic, a stârnit indignarea mai multor miniștri de Externe din UE.
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să te opui unei invazii rusești, referindu-se aparent la trupele sovietice care au mărșăluit spre Budapesta în 1956.
„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără în fața armatei ruse, ungurii ar trebui să înțeleagă cum este… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.
În schimb, el a afirmat că premierul ungar Viktor Orbán a prezentat Kievul ca fiind inamicul și „acum încearcă să exploateze această narațiune” pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care se află la putere de aproape două decenii, se află în urma în sondaje față de reprezentantul opoziției în ascensiune.
În timp ce Wadephul a declarat că va „îndeamna (Ungaria) să-și reconsidere poziția” în cadrul reuniunii de astăzi, iar Budrys a solicitat o „discuție deschisă și sinceră”, mai mulți miniștri de externe și-au exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea de a convinge Budapesta în viitorul apropiat.
Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avertizat: „Cred că astăzi nu se vor înregistra progrese în această privință, dar vom continua cu siguranță să facem presiuni”.
INTERNAȚIONAL
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Donald Trump să respecte acordul tarifar încheiat în iulie anul trecut în Scoția, în contextul în care Curtea Supremă a SUA a invalidat tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA), scrie The Guardian.
În timp ce pe plan mondial domnește confuzia cu privire la aplicarea noii taxe vamale de 15%, anunțată sâmbătă de SUA, pentru Regatul Unit, UE și alte țări, purtătorul de cuvânt al lui Merz a declarat: „Ne așteptăm ca SUA să respecte decizia Curții Supreme a SUA cu politici clare”, a spus el.
Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie.
„Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată”, a declarat Merz, prezent la reuniunea Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de la Stuttgart, într-un interviu acordat postului public ARD.
De asemenea, Comisia Europeană a solicitat „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme.
„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele. În special, produsele UE trebuie să beneficieze în continuare de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, a transmis Executivul european.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale.
