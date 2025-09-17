U.E.
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
Încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și sabotaj din partea președintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz.
„Rusia dorește să destabilizeze în mod insidios societățile noastre libere”, a declarat Merz în fața Camerei inferioare a parlamentului, Bundestagul, afirmând că un acord de pace în războiul din Ucraina nu poate fi încheiat în detrimentul suveranității politice și integrității teritoriale a Kievului.
„O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea țintă”, a adăugat Merz, potrivit Reuters.
Frontierele sunt ale Europei în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a precizat într-un comunicat, în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Gabriela Firea a votat raportul privind Alianța Europeană a Universităților, pentru a opri exodul tinerilor români și a facilita accesul la educație „cot la cot cu profesori și colegi din întreaga Europă”
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European raportul privind Alianța Europeană a Universităților, subliniind importanța acestui proiect pentru România.
„Diplome recunoscute mai rapid, mai puțină birocrație și mai multe burse pentru copiii din familii modeste sau din mediul rural. Alianța Europeană a Universităților nu este un termen sec, tehnic, nici doar despre mobilitate sau cursuri comune. Tinerii români primesc astfel o șansă de a învăța și de a lucra cot la cot cu profesori şi colegi din întreaga Europă, de a fi parte din proiecte inovatoare în sănătate, digital, climă sau inteligență artificială”, a scris Firea.
Ea a precizat că a susținut raportul „cu gândul la toți părinții din țară care mă întreabă: ‘Cum o să se descurce copilul meu? O să aibă o șansă mai bună decât am avut eu?’”. Potrivit eurodeputatului PSD, miza pentru România este „uriașă”: să fie oprit exodul tinerilor și să fie oferite oportunități universităților din orașele mai mici și studenților din toate mediile sociale. „Astfel, fiecare student român trebuie să simtă că Europa este pentru el, nu doar pentru ‘cei cu posibilități’”, a punctat Firea.
„Pentru noi, social-democrații, mesajul este clar: avem nevoie de o finanțare stabilă, pe termen lung, pentru educație și universități, fără tăieri bugetare la Erasmus+. Pentru că exact aceste programe deschid uși pentru tinerii români, le dau acces la burse, la diplome recunoscute în toată Europa și la șansa de a construi aici, acasă, un viitor mai bun”, a adăugat eurodeputata.
Cercetarea este esențială pentru protejarea stabilității financiare, afirmă președinta BCE: Supravegherea și reglementarea rămân esențiale
Rolul supravegherii și reglementării nu este acela de a frâna inovarea sau transformarea structurală, ci de a limita riscurile care pot însoți aceste schimbări, în contextul în care Europa este uneori „acuzată de suprareglementare”, a explicat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în cadrul conferinței anuale organizată în colaborare cu Institutul Hoover, care are un „titlu provocator”: „Următoarea criză financiară?”
„Semnul întrebării este, desigur, intenționat. El semnifică mai degrabă o întrebare decât o previziune și definește obiectivul nostru pentru următoarele două zile, și anume să examinăm modul în care putem proteja stabilitatea financiară într-o eră a transformărilor rapide. Trebuie să ținem cont de două aspecte atunci când ne gândim la acest subiect”, a precizat Lagarde.
Ea a amintit că, pe tot parcursul perioadei postbelice, „sistemul financiar global a fost într-o transformare constantă, iar ritmul acesteia s-a accelerat odată cu progresele tehnologice”.
Al doilea aspect care trebuie luat în calcul, potrivit acesteia, este faptul că „ce pare nou reflectă adesea riscuri vechi sub o formă diferită”.
„Aici îmi vine în minte cartea lui Carmen Reinhart și Kenneth Rogoff despre istoria crizelor financiare, intitulată <<This Time Is Different>> (De data aceasta este diferit). Subtitlul cărții, foarte sugestiv, este <<Opt secole de nebunie financiară>>. După opt secole de experiență, cred că este corect să spunem că de data aceasta nu este deloc diferit. De aceea, cercetarea joacă un rol atât de important în protejarea stabilității financiare. Prin analize riguroase și o înțelegere solidă a trecutului, cercetarea ne ajută să vedem cum inovația avansează și remodelează economia, punând în același timp în evidență riscurile potențiale, astfel încât factorii de decizie să le poată aborda în mod proactiv”, a reliefat președinta BCE.
Din punctul său de vedere, „cercetarea este deosebit de importantă pentru a ne ajuta să înțelegem implicațiile transformărilor profunde care au remodelat sistemul financiar de la criza financiară mondială”.
„Una dintre schimbările structurale majore din sistemul financiar din ultimele două decenii a fost amprenta tot mai mare a instituțiilor financiare nebancare. În zona euro, instituțiile nebancare – de la fonduri de investiții și societăți de asigurări la fonduri de piață monetară și vehicule de securitizare – s-au extins de la aproximativ 140 % din PIB în 1999 la aproape 400 % în prezent. (…) Sectoarele bancar și nebancar nu numai că se schimbă rapid, dar sunt și strâns interconectate. În zona euro, de exemplu, expunerile activelor băncilor față de instituțiile nebancare sunt considerabile și reprezintă, în medie, aproximativ 10 % din totalul activelor instituțiilor semnificative”, a arătat Christine Lagarde.
În contextul acestor „transformări ale sistemului financiar, supravegherea și reglementarea rămân esențiale”.
„Factorii de decizie politică au datoria de a rămâne vigilenți la riscurile pentru stabilitatea financiară pe măsură ce acestea apar. Aceste riscuri pot apărea sub forme noi, pot surveni în sectoare care utilizează o terminologie obscură și pot fi ascunse sub masca inovării”, a atenționat președinta BCE.
„Într-o perioadă de transformări rapide ale sistemului financiar, unii ar putea crede că vechile riscuri nu mai sunt valabile. Însă cercetările și experiența demonstrează contrariul. Așa cum observa criticul francez Jean-Baptiste Alphonse Karr, <<Plus ça change, plus c’est la même chose>> – cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân mai mult la fel. Cu alte cuvinte, de data aceasta nu este diferit”, a conchis Christine Lagarde.
Premierul polonez Donald Tusk, prezent la exercițiile militare „Iron Defender”: „Lumea trebuie să vadă că Polonia și NATO sunt pregătite”
Premierul polonez Donald Tusk a vizitat marți locul în care se desfășoară exercițiile militare „Iron Defender”, organizate în colaborare cu aliați din NATO, care au loc în paralel cu manevrele militare ruso-belaruse Zapad-2025 (încheiate marți), și a declarat că „lumea trebuie să vadă că Polonia și NATO sunt pregătite”, transmite EFE, potrivit Agerpres.
Într-o conferință de presă de la poligonul militar Ustka (nord), Tusk a subliniat natura „defensivă” a exercițiilor militare, dar a avertizat: „Acestea trebuie să servească drept un mesaj clar, atât pentru dușmanii noștri, cât și pentru aliații noștri”.
„Sunt un răspuns la manevrele agresive de cealaltă parte a frontierei”, a adăugat el, referindu-se la exercițiile Zapad care au avut loc până marți pe teritoriile belarus și rus.
Tusk a subliniat importanța „de a demonstra capacitatea de a răspunde la orice scenariu și la orice amenințare”.
Premierul polonez a participat la demonstrații cu foc real cu rachete antiaeriene din sistemul Homar, dintre care Polonia a achiziționat 288 de lansatoare din Coreea de Sud, și a analizat planurile pentru antrenarea a 30.000 de militari din Polonia, Norvegia, Suedia și Statele Unite.
Tusk a comentat totodată un incident în care a fost implicată o dronă operată de un belarus și un ucrainean care a survolat clădiri guvernamentale din Varșovia cu o zi înainte și a insistat că această chestiune „va fi investigată temeinic pentru a se stabili dacă a fost sau nu o provocare intenționată”.
La rândul său, ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat complexitatea și amploarea manevrelor, care implică toate ramurile Forțelor Armate, inclusiv Forțele Speciale. El a subliniat că, deși Polonia are una dintre cele mai mari forțe armate din NATO, „pentru a fi pe podium în capacitățile operaționale, este necesar să ne perfecționăm cu exerciții de acest gen”.
Referitor la recenta incursiune a unor drone în spațiul aerian polonez, ministrul polonez a subliniat că „Federația Rusă este responsabilă”.
Săptămâna trecută, Polonia a anunțat că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
