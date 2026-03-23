Friedrich Merz își exprimă recunoștința după ce Trump a amânat atacurile împotriva Iranului

Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
Cancelarul german Friedrich Merz a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a amâna atacurile pe care plănuia să le întreprindă asupra infrastructurii energetice iraniene, ca formă de coerciție asupra Teheranului de a elibera Strâmtoarea Ormuz, anunță Deutsche Welle

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a amâna atacurile cu care amenințase anterior asupra centralelor electrice iraniene.

„Sunt recunoscător că a declarat că le amână cu încă cinci zile”, a afirmat Merz în cadrul unei conferințe de presă la Berlin.

El a precizat că l-a sunat pe Trump duminică pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la atacurile planificate.

În cadrul conferinței de presă, Merz l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru că „a deschis posibilitatea unui contact imediat și direct cu conducerea iraniană”.

Președintele SUA, Donald Trump, a postat luni dimineață pe Truth Social că va renunța la ultimatumul de 48 de ore — care urma să expire luni seara — prin care solicita Iranului să deschidă Strâmtoarea Ormuz sau să se confrunte cu atacuri masive asupra infrastructurii sale energetice.

Într-o declarație scrisă integral cu majuscule, Trump a invocat „discuțiile foarte bune și productive” purtate cu Iranul drept motiv al acestei pauze. Liderul american a declarat că a dat instrucțiuni armatei „să amâne orice atac militar împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”.

Trump a adăugat că această pauză rămâne condiționată de succesul discuțiilor care vor avea loc în această săptămână.

Agenția de știri Fars, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, a negat existența oricăror discuții, afirmând că nu au avut loc comunicări nici directe, nici indirecte cu SUA, iar ziarul de stat IRNA a relatat că Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că nu au avut loc negocieri cu SUA, informează The Guardian

Se pare că Oman, Turcia, Egiptul și Pakistanul s-au implicat în ultimele zile în eforturile de mediere a încetării ostilităților, deși nu este clar cât de substanțiale sau productive au fost aceste contacte. Ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a declarat luni că Oman depune eforturi susținute pentru a asigura trecerea în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Situația din Orientul Mijlociu a escaladat odată cu atacurile americano-israeliene, de la finalul lunii februarie, asupra Iranului. Drept represalii, Teheranul a atacat țările din Golf și a sugrumat calea navigabilă dintre Golful Persic și Golful Oman, prin care trece zilnic o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, fapt ce a generat o creștere galopantă a prețului la nivel global și a determinat Agenția Internațională pentru Energie să disloce din rezervele strategice 400 de milioane de barili de petrol, adică cantitatea care tranzitează Strâmtoarea Ormuz în 20 de zile. 

Piața petrolieră a reacționat în urma anunțului lui Trump, informează The Guardian.  

Prețurile petrolului, care erau în creștere după ce Trump a amenințat în weekend că va lansa atacuri asupra infrastructurii iraniene dacă Iranul nu va deschide Strâmtoarea Ormuz, au înregistrat o scădere bruscă. Țițeiul Brent, indicatorul de referință internațional, a scăzut cu 7%, ajungând la 103 dolari pe baril. 

Președinta Maia Sandu, discurs la EBA Business Outlook 2026: Trebuie să reducem vulnerabilitățile la crizele energetice și să creștem gradul de independență energetică a R. Moldova
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

