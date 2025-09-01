U.E.
Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că războiul din Ucraina ar putea dura „încă o perioadă semnificativă de timp”, subliniind că oprirea rapidă a conflictului nu trebuie să se facă în detrimentul suveranității ucrainene, potrivit unui interviu acordat televiziunii publice ZDF, informează DW.
„Încercăm să îl încheiem cât mai repede posibil, dar cu siguranță nu cu prețul capitulării Ucrainei. Am putea pune capăt războiului mâine dacă Ucraina s-ar preda și și-ar pierde independența”, a declarat liderul de la Berlin. „Atunci, a doua zi, următoarea țară ar fi în pericol, iar după aceea am fi noi. Aceasta nu este o opțiune”, a adăugat el.
Deși a afirmat că nu și-a pierdut speranța pentru un acord de încetare a focului, Merz a recunoscut că „nu își face iluzii” privind această perspectivă.
Din luna mai, au existat mai multe tentative de a opri luptele printr-un armistițiu — inclusiv summitul istoric din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, dar niciuna nu a dus la un acord concret.
Săptămâna trecută, Merz și-a exprimat scepticismul cu privire la șansele ca inițiativa de pace promovată de Trump să producă rezultate.
„Mi-aș dori ca Statele Unite ale Americii să lucreze cu noi pentru a rezolva această problemă cât mai mult timp posibil. Diplomația nu înseamnă să apeși pe un buton și peste noapte totul să fie din nou bine. Este un proces de durată”, a spus el, citat de Politico.
Întrebat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, menite să prevină un nou atac rusesc în cazul unui acord de pace, cancelarul a punctat:
„Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene pentru ca ea să poată apăra această țară pe termen lung. Aceasta este prioritatea absolută și vom începe să facem acest lucru acum.”
În ceea ce privește o posibilă participare a Germaniei cu trupe în Ucraina după un eventual armistițiu, Merz a subliniat că „orice desfășurare de trupe străine are nevoie de aprobarea Bundestagului”, fără a preciza cum ar putea arăta un astfel de angajament sau dacă îl susține.
Deși Berlinul a anunțat o creștere masivă a cheltuielilor militare, Germania se confruntă în continuare cu dificultăți la recrutarea și instruirea de soldați apți de luptă, efectivele stagnând la aproximativ 182.000.
Merz a apărat, însă, decizia coaliției sale de a relaxa „frâna datoriei” pentru finanțarea apărării, o schimbare constituțională istorică pe care a legat-o direct de supraviețuirea NATO:
„Practic, am reușit să salvăm NATO prin decizia noastră. Am fost la summitul NATO de la Haga [24-25 iunie]. Dacă nu am fi modificat Constituția și nu am fi fost dispuși să permitem Republicii Federale Germania să cheltuiască 3,5% pentru apărare plus 1,5% pentru infrastructura necesară, NATO probabil s-ar fi dezintegrat în acea zi. Am prevenit asta.”
ROMÂNIA
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România
Președintele Nicușor Dan a avut luni o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, aflat într-o vizită în România.
”Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.
Întrevederea Dan – Weber este prima dintre cei doi după ce președintele român a fost invitat să participe, în ajunul Consiliului European de vară, la summit-urile a două familii politice europene, respectiv Partidul Popular European și formațiunea liberală Renew Europe, fiind pentru prima dată când un șef al statului român este curtat de două formațiuni politice paneuropene.
Inițial, Nicușor Dan a confirmat că va participa, în calitate de invitat, la reuniunile Partidului Popular European (PPE) care precedă summit-urile Consiliului European. Ulterior, el a explicat că s-a răzgândit în privința participării la reuniunile PPE și Renew Europe în marja Consiliului European de la Bruxelles, motivând că “nu ar fi fost politicos” să treacă de la o reuniune la alta în contextul în care la întâlnirile celor două familii politice europene care l-au invitat pe șeful statului român să participe se discută “chestiuni sensibile”.
Manfred Weber se află luni într-o vizită la București și a avut o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, el participând și la o reuniune a Biroului Politic Național al PNL, partid afiliat la PPE.
Citiți și Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit luni, la sediul Guvernului, vizita președintelui Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, discuțiile concentrându-se pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale României.
Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în consolidarea proiectului european și în sprijinirea intereselor naționale în dialogul cu instituțiile Uniunii Europene.
„Pe componenta de politică europeană sunt două direcții pe care vom reacționa convergent: o Europă puternică și o Europă sigură pe flancul de est. În plan intern, discuțiile s-au axat pe susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar și pe implementarea proiectelor din PNRR, în special în domenii esențiale precum spitale și autostrăzi”, a declarat Ilie Bolojan, conform unui comunicat al Guvernului.
La rândul său, președintele PPE, Manfred Weber, a evidențiat importanța unității europene în fața provocărilor actuale, accentuând dimensiunea securității comune.
„Un prim element este stabilitatea, apoi vine creșterea economică, iar al treilea punct este securitatea. Este urgent nevoie de construirea unui pilon european de apărare, iar Scutul de Est al Europei nu este doar responsabilitatea României sau a statelor baltice, ci o responsabilitate comună a tuturor țărilor membre. Numai împreună putem garanta o Uniune Europeană puternică și sigură”, a spus el.
U.E.
Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile
Comisia Europeană a anunțat luni, 1 septembrie, depunerea oficială a inițiativei cetățenești europene „My Voice, My Choice: Pentru avorturi sigure și accesibile”, devenind astfel a 12-a inițiativă de succes care va fi examinată de Bruxelles.
Înregistrată în aprilie 2024, inițiativa a strâns 1.124.513 declarații de susținere validate din partea cetățenilor UE, depășind pragul minim de un milion și atingând baremele necesare în 19 state membre.
Organizatorii cer Comisiei să elaboreze o propunere prin care statele membre să poată primi sprijin financiar pentru asigurarea întreruperilor de sarcină într-un mod sigur și accesibil pentru persoanele din Europa care nu au acces la avort legal și în condiții de siguranță.
Comisia a precizat că orice măsură în acest sens ar trebui să respecte limitele prevăzute de articolul 168(7) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care garantează competența statelor membre în definirea politicilor de sănătate și organizarea serviciilor medicale.
Inițiativa nu vizează instituirea unui drept la avort la nivel european, ci sprijinirea financiară a statelor membre în domeniu.
Conform procedurii, Comisia Europeană se va întâlni cu organizatorii în următoarele săptămâni pentru a discuta în detaliu inițiativa, iar Parlamentul European va organiza o audiere publică.
Comisia trebuie să prezinte un răspuns oficial până la 2 martie 2026, în care să explice ce acțiuni intenționează să ia, dacă este cazul.
Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației participative în UE. Prin intermediul său, cetățenii, dacă strâng un milion de semnături de la oameni din cel puțin un sfert din statele membre, pot să invite Comisia să propună un act juridic conform cu Tratatele UE. Din 2011, de când se aplică un regulament care stabilește proceduri detaliate pentru ICE, 12 astfel de inițiative au fost prezentate cu succes Comisiei. Începând din ianuarie 2020, se aplică noi norme pentru a face ICE mai accesibilă.
COMISIA EUROPEANA
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
Un avion la bordul căruia se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost afectat duminică de interferențe cu sistemele de navigație GPS, Rusia fiind suspectată că s-ar afla în spatele atacului.
„Putem confirma că a existat bruiaj GPS, dar avionul a aterizat în siguranță”, a declarat Arianna Podestà, adjunct al purtătorului de cuvânt al Comisiei, într-o declarație transmisă către Politico Europe.
Șefa Comisiei Europene se află într-un turneu în statele „de pe linia frontului” – Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România – pentru a sublinia angajamentul Uniunii Europene de a-și consolida capacitățile de apărare și securitate.
Ea a sosit duminică în Bulgaria, unde a vizitat un producător de armament la Sopot, însoțită de premierul Rosen Zhelyazkov. Anterior, din Polonia, ea nu s-a ferit să-l descrie drept “prădător” pe președintele rus Vladimir Putin, la câteva zile după ce un nou atac al Rusiei asupra Kievului a lovit și sediul Delegației UE în Ucraina.
Aeronava, închiriată de Comisia Europeană pentru această deplasare, nu a putut folosi sistemele electronice de navigație din cauza interferențelor în timpul apropierii de aeroportul din Plovdiv, al doilea oraș ca mărime al Bulgariei.
„Serviciile de trafic aerian au propus imediat o procedură alternativă de aterizare folosind mijloace de navigație terestre (Instrument Landing System). Sistemele de navigație terestră utilizate în Bulgaria sunt independente de sistemele GPS”, se arată într-un comunicat al guvernului bulgar.
„Precizăm totodată că nu a fost nevoie de redirecționarea zborului”, se mai menționează în comunicat.
Podestà a afirmat că executivul european a primit informații de la autoritățile bulgare potrivit cărora „există suspiciunea că această interferență flagrantă a fost provocată de Rusia”.
„Incidentul subliniază urgența actualului turneu al președintei în statele membre de pe linia frontului, unde a văzut personal amenințările zilnice din partea Rusiei”, a adăugat ea.
Bruiajul și falsificarea semnalului GPS împiedică aeronavele să acceseze sisteme de navigație precum GPS-ul american sau Galileo european, distorsionând datele de localizare pe care acestea le primesc, fiind utilizate tot mai frecvent ca metode de perturbare a operațiunilor civile sau militare.
Guvernele europene au avertizat asupra acestui tip de interferență deliberată, afirmând că aceasta are loc în regiunea Mării Baltice încă din 2022, și au cerut Comisiei Europene să ia măsuri împotriva Rusiei și Belarusului.
Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
Pe lângă Polonia, von der Leyen a vizitat Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România
Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul”
Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene
Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez
Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE3 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA5 days ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- POLITICĂ4 days ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent