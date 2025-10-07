Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei: Este în interesul nostru să apărăm ordinea politică a societăților deschise din Europa

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei, anunță DPA, citat de Agerpres.

Într-o declarație la postul german de televiziune ntv, Merz a spus că liderul rus „duce un război informațional împotriva noastră”.

„Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor. De aceea sprijinim Ucraina”, a completat Friedrich Merz, menționând că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăților deschise și liberale din Europa.

Zilele trecute, cancelarul Friedrich Merz declara că suspectează că Moscova se află în spatele majorității incursiunilor dronelor în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.

„Bănuim că o parte semnificativă dintre ele este probabil controlată din Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de proveniența lor, acestea reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz.

În ultimele zile, în jurul aeroportului din München au fost observate drone, ceea ce a obligat autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.

Observările au avut loc pe fondul unui val de perturbări cauzate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au acuzat Kremlinul de încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.

Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului.

Statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt însă reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.