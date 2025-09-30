REPUBLICA MOLDOVA
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Cancelarul german Friedrich Merz a salutat luni seară, cu un mesaj în limba română, victoria detașată a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru votul lor prin care au optat ferm pentru democraţie. Apreciem modul paşnic în care aţi efectuat alegerile, în pofida ingerinţelor din partea Rusiei. Sprijinim Moldova pe calea sa în UE”, a scris Merz, pe X.
Felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru votul lor prin care au optat ferm pentru democraţie. Apreciem modul paşnic în care aţi efectuat alegerile, în pofida ingerinţelor din partea Rusiei.
Sprijinim Moldova pe calea sa în UE.
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) September 29, 2025
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
REPUBLICA MOLDOVA
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Ministerul Afacerilor Externe de la București a salutat luni rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025, felicitțndu-i pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
“MAE felicită, de asemenea, forțele politice pro-europene pentru această victorie clară și convingătoare, obținută în condițiile unor presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent, din partea vectorilor susținuți direct sau indirect de Federația Rusă. În acest context complicat, autoritățile Republicii Moldova au demonstrat o reziliență exemplară și și-au îndeplinit responsabilitățile față de cetățeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor și de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice”, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit Bucureștiului, alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană și reformele asociate acestuia.
“Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, transmite sursa citată.
MAE reafirmă că “România rămâne cel mai puternic și statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană”.
“Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic și a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piața Unică, susținerea reformelor și consolidarea instituțiilor statului, precum și multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, subliniază Ministerul de Externe de la București.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate și de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
REPUBLICA MOLDOVA
Șefa diplomației UE afirmă că votul din R. Moldova oferă “un mandat clar și puternic” în direcția aderării la UE în ciuda ingerințelor Rusiei
Uniunea Europeană a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, calificând scrutinul drept o confirmare clară a sprijinului popular pentru parcursul european al țării și condamnând în același timp ingerințele și atacurile hibride venite din partea Rusiei.
Într-o declarație oficială, Înaltul Reprezentant al UE Kaja Kallas a subliniat că votul de duminică, 28 septembrie, oferă „un mandat clar și puternic” pentru continuarea angajamentului Republicii Moldova în direcția aderării la Uniunea Europeană.
Conform constatărilor preliminare ale OSCE/ODIHR, alegerile au fost competitive, bine organizate și susținute de un cadru legal solid, în ciuda unor dificultăți generate de noile reguli privind eligibilitatea candidaților. Observatorii au atras însă atenția că procesul electoral s-a desfășurat pe fondul unei ingerințe „fără precedent” din partea Rusiei.
„UE condamnă cu fermitate atacurile hibride neîncetate ale Rusiei și ale interpușilor săi, menite să submineze statul de drept și procesul democratic în Republica Moldova”, se arată în comunicatul oficial, care denunță campaniile de dezinformare, cumpărarea de voturi, atacurile cibernetice și sprijinul pentru provocatori violenți.
Bruxelles-ul a lăudat reziliența și determinarea cetățenilor moldoveni, precum și eforturile instituțiilor de la Chișinău de a proteja integritatea votului, în pofida presiunilor externe.
Uniunea Europeană a transmis că este pregătită să colaboreze strâns cu noul Parlament și cu viitorul guvern de la Chișinău pentru a avansa negocierile de aderare, a implementa agenda de reforme și a consolida reziliența și creșterea economică.
„Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în Uniunea Europeană”, subliniază declarația.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate și de liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu: Calea cea mai scurtă către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Votul de ieri, un mandat puternic pentru aderarea R. Moldova la UE
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis luni președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă.
Șefa statului moldovean a mulțumit tuturor cetățenilor care au participat ieri la alegerile parlamentare.
„În satele mici, în orașele mari, în țară sau peste hotare, fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați și speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi cu zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării”, a declarat Maia Sandu, potrivit Moldpres.
Lidera de la Chișinău a subliniat că rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători – este victoria țării.
„Această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Moldova este casa noastră a tuturor și cu toții ne dorim aceleași lucruri: să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noștri un viitor bun aici acasă, în siguranță. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a afirmat Maia Sandu.
Președinta a accentuat că, în toată această perioadă, Kremlinul a încercat „să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră, încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista”.
„Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. Comisia Electorală Centrală, Poliția Națională, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabinieri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului îndreptate împotriva moldovenilor, societatea civilă, reprezentanți ai sectorului privat, activiști civici, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea”, a spus șefa statului.
Maia Sandu a adăugat că în aceste alegeri atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente.
„Totuși, mai avem încă mult de lucru. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărarea voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. De asemenea, partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales a legii cu privire la finanțare. Acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a explicat Maia Sandu.
Oficialul a accentuat că viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a țării.
„Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți, a fost o perioadă grea și încărcată. Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că nu există învingători și învinși pentru că doar împreună putem construi un viitor pașnic, sigur și prosper pentru Republica Moldova”, a remarcat Maia Sandu.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
