Friedrich Merz pregătește creșterea bugetului apărării în negocierile noii coaliții de la Berlin: “Mai sunt cinci minute până la miezul nopții pentru Europa”

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană înainte de 2030 dacă țara își va continua reformele în ritmul și calitatea actuale, a declarat luni președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată la Kiev alături de mai mulți lideri occidentali și de întreg Colegiul comisarilor europeni pentru a marca trei ani de la invazia Rusiei asupra Ucrainei.

“Apreciez cu adevărat voința politică care există. Aș spune chiar că procesul bazat pe merit al Ucrainei, dacă continuă la această viteză și la această calitate, poate că ar putea fi mai devreme de 2030”, a declarat von der Leyen, citată de Reuters, în cadrul unui summit convocat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a afișa unitate la trei ani de la agresiune, în timp ce Statele Unite conduse de administrația Trump au demarat discuții cu Rusia, nu s-au situat de partea Ucrainei și UE la o rezoluție ONU de condamnare a agresiunii și fac presiuni asupra Ucrainei și a lui Zelenski pentru semnarea unui acord privind mineralele și pământurile rare din Ucraina.

Aflat și el la Kiev, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a adăugat că aderarea la UE ar fi cea mai importantă garanție de securitate pentru viitorul Ucrainei.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la 28 februarie 2022, la patru zile de la debutul agresiunii Rusiei, iar în iunie 2022 a primit statutul de țară candidată. Negocierile de aderare au fost deschise în iunie 2024 ca urmare a unei decizii a liderilor europeni din decembrie 2023 și este de așteptat ca acestea să fie impulsionate în acest semestru sub bagheta președinției poloneze a Consiliului UE.

Summitul de la Kiev a fost convocat în lumina preocupărilor legate de securitate ca urmare a schimbării bruște a politicii externe a SUA. În ultimele două săptămâni, președintele Donald Trump a început discuțiile privind viitorul Ucrainei cu omologul său rus Vladimir Putin – excluzând Europa de la negocieri – și a învinuit Ucraina pentru declanșarea războiului lansat de Moscova în februarie 2022.

Let’s be clear: a free and sovereign Ukraine is not only in the European interest.

It’s also in the interest of the entire world.

An investment in Ukraine’s sovereignty is an investment in the prevention of future wars.

