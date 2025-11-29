Friedrich Merz, ironic la adresa vizitei lui Viktor Orban la Moscova: S-a prezentat la Kremlin “fără un mandat european”

Liderii europeni au criticat vizita premierului ungar Viktor Orbán la Moscova, care a avut loc vineri și în cadrul căreia s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, anunțând că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene.

Într-o conferință de presă susținută la Berlin împreună cu omologul său sloven, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Orbán s-a prezentat la Kremlin „fără un mandat european”, relatează Politico Europe.

Merz a indicat că nu a fost surprins de acțiunile lui Orbán, deoarece nu era prima dată când acesta acționa autonom, dar a afișat o atitudine rezervată cu privire la faptul că liderul ungar ar putea contribui la oprirea războiului din Ucraina.

Orbán „are propriile sale idei despre cum să pună capăt acestui război. Până acum, ele nu s-au materializat”, a declarat Merz. Cancelarul german a spus că are îndoieli cu privire la faptul că Orbán „va avea mai mult succes de data aceasta decât data trecută”.

Orbán a vizitat ultima dată Moscova în iulie 2024, prezentându-se ca fiind într-o „misiune de pace”.

Premierul sloven Robert Golob a fost de acord cu Merz, afirmând că speră ca vizita lui Orbán „să nu provoace daune majore”. „Nu ne așteptăm la niciun beneficiu sau avantaj de pe urma acestei vizite”, a spus Golob.

În timpul întâlnirii cu Putin, Orbán a declarat că Budapesta ar fi pregătită să găzduiască un summit între Rusia și Statele Unite pentru a discuta un plan de pace în Ucraina.

„Ungaria este interesată de pace… Ungaria este pregătită să găzduiască astfel de discuții și să ofere sprijin pentru finalizarea cu succes a acestui proces”, i-a spus Orbán președintelui rus în timpul întrevederii.

Putin i-a mulțumit liderului ungar, adăugând că ideea de a lua în considerare Ungaria drept posibilă locație pentru o întâlnire a venit dinspre Washington. „A fost propunerea lui Donald [Trump]. Avem amândoi relații bune cu Ungaria, și voi, și eu, așa că propun această opțiune»”, a declarat liderul rus.

Putin a adăugat că ar fi „încântat” să vină la Budapesta în cazul în care „negocierile cu Statele Unite vor conduce la asta”.

Întâlnirea de vineri marchează a doua oară când Orbán s-a întâlnit cu Putin la Moscova de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022. Întâlnirea din iulie 2024, în timpul mandatului Ungariei la președinția rotativă de șase luni a Consiliului Uniunii Europene, i-a luat prin surprindere pe liderii UE.