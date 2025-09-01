Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că războiul din Ucraina ar putea dura „încă o perioadă semnificativă de timp”, subliniind că oprirea rapidă a conflictului nu trebuie să se facă în detrimentul suveranității ucrainene, potrivit unui interviu acordat televiziunii publice ZDF, informează DW.

„Încercăm să îl încheiem cât mai repede posibil, dar cu siguranță nu cu prețul capitulării Ucrainei. Am putea pune capăt războiului mâine dacă Ucraina s-ar preda și și-ar pierde independența”, a declarat liderul de la Berlin. „Atunci, a doua zi, următoarea țară ar fi în pericol, iar după aceea am fi noi. Aceasta nu este o opțiune”, a adăugat el.

Deși a afirmat că nu și-a pierdut speranța pentru un acord de încetare a focului, Merz a recunoscut că „nu își face iluzii” privind această perspectivă.

Din luna mai, au existat mai multe tentative de a opri luptele printr-un armistițiu — inclusiv summitul istoric din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, dar niciuna nu a dus la un acord concret.

Săptămâna trecută, Merz și-a exprimat scepticismul cu privire la șansele ca inițiativa de pace promovată de Trump să producă rezultate.

„Mi-aș dori ca Statele Unite ale Americii să lucreze cu noi pentru a rezolva această problemă cât mai mult timp posibil. Diplomația nu înseamnă să apeși pe un buton și peste noapte totul să fie din nou bine. Este un proces de durată”, a spus el, citat de Politico.

Întrebat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, menite să prevină un nou atac rusesc în cazul unui acord de pace, cancelarul a punctat:

„Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene pentru ca ea să poată apăra această țară pe termen lung. Aceasta este prioritatea absolută și vom începe să facem acest lucru acum.”

În ceea ce privește o posibilă participare a Germaniei cu trupe în Ucraina după un eventual armistițiu, Merz a subliniat că „orice desfășurare de trupe străine are nevoie de aprobarea Bundestagului”, fără a preciza cum ar putea arăta un astfel de angajament sau dacă îl susține.

Deși Berlinul a anunțat o creștere masivă a cheltuielilor militare, Germania se confruntă în continuare cu dificultăți la recrutarea și instruirea de soldați apți de luptă, efectivele stagnând la aproximativ 182.000.

Merz a apărat, însă, decizia coaliției sale de a relaxa „frâna datoriei” pentru finanțarea apărării, o schimbare constituțională istorică pe care a legat-o direct de supraviețuirea NATO:

„Practic, am reușit să salvăm NATO prin decizia noastră. Am fost la summitul NATO de la Haga [24-25 iunie]. Dacă nu am fi modificat Constituția și nu am fi fost dispuși să permitem Republicii Federale Germania să cheltuiască 3,5% pentru apărare plus 1,5% pentru infrastructura necesară, NATO probabil s-ar fi dezintegrat în acea zi. Am prevenit asta.”