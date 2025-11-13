Friedrich Merz îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski să lupte „cu energie” împotriva corupției din Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz, a cărui țară este principalul finanțator european al Kievului, l-a îndemnat joi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia unei convorbiri telefonice, să lupte „cu energie” împotriva corupției din Ucraina, zdruncinată în aceste zile de un scandal răsunător de corupție, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Ucraina este extrem de dependentă de ajutorul occidental pentru a rezista în fața agresiunii ruse, iar lupta împotriva corupției a fost o cerere a europenilor și SUA încă înainte de începerea războiului.

Friedrich Merz a „subliniat că guvernul german așteaptă ca Ucraina să avanseze cu energie în lupta împotriva corupției, precum și în privința altor reforme, în special în domeniul statului de drept”, se menționează într-un comunicat al guvernului german dat publicității la finalul convorbirii.

În privința sprijinului acordat Ucrainei, Germania se situează pe primul loc în Europa și pe locul doi la nivel mondial după SUA, participând la înarmarea Kievului împotriva Moscovei, la repararea și protejarea rețelei energetice ucrainene devastate de atacurile Kremlinului.

Miniștrii ucraineni ai energiei și justiției au fost forțați să demisioneze miercuri, după ce un organism anticorupție ucrainean a anunțat că a destructurat o vastă schemă de corupție în sectorul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, implicând mai mulți oficiali ucraineni, între care și un apropiat al președintelui.

Potrivit cancelariei germane, Volodimir Zelenski a asigurat că autoritățile ucrainene sunt hotărâte să recâștige încrederea aliaților lor după acest scandal.

Președintele ucrainean a promis „aplicarea rapidă de noi măsuri destinate să restabilească încrederea populației ucrainene, a partenerilor europeni și a donatorilor internaționali”, se arată în comunicatul german.

Guvernul german a indicat miercuri că ajutoarele pentru Ucraina vor continua, exprimându-și totodată îngrijorarea cu privire la asistența acordată de Berlin sectorului energetic ucrainean.

Acest scandal intervine în timp ce Germania anunțase la începutul lunii noiembrie că va majora sprijinul acordat Ucrainei cu 3 miliarde de euro în 2026, aducându-l la nivelul de aproximativ 11,5 miliarde.

Potrivit raportului anual al Comisiei Europene privind extinderea UE, Ucraina continuă să demonstreze un „angajament remarcabil” față de obiectivul aderării la Uniunea Europeană, însă trebuie să inverseze tendințele negative recente în lupta împotriva corupției și să accelereze reformele privind statul de drept.