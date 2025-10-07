Connect with us

U.E.

Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei: Este în interesul nostru să apărăm ordinea politică a societăților deschise din Europa

Published

3 hours ago

on

© European Union 2025

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei, anunță DPA, citat de Agerpres.

Într-o declarație la postul german de televiziune ntv, Merz a spus că liderul rus „duce un război informațional împotriva noastră”.

„Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor. De aceea sprijinim Ucraina”, a completat Friedrich Merz, menționând că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăților deschise și liberale din Europa.

Citiți și: La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Merz avertizează că “o axă de state autocratice contestă democrația liberală ca niciodată după Războiul Rece” și cere apărarea libertății: Strălucirea ei se diminuează

Zilele trecute, cancelarul Friedrich Merz declara că suspectează că Moscova se află în spatele majorității incursiunilor dronelor în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.

„Bănuim că o parte semnificativă dintre ele este probabil controlată din Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de proveniența lor, acestea reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz.

În ultimele zile, în jurul aeroportului din München au fost observate drone, ceea ce a obligat autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.

Observările au avut loc pe fondul unui val de perturbări cauzate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au acuzat Kremlinul de încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.

Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului.

Statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt însă reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.

Related Topics:

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

INTERNAȚIONAL

Zelenski a discutat cu premierul Lituaniei despre producția comună de arme și investițiile în industria de apărare a Ucrainei: Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană

Published

49 seconds ago

on

October 7, 2025

By

© Volodimir Zelenski / X

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut luni o întrevedere cu prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, în cadrul căreia au discutat despre continuarea asistenței în domeniul apărării, producția comună de armament și investițiile în industria de apărare a Ucrainei.

„De asemenea, am discutat separat despre sectorul energetic. Se apropie iarna, iar Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană și atacurile împotriva orașelor noastre – prin urmare, consolidarea apărării noastre aeriene rămâne o prioritate absolută”, a scris Zelenski, pe X.

Totodată, cei doi lideri au discutat despre participarea Lituaniei la reconstrucția Ucrainei și despre sprijinul oferit în construirea de adăposturi în școli și grădinițe.

„Disponibilitatea Lituaniei de a contribui la inițiativa PURL și de a adera la instrumentul SAFE este importantă. Apreciem acest lucru și suntem recunoscători pentru sprijinul cuprinzător acordat Ucrainei de către Lituania: asistență militară, co-conducerea coaliției de deminare, participarea activă la coalițiile pentru drone, apărare aeriană, război electronic, artilerie și IT. Toate acestea întăresc considerabil apărarea poporului nostru”, a subliniat  Volodimir Zelenski. 

Săptămâna trecută, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda și-a exprimat scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic european și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești

Gitanas Nauseda a sugerat că UE ar trebui să adopte o „abordare selectivă” pentru a proteja zonele și infrastructurile cele mai vulnerabile și a declarat că prima fază a acestui proiect ar putea, teoretic, să fie finalizată înaintea următorului cadru financiar multianual european.

Capitala lituaniană Vilnius este situată la doar 35 de kilometri de granița estică cu Belarus, care are o lungime de 680 de kilometri.

Continue Reading

U.E.

Macron îi acordă două zile premierului demisionar Lecornu pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”

Published

2 hours ago

on

October 7, 2025

By

©️ Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Franța traversează o nouă etapă de instabilitate politică, după ce președintele Emmanuel Macron i-a acordat premierului demisionar Sébastien Lecornu un termen de două zile pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”, la mai puțin de o lună după ce acesta fusese numit în funcție, relatează Politico.

Lecornu și-a anunțat demisia luni dimineață, la doar 14 ore după prezentarea noului său guvern, și urma să conducă în aceeași zi prima ședință a cabinetului.

Într-o nouă turnură, Palatul Élysée a anunțat luni seara că președintele Macron s-a întâlnit din nou cu Lecornu și i-a cerut să „conducă negocierile finale până miercuri seară pentru a defini o platformă de acțiune și stabilitate pentru țară”.

„Am acceptat, la solicitarea președintelui, să port ultimele discuții cu forțele politice pentru stabilitatea țării. Îi voi spune șefului statului miercuri seara dacă acest lucru este posibil sau nu, pentru ca el să poată trage toate concluziile necesare”, a scris Lecornu pe platforma X.

 

Un oficial prezidențial, citat de AFP, a precizat că Emmanuel Macron este pregătit „să-și asume responsabilitatea” în cazul unui eșec — o formulare interpretată de analiști ca o posibilă referire la declanșarea de alegeri legislative anticipate.

Demisia lui Lecornu, survenită la doar 27 de zile de la numirea sa, reprezintă cea mai scurtă perioadă în funcție a unui prim-ministru în istoria modernă a Franței.

„Condițiile nu au fost îndeplinite pentru ca eu să-mi pot îndeplini atribuțiile de prim-ministru”, a declarat acesta, denunțând „apetitul partizan” ale grupurilor parlamentare care i-au forțat plecarea.

Criza s-a adâncit odată cu reacțiile critice venite atât din opoziție, cât și din interiorul taberei prezidențiale. Numirea fostului ministru de finanțe Bruno Le Maire la Apărare a provocat nemulțumire în rândul partidului de dreapta Les Républicains, care îl consideră un simbol al politicilor economice macroniste. În încercarea de a detensiona situația, Le Maire a anunțat luni seară pe X că „se retrage din guvern fără întârziere”.

Demisia premierului amplifică o criză politică ce durează de peste un an, de la alegerile legislative anticipate din vara lui 2024, care au lăsat Franța cu un parlament fără majoritate.

De asemenea, piața de capital a reacționat negativ, indicele CAC 40 scăzând cu 1,4% luni, imediat după anunț, iar moneda euro s-a depreciat cu 0,63%, fiind cotat la 1,1688 dolari pentru un euro.

Pe fondul tensiunilor politice și economice, datele oficiale publicate săptămâna trecută arată că datoria publică a Franței a atins un nivel record, devenind a treia cea mai ridicată din Uniunea Europeană, după Grecia și Italia, aproape dublând pragul de 60% din PIB permis de regulile europene.

Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu premier pe 9 septembrie, mizând pe discreția și loialitatea acestuia — fost ministru al apărării și apropiat al președintelui — pentru a calma scena politică internă și a-i permite să se concentreze pe agenda internațională, inclusiv pe eforturile diplomatice privind războiul din Ucraina. Lecornu trebuia să obțină sprijinul unui parlament profund divizat pentru adoptarea unui buget de austeritate, însă opoziția aproape unanimă i-a făcut misiunea imposibilă.

Dacă până miercuri Lecornu nu va reuși să obțină un compromis politic viabil, Franța ar putea intra într-o nouă etapă a crizei — una care riscă să determine chiar convocarea de noi alegeri legislative.

Continue Reading

U.E.

Germania trebuie să dezvolte drone pentru apărare, subliniază ministrul economiei: Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane

Published

2 hours ago

on

October 7, 2025

By

Katherina Reiche

Ministrul german al economiei Katherina Reiche a evidențiat nevoia urgentă a țării sale de a-și dezvolta drone pentru propria apărare, în contextul înmulțirii incidentelor cu astfel de aparate de zbor, informează Agerpres.

„Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Germania trebuie să devină un factor de prim-plan în dezvoltarea și producția de drone pentru sprijinirea Ucrainei, pentru întărirea propriilor capacități de apărare și pentru protejarea infrastructurilor noastre critice”, a afirmat ea.

Aceasta a pledat pentru mobilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv „noi alianțe: între industrie, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri și cercetare”.

„Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane”, a completat Katherina Reiche.

Zilele trecute, cancelarul Friedrich Merz declara că suspectează că Moscova se află în spatele majorității incursiunilor dronelor în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.

„Bănuim că o parte semnificativă dintre ele este probabil controlată din Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de proveniența lor, acestea reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz.

În ultimele zile, în jurul aeroportului din München au fost observate drone, ceea ce a obligat autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.

Observările au avut loc pe fondul unui val de perturbări cauzate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au acuzat Kremlinul de încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.

Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului.

Statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt însă reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
INTERNAȚIONAL50 seconds ago

Zelenski a discutat cu premierul Lituaniei despre producția comună de arme și investițiile în industria de apărare a Ucrainei: Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană
SUA35 minutes ago

Relaxarea tarifelor vamale la importurile canadiene în SUA, puțin probabilă în contextul noii întâlniri a lui Carney cu Trump, la Casa Albă
ROMÂNIA2 hours ago

Prezent la Repatriot Summit 2025, ICI București a reiterat dorința de contribui la digitalizarea României prin noi colaborări
U.E.2 hours ago

Macron îi acordă două zile premierului demisionar Lecornu pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”
ROMÂNIA2 hours ago

Secretariatul General al Guvernului anunță începerea selecției pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)
INTERNAȚIONAL2 hours ago

Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului. În Egipt au început negocierile menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza
U.E.2 hours ago

Germania trebuie să dezvolte drone pentru apărare, subliniază ministrul economiei: Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane
PARLAMENTUL EUROPEAN2 hours ago

Eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care subliniază că politica climatică a UE trebuie să mențină un nivel ridicat de ambiție
U.E.3 hours ago

Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei: Este în interesul nostru să apărăm ordinea politică a societăților deschise din Europa
COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Bruxelles-ul pregătește „cea mai robustă clauză de salvgardare prezentată vreodată” pentru protejarea industriei siderurgice din UE

COMISIA EUROPEANA4 days ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI4 days ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA5 days ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA6 days ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA6 days ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA7 days ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 weeks ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
U.E.2 weeks ago

Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
SUA2 weeks ago

Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
PARLAMENTUL EUROPEAN3 weeks ago

Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă

Trending