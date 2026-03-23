Friedrich Merz își exprimă recunoștința după ce Trump a amânat atacurile împotriva Iranului

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a amâna atacurile pe care plănuia să le întreprindă asupra infrastructurii energetice iraniene, ca formă de coerciție asupra Teheranului de a elibera Strâmtoarea Ormuz, anunță Deutsche Welle.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a amâna atacurile cu care amenințase anterior asupra centralelor electrice iraniene.

„Sunt recunoscător că a declarat că le amână cu încă cinci zile”, a afirmat Merz în cadrul unei conferințe de presă la Berlin.

El a precizat că l-a sunat pe Trump duminică pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la atacurile planificate.

În cadrul conferinței de presă, Merz l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru că „a deschis posibilitatea unui contact imediat și direct cu conducerea iraniană”.

Președintele SUA, Donald Trump, a postat luni dimineață pe Truth Social că va renunța la ultimatumul de 48 de ore — care urma să expire luni seara — prin care solicita Iranului să deschidă Strâmtoarea Ormuz sau să se confrunte cu atacuri masive asupra infrastructurii sale energetice.

Într-o declarație scrisă integral cu majuscule, Trump a invocat „discuțiile foarte bune și productive” purtate cu Iranul drept motiv al acestei pauze. Liderul american a declarat că a dat instrucțiuni armatei „ ”.

Trump a adăugat că această pauză rămâne condiționată de succesul discuțiilor care vor avea loc în această săptămână.

Agenția de știri Fars, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, a negat existența oricăror discuții, afirmând că nu au avut loc comunicări nici directe, nici indirecte cu SUA, iar ziarul de stat IRNA a relatat că Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că nu au avut loc negocieri cu SUA, informează The Guardian.

Se pare că Oman, Turcia, Egiptul și Pakistanul s-au implicat în ultimele zile în eforturile de mediere a încetării ostilităților, deși nu este clar cât de substanțiale sau productive au fost aceste contacte. Ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a declarat luni că Oman depune eforturi susținute pentru a asigura trecerea în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Situația din Orientul Mijlociu a escaladat odată cu atacurile americano-israeliene, de la finalul lunii februarie, asupra Iranului. Drept represalii, Teheranul a atacat țările din Golf și a sugrumat calea navigabilă dintre Golful Persic și Golful Oman, prin care trece zilnic o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, fapt ce a generat o creștere galopantă a prețului la nivel global și a determinat Agenția Internațională pentru Energie să disloce din rezervele strategice 400 de milioane de barili de petrol, adică cantitatea care tranzitează Strâmtoarea Ormuz în 20 de zile.

Piața petrolieră a reacționat în urma anunțului lui Trump, informează The Guardian.

Prețurile petrolului, care erau în creștere după ce Trump a amenințat în weekend că va lansa atacuri asupra infrastructurii iraniene dacă Iranul nu va deschide Strâmtoarea Ormuz, au înregistrat o scădere bruscă. Țițeiul Brent, indicatorul de referință internațional, a scăzut cu 7%, ajungând la 103 dolari pe baril.