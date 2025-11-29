U.E.
Friedrich Merz, ironic la adresa vizitei lui Viktor Orban la Moscova: S-a prezentat la Kremlin “fără un mandat european”
Liderii europeni au criticat vizita premierului ungar Viktor Orbán la Moscova, care a avut loc vineri și în cadrul căreia s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, anunțând că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene.
Într-o conferință de presă susținută la Berlin împreună cu omologul său sloven, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Orbán s-a prezentat la Kremlin „fără un mandat european”, relatează Politico Europe.
Merz a indicat că nu a fost surprins de acțiunile lui Orbán, deoarece nu era prima dată când acesta acționa autonom, dar a afișat o atitudine rezervată cu privire la faptul că liderul ungar ar putea contribui la oprirea războiului din Ucraina.
Orbán „are propriile sale idei despre cum să pună capăt acestui război. Până acum, ele nu s-au materializat”, a declarat Merz. Cancelarul german a spus că are îndoieli cu privire la faptul că Orbán „va avea mai mult succes de data aceasta decât data trecută”.
Orbán a vizitat ultima dată Moscova în iulie 2024, prezentându-se ca fiind într-o „misiune de pace”.
Premierul sloven Robert Golob a fost de acord cu Merz, afirmând că speră ca vizita lui Orbán „să nu provoace daune majore”. „Nu ne așteptăm la niciun beneficiu sau avantaj de pe urma acestei vizite”, a spus Golob.
În timpul întâlnirii cu Putin, Orbán a declarat că Budapesta ar fi pregătită să găzduiască un summit între Rusia și Statele Unite pentru a discuta un plan de pace în Ucraina.
„Ungaria este interesată de pace… Ungaria este pregătită să găzduiască astfel de discuții și să ofere sprijin pentru finalizarea cu succes a acestui proces”, i-a spus Orbán președintelui rus în timpul întrevederii.
Putin i-a mulțumit liderului ungar, adăugând că ideea de a lua în considerare Ungaria drept posibilă locație pentru o întâlnire a venit dinspre Washington. „A fost propunerea lui Donald [Trump]. Avem amândoi relații bune cu Ungaria, și voi, și eu, așa că propun această opțiune»”, a declarat liderul rus.
Putin a adăugat că ar fi „încântat” să vină la Budapesta în cazul în care „negocierile cu Statele Unite vor conduce la asta”.
Întâlnirea de vineri marchează a doua oară când Orbán s-a întâlnit cu Putin la Moscova de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022. Întâlnirea din iulie 2024, în timpul mandatului Ungariei la președinția rotativă de șase luni a Consiliului Uniunii Europene, i-a luat prin surprindere pe liderii UE.
U.E.
Emmanuel Macron dorește ca instanțele să acționeze rapid pentru a bloca știrile false: Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat vineri un îndemn la adresa guvernului de a dezvolta un cadru legislativ care să permită instanțelor să acționeze rapid în blocarea știrilor false sau informațiilor care „atacă” demnitatea umană, anunță EFE, citat de Agerpres.
În egală măsură, liderul francez și-a exprimat sprijinul pentru interzicerea telefoanelor mobile în licee începând cu anul viitor.
Într-o întâlnire cu grupul de presă regional francez EBRA, Macron a discutat cu jurnaliști, elevi și profesori despre impactul rețelelor sociale asupra tinerilor, știrile false, inteligența artificială (IA) și noua eră a ceea ce el a numit „război hibrid” dus de anumite puteri precum Rusia.
„Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional hibrid”, a avertizat președintele francez, care a declarat că în această săptămână a prezidat o reuniune a Consiliului de Apărare axată tocmai pe lupta împotriva dezinformării și interferențelor.
În contextul aceleiași reuniuni, Macron și-a exprimat dorința de a include în legislația franceză posibilitatea ca o instanță să acționeze urgent pentru a bloca anumite informații de pe rețelele de socializare, permițând sistemului judiciar să ia anumite măsuri fără a aștepta finalizarea întregului proces.
În egală măsură, președintele francez a mai declarat că elevilor de liceu li se va interzice „probabil” utilizarea telefoanelor mobile în școli începând de anul viitor, informează Politico Europe.
Elevii din școlile primare și cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani au deja interdicția de a utiliza telefoane mobile în școli.
Președintele francez a declarat că ministrul Educației, Édouard Geffray, analizează această idee.
Cu toate acestea, interzicerea telefoanelor în licee ar putea necesita adoptarea unei noi legi de către parlamentari. Adunarea Națională Franceză a votat în favoarea interdicției actuale în 2018, dar această lege se referă în mod explicit doar la echivalentele franceze ale grădiniței, școlii primare și gimnaziale (de la 12 la 16 ani).
Influența lui Macron asupra politicii interne a scăzut după ce a pierdut controlul asupra parlamentului în 2024, dar președintele a încercat în ultimele săptămâni să revină pe scena internă cu o serie de apariții dedicate modului în care intenționează să abordeze provocările ridicate de rețelele sociale și marile platforme online.
U.E.
Miniștrii de Finanțe din Grecia și Belgia își dispută funcția de președinte al Eurogrupului
Doi miniștri și-au depus candidatura pentru funcția de președinte al Eurogrupului, după ce Paschal Donohoe a renunțat la această responsabilitate pentru o poziție de conducere la Banca Mondială.
Potrivit unui comunicat, cei doi miniștri care își dispută funcția sunt:
Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia. Potrivit CV-ului său, în cadrul funcției sale actuale, el conduce strategia economică și fiscală a țării, concentrându-se pe consolidarea credibilității fiscale, modernizarea guvernanței economice și îmbunătățirea rezilienței pe termen lung a economiei elene. Printre prioritățile sale se numără reformarea sistemului fiscal pentru a integra tehnologia avansată și a aborda consecințele schimbărilor demografice, consolidarea planificării fiscale pe termen mediu, îmbunătățirea calității cheltuielilor publice, creșterea productivității și atragerea de investiții strategice. Activitatea sa este strâns aliniată la agenda economică mai largă a Europei, în special la eforturile de consolidare a competitivității, aprofundare a integrării și sprijinire a stabilității pe termen lung în zona euro. Kyriakos Pierrakakis a ocupat anterior funcția de ministru al Guvernării Digitale al Greciei (2019-2023). Din această calitate, el a supervizat o transformare la nivel național a administrației publice, creând platforme precum gov.gr, Gov.gr Wallet și MyHealth și extinzând în mod semnificativ serviciile publice digitale. Aceste reforme au asigurat continuitatea operațiunilor statului în timpul pandemiei COVID-19 și au îmbunătățit capacitatea instituțională. Conducerea sa în domeniul guvernării digitale a dus la numirea și renumirea sa în funcția de președinte al Grupului de strategie globală al OCDE (2021, 2024). În calitate de ministru al educației (2023-2025), a promovat reforme pentru modernizarea sistemului de învățământ din Grecia, inclusiv un nou cadru juridic pentru universitățile străine, crearea de infrastructuri naționale de învățare digitală și politici de îmbunătățire a mediilor de învățare, cum ar fi restricționarea la nivel național a utilizării smartphone-urilor în școli.
Vincent Van Peteghem, viceprim-ministru și ministru al bugetului, responsabil cu simplificarea administrativă, din Belgia. Conform CV-ului, înainte de a intra în guvern, Van Peteghem a construit o carieră academică de succes ca profesor de management operațional și director de inovare educațională la EDHEC Business School din Lille, Franța. A intrat în politica națională în 2016 ca membru al Camerei Reprezentanților pentru creștin-democrați, unde a devenit o voce politică cheie în Comisia pentru afaceri externe. În perioada 2020-2025, Van Peteghem a ocupat funcția de viceprim-ministru și ministru al finanțelor al Belgiei. Mandatul său s-a concentrat pe modernizarea sistemului fiscal, consolidarea stabilității financiare și protejarea gospodăriilor și a întreprinderilor în timpul pandemiei de COVID-19 și a crizei energetice care a urmat. El a realizat reforme structurale care au simplificat sistemul fiscal, au redus povara fiscală asupra muncii și au orientat impozitarea către avere, consum și poluare. Van Peteghem a jucat un rol important la nivel european și internațional. În timpul președinției belgiene a Consiliului UE în 2024, a prezidat Consiliul Ecofin și a condus mai multe negocieri complexe până la încheierea unui acord, cel mai important fiind acordul privind reformarea normelor fiscale ale UE.
Alegerea noului președinte va avea loc la următoarea reuniune a Eurogrupului, pe 11 decembrie. Președintele este ales cu majoritatea simplă a miniștrilor Eurogrupului, adică cu cel puțin 11 din cele 20 de voturi.
Dacă niciunul dintre candidați nu obține cel puțin această majoritate simplă la sfârșitul primului tur de scrutin, candidații vor avea posibilitatea de a-și retrage candidatura. Votarea va avea loc până când se va obține o majoritate simplă pentru unul dintre candidați.
Orice ministru responsabil cu finanțele dintr-un stat membru al zonei euro poate fi ales președinte al Eurogrupului. Candidatul trebuie să fie membru în funcție al Eurogrupului la momentul alegerii. Președintele este ales pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit.
Eurogrupul este un organism informal creat în 1997, în cadrul căruia miniștrii din statele membre ale zonei euro discută aspecte legate de responsabilitățile comune ale țărilor lor în ceea ce privește moneda euro. Principala sa sarcină este de a asigura o coordonare strânsă a politicilor economice între statele membre ale zonei euro. De asemenea, Eurogrupul are ca obiectiv promovarea condițiilor pentru o creștere economică mai puternică și este responsabil de pregătirea reuniunilor Summitului euro și de monitorizarea acestora. De obicei, se reunește o dată pe lună, în ajunul reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare.
CONSILIUL UE
Reuniunea miniștrilor Culturii din UE: România subliniază necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică
România, Italia, Slovenia și Spania solicită o implicare reală a statelor membre în implementarea programului AgoraEU 2028–2034, prin reintroducerea unui comitet de program și a unor proceduri clare de analiză, pentru o guvernanță europeană transparentă și participativă.
Programul din viitorul cadru financiar multianual se ridică la o valoare de 8,6 miliarde de euro și va integra programele Europa Creativă și Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori.
Din partea României, apelul a fost lansat de ministrul Culturii, Demeter András István, care a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene în formatul Educație, Tineret, Cultură și Sport, alături de miniștrii culturii și ai media din statele membre.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, discuțiile s-au concentrat pe viitorul culturii europene, consolidarea rezilienței democratice și adaptarea ecosistemului audiovizual la transformările digitale.
Consiliul a adoptat două seturi de concluzii esențiale, ambele cu relevanță majoră pentru consolidarea spațiului cultural european și adoptate cu contribuții substanțiale din partea României.
Primul set, dedicat rolului strategic al culturii, patrimoniului și operelor audiovizuale, a evidențiat necesitatea protejării libertății artistice, a diversității culturale și a patrimoniului ca element de coeziune europeană.
Citiți și: Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural
Al doilea set, privind accesul la știri de încredere în cadrul Scutului European pentru Democrație, a subliniat importanța unui ecosistem mediatic pluralist și echitabil.
România a reafirmat sprijinul pentru Actul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), pentru apărarea jurnaliștilor împotriva presiunilor și proceselor abuzive și pentru creșterea transparenței în publicitatea politică, accentuând totodată rolul alfabetizării media în combaterea dezinformării.
În domeniul audiovizualului, România a salutat inițiativa comună Franța–Germania de europenizare a platformei ARTE, subliniind că extinderea accesului la producții europene contribuie la diversitatea culturală. Delegația română a remarcat și disponibilitatea conținutului ARTE în limba română, considerată un pas important pentru accesibilitatea culturală în țara noastră.
Ministrul Culturii a reafirmat angajamentul României față de libertatea artistică, diversitatea culturală și promovarea valorilor europene prin educație, mobilitate și sprijin pentru creație.
România a subliniat și necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică.
„Cultura, patrimoniul și presa liberă sunt fundamentale pentru democrația europeană. România rămâne ferm angajată în consolidarea unui spațiu cultural deschis, divers și democratic – un spațiu al libertății și al rezilienței societale”, a declarat ministrul Culturii la finalul reuniunii.
În marja reuniunii, ministrul a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Spania, Franța, Polonia, Croația, Bulgaria și Cipru, precum și cu reprezentantul Președinției daneze și cu comisarul european pentru cultură, educație și tineret, pentru a discuta cooperarea europeană în domeniul culturii și protejarea patrimoniului.
