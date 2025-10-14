U.E.
Friedrich Merz îi cere lui Donald Trump să facă presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru pace în Ucraina
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat luni un apel direct către președintele american Donald Trump, îndemnându-l să folosească influența sa pentru a convinge Moscova să încheie războiul din Ucraina, relatează DW.
„Sperăm, de asemenea, ca președintele american să folosească influența pe care a exercitat-o asupra părților implicate în (conflictul din Orientul Mijlociu) pentru a colabora cu noi în privința guvernului rus”, a declarat Merz.
Apelul a venit în contextul vizitei cancelarului în Egipt, unde a participat, alături de numeroși alți lideri mondiali, la semnarea oficială a acordului de încetare a focului și la summitul dedicat viitorului Fâșiei Gaza.
„De aici pornește semnalul că, dacă comunitatea internațională acționează unită, este posibil să obținem pacea”, a spus Merz, subliniind importanța cooperării globale pentru soluționarea conflictelor.
De cealaltă parte, Donald Trump a declarat jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One, în drum spre Orientul Mijlociu, că ia în considerare posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk, care ar permite lovituri mai adânci în interiorul Rusiei. Totuși, liderul american a adăugat că ar putea discuta mai întâi cu președintele rus Vladimir Putin, într-o tentativă de a pune capăt războiului.
UE cere un răspuns comun al G7 la restricțiile Chinei asupra exportului de minerale rare, anunță comisarul european pentru comerț
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că Uniunea Europeană nu va ezita să răspundă ferm ultimelor restricții impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7, relatează Politico Europe.
„Controalele nejustificate ale Chinei asupra exporturilor de pământuri rare reprezintă o preocupare majoră. Sunt în strânsă legătură atât cu omologii mei chinezi, cât și cu cei din G7. Trebuie, de asemenea, să accelerăm eforturile pentru a ne reduce dependențele”, a scris Sefcovic, pe X.
Sefcovic a declarat că a discutat situația cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, și că cei doi au convenit „că ar fi recomandabil, după această primă discuție, să se organizeze în curând o videoconferință a G7”. G7 reunește Statele Unite, Canada, Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Japonia.
Anul trecut, China a impus controale similare asupra materialelor precum grafitul, germaniul și galiul, toate fiind utilizate în industria tehnologică, de apărare și ecologică. Sefcovic s-a plâns că, în cazul acestor materiale, „doar jumătate dintre cereri” au fost procesate corespunzător de Beijing.
Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.
Acest lucru a stârnit furia președintelui american Donald Trump, care a amenințat că va răspunde cu noi tarife și a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.
Deși Washingtonul face demersuri pentru a dezamorsa conflictul, Sefcovic nu a exclus complet posibilitatea unui răspuns similar, declarând reporterilor că dorește să obțină o primă evaluare din partea miniștrilor UE.
„Pentru noi, ceea ce contează este să protejăm interesul general european și să găsim o soluție care să nu fie dăunătoare industriei europene. Așadar, mai întâi consultăm și evaluăm situația”, a adăugat el.
Șeful comerțului UE a mai spus că va solicita o videoconferință cu omologul său chinez „cel mai probabil săptămâna viitoare”.
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută.
„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internaționa
UE va sprijini cu 1,6 mld. euro redresarea și reconstrucția Gazei, a anunțat președintele Consiliului European în Egipt
Uniunea Europeană va sprijini financiar redresarea și reconstrucția Gazei, printr-un pachet de 1,6 miliarde de euro destinat Autorității Palestiniene pentru perioada 2025-2027, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul summitului internațional pentru pace găzduit de SUA și Egipt, informează un comunicat oficial al Consiliului European.
„Uniunea Europeană este pe deplin angajată să colaboreze activ cu toate părțile implicate în punerea în aplicare a acestui plan de pace. Suntem pregătiți să participăm la Consiliul internațional pentru pace și să sprijinim toate procesele – guvernanța de tranziție, redresarea și reconstrucția. (…) Am alocat 1,6 miliarde EUR Autorității Palestiniene pentru perioada 2025-2027 și vom continua să contribuim, inclusiv cu expertiza noastră în domeniile care vor fi fundamentale în Gaza postconflict”, a declarat Costa, subliniind că Uniunea Europeană este cel mai mare donator umanitar pentru poporul palestinian.
Liderul european a precizat că sprijinul financiar și logisitc al UE va contribui la stabilizarea și reconstrucția Gazei posconflict, inclusiv prin reluarea minisiunilor europene EUBAM Rafah și EUPOL COPPS, care vor sprijini formarea forțelor de ordine și securitatea frontierelor.
De asemenea, liderul european a reafirmat angajamentul Uniunii de a colabora cu toate părțile pentru implementarea planului de pace mediat de SUA, Qatar, Egipt și Turcia, menit să conducă la o soluția bazată pe coexstiența a două state, Israel și Palestina, în pace și securitate.
Ursula von der Leyen afirmă că s-au înregistrat progrese importante în Muntenegru: „Dacă țara va continua pe această cale, aderarea la UE este cu adevărat la îndemână”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în deschiderea conferinței „Creștere inteligentă, viitor verde: accelerarea investițiilor în Muntenegru”, subliniind că s-au înregistrat progrese importante în multe domenii, de exemplu în modernizarea sistemelor judiciare. Ea a precizat că, dacă Muntenegru va continua pe această cale, cu aceeași viteză și determinare, obiectivul aderării la UE „este cu adevărat la îndemână”.
„Muntenegru este o țară cu un potențial incredibil. Vă aflați în inima continentului nostru, la intersecția dintre Europa Centrală și Europa de Sud, între Est și Vest. Aveți o populație tânără și dinamică. Ați adoptat euro și v-ați alăturat acum zonei unice de plăți în euro. Dar investițiile nu se ridică încă la nivelul potențialului țării. Și mă refer în special la investițiile europene. Nu ar trebui să așteptăm aderarea pentru a investi în Muntenegru. Nu ar trebui să pierdem oportunitățile care există deja”, a declarat von der Leyen.
De asemenea, Ursula von der Leyen a precizat că a făcut din atragerea mai multor investiții europene în Balcanii de Vest o prioritate, chiar înainte de aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană.
Ea a subliniat că economia Muntenegrului se diversifică tot mai mult, extinzându-se în noi domenii. Ca exemplu, în sectorul energiei curate, țara va găzdui ferme solare plutitoare, proiecte de energie eoliană de altitudine și prima facilitate de stocare a energiei prin baterii din Muntenegru, demonstrând astfel angajamentul pentru inovație și dezvoltare durabilă.
„În transporturi, portul Bar va fi prima facilitate „Zero Carbon” de pe coasta Adriaticii. Iar în tehnologie, primul campus de inovație din Muntenegru poate crea mii de locuri de muncă. Aceste proiecte reunesc investitori din Muntenegru și din întreaga Europă, cu sprijin puternic din partea noastră. Ele contribuie la păstrarea talentelor tinere în țară, vor încuraja diaspora să revină acasă și reprezintă investiții de milioane de euro în tehnologii de vârf. Ele sunt dovada a ceea ce se poate realiza atunci când afacerile europene și cele din Muntenegru lucrează împreună”, a adăugat Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene a precizat că aceste investiții reprezintă, de asemenea, un vot de încredere în agenda ambițioasă de reforme a guvernului.
„Au fost înregistrate progrese importante în multe domenii, cum ar fi modernizarea sistemului judiciar. Mai multe legi importante au fost adoptate înainte de vară, inclusiv reforme semnificative în domeniul electoral și al finanțării politice. Însă lunile și anii care urmează vor fi și mai decisivi. Dacă Muntenegru va continua pe acest drum, obiectivul de a adera la Uniunea noastră este cu adevărat la îndemână. Acum este momentul să avansăm cu viteză maximă, cu reforme privind statul de drept și transparența achizițiilor publice. Acest lucru va transmite și un semnal clar: Muntenegru este serios în afaceri și este un loc excelent pentru a face afaceri”, a detaliat Ursula von der Leyen.
În final, Președinta Comisiei Europene le-a transmis un mesaj investitorilor prezenți la conferința: „Nu amânați. Acum este momentul potrivit pentru investiții. Există oportunități incredibile aici. Și un potențial enorm. Să ne asigurăm că atât întreprinderile europene, cât și cele din Muntenegru vor beneficia de acestea.”
