Friedrich Merz îl acuză pe Putin de o „strategie de întârziere” pentru a evita o întâlnire cu Zelenski: „Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune”

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marți Moscova de o „strategie de întârziere” în ceea ce privește obținerea unui acord de pace în Ucraina și a cerut mai multă presiune dacă Rusia nu face pași concreți în această direcție, anunță DPA, citat de Agerpres.

Acesta a avut o conferință de presă cu prim-ministrul canadian Mark Carney, prezent la Berlin pentru a consolida relațiile dintre cele două țări.

„Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie legată de precondiții care, din perspectiva Ucrainei, dar și din perspectiva noastră și din punctul meu de vedere personal, sunt complet inacceptabile”, a spus Merz.

Președintele american Donald Trump a avut o întâlnire cu omologul rus Vladimir Putin, în Alaska, la 15 august, urmată de întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni care au călătorit la Washington pentru a identifica formula de pace în Ucraina.

S-a convenit ca Ucraina să primească garanții de securitate pentru a împiedica viitoare agresiuni din partea Rusiei. De asemenea, liderul american și-a arătat dorința de a media și chiar de a participa la o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Doar că Rusia nu a contenit atacurile asupra Ucrainei, ridicând dubii cu privire la posibilitatea unei astfel de întâlniri, deși vicepreședintele american J.D. Vance a afirmat că Moscova ar fi făcut „concesii semnificative” în vederea negocierilor de pace, deși este neclar care sunt aceste concesii.

Între timp, Kremlinul a înaintat o serie de pretenții cu privire la garanțiile de securitate oferite Ucrainei.

Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, adică și Rusia agresoare, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, reluând ideile de la Istanbul, din 2022.

Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că există o discuție teritorială ce trebuie purtată cu Kievul.

Merz a spus că mingea este acum în terenul Moscovei. „Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune”, a precizat el, adăugând că Uniunea Europeană lucrează deja la noi sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.

Și Statele Unite au lăsat să se înțeleagă că nu exclud noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a opri războiul.

Procesul de obținere a păcii este unul de durată și laborios, conform unei comparații făcută de Friedrich Merz.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU).

Acesta este unul dintre motive pentru care unii parteneri ai Ucrainei, inclusiv Kievul, insistă asupra unei încetări a focului care să arate, în primul rând, că Mosova este sinceră când spune că dorește pace, și, în al doilea rând, să pregătească terenul în vederea unor discuții viitoare despre pace între Zelenski și Putin.

Potrivit liderului american, vom ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina.