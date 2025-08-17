Friedrich Merz propune ca summitul tripartit SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski pentru a evita o nouă ceartă cu Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat sâmbătă că viitorul summit tripartit dintre președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea fi găzduit în Europa, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, relatează AFP, potrivit Agerpres.

După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, președintele american a anunțat că îl va primi luni la Casa Albă pe Volodimir Zelenski pentru discuții privind o soluție negociată la războiul din Ucraina. Ulterior, Trump ar putea organiza un summit în format trilateral cu Rusia și Ucraina.

„Eu cred (…) că o astfel de întâlnire tripartită va avea loc”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat sâmbătă posturilor germane NTV și RTL.

„Data și locul de desfășurare urmează să fie stabilite (…) Am propus ca un astfel de loc să fie în Europa. Poate că aceasta ar trebui să fie locația în care aceste discuții să se desfășoare permanent”, a adăugat Merz, fără a sugera vreun oraș sau țară anume. „Acestea sunt chestiuni de detaliu. Vor fi clarificate abia în zilele sau chiar săptămânile următoare”, a adăugat el.

Europenii salută decizia SUA de a participa la garanții de securitate pentru Ucraina

Cancelarul german a confirmat că Statele Unite și-ar fi schimbat poziția și sunt acum dispuse să participe la oferirea de garanții de securitate Ucrainei, în cazul unui acord cu Rusia. „Vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanții de securitate și nu le lasă doar pe seama europenilor”, a afirmat Merz.

Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.

Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.

Merz susține că liderii europeni îl vor pregăti pe Zelenski pentru întâlnirea cu Trump

Referindu-se la criticile primite de Donald Trump după ce a renunțat la ideea unui simplu armistițiu și a cerut direct un acord de pace, cancelarul german a punctat: „Dacă se va reuși desfășurarea acelui summit trilateral și acesta va conduce la un acord de pace, aceasta valorează mai mult decât un armistițiu”.

Merz a dezvăluit că, într-o discuție telefonică cu lideri europeni după summitul din Alaska, Trump le-a transmis că Rusia ar fi pregătită să negocieze pe baza actualei linii a frontului din Ucraina, și nu a granițelor revendicate de Moscova. „Aceasta este o diferență uriașă, întrucât Rusia revendică teritorii pe care nu le-a ocupat încă”, a subliniat cancelarul.

În privința întrevederii programate luni la Casa Albă, Merz a arătat că aceasta nu va fi la fel de tensionată ca cea din februarie, când Trump și Zelenski au avut un schimb dur de replici în Biroul Oval. „Vom oferi câteva sfaturi bune”, a spus liderul german, precizând că duminică el și alți lideri europeni vor discuta cu Zelenski pentru a-l pregăti înaintea vizitei la Washington.

La finalul summitului din Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit despre „anumite înțelegeri”, fără a da detalii. Ulterior, într-un interviu pentru Fox News, Trump a declarat că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina: „Cred că suntem foarte aproape de un acord. Mai trebuie ca și Ucraina să-l accepte. Poate că ei vor spune nu.”

Potrivit unor surse citate de Reuters, Putin ar fi cerut ca Ucraina să se retragă complet din Donbas, în schimbul înghețării liniei frontului pe restul teritoriului. Surse apropiate Kievului afirmă însă că Zelenski respinge orice cedare teritorială și insistă pe un armistițiu, poziție pe care ar putea să o mențină și la discuțiile cu Trump.