Friedrich Merz îi cere lui Donald Trump să facă presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru pace în Ucraina

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că Uniunea Europeană nu va ezita să răspundă ferm ultimelor restricții impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7, relatează Politico Europe.

„Controalele nejustificate ale Chinei asupra exporturilor de pământuri rare reprezintă o preocupare majoră. Sunt în strânsă legătură atât cu omologii mei chinezi, cât și cu cei din G7. Trebuie, de asemenea, să accelerăm eforturile pentru a ne reduce dependențele”, a scris Sefcovic, pe X.

Sefcovic a declarat că a discutat situația cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, și că cei doi au convenit „că ar fi recomandabil, după această primă discuție, să se organizeze în curând o videoconferință a G7”. G7 reunește Statele Unite, Canada, Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Japonia.

Anul trecut, China a impus controale similare asupra materialelor precum grafitul, germaniul și galiul, toate fiind utilizate în industria tehnologică, de apărare și ecologică. Sefcovic s-a plâns că, în cazul acestor materiale, „doar jumătate dintre cereri” au fost procesate corespunzător de Beijing.

Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.

Acest lucru a stârnit furia președintelui american Donald Trump, care a amenințat că va răspunde cu noi tarife și a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.

Deși Washingtonul face demersuri pentru a dezamorsa conflictul, Sefcovic nu a exclus complet posibilitatea unui răspuns similar, declarând reporterilor că dorește să obțină o primă evaluare din partea miniștrilor UE.

„Pentru noi, ceea ce contează este să protejăm interesul general european și să găsim o soluție care să nu fie dăunătoare industriei europene. Așadar, mai întâi consultăm și evaluăm situația”, a adăugat el.

Șeful comerțului UE a mai spus că va solicita o videoconferință cu omologul său chinez „cel mai probabil săptămâna viitoare”.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută.

„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internaționa