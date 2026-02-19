Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic

Cancelarul german Friedrich Merz apreciază că perspectivele unei încheieri rapide, prin negocieri, a războiului din Ucraina rămân limitate, considerând că evoluția conflictului va depinde în mare măsură de capacitatea uneia dintre părți de a continua efortul militar și economic, relatează dpa, preluat de Agerpres.

„În opinia mea, acest război se va termina doar când una dintre cele două părți va fi epuizată, fie din punct de vedere militar, fie din punct de vedere economic”, a declarat Merz într-un interviu acordat publicației Rheinpfalz.

Șeful guvernului german a subliniat că argumentele umanitare nu sunt suficiente pentru a schimba poziția Kremlinului: „Rațiunea și argumentele umanitare nu îl vor convinge pe Putin. Acesta este adevărul amar”. În acest context, el a arătat că eforturile europene ar trebui să vizeze limitarea capacității Rusiei de a continua conflictul, astfel încât „statul rus nu mai poate continua războiul din punct de vedere militar și nu îl mai poate finanța din punct de vedere economic”.

Merz a mai susținut că actuala conducere de la Moscova este dependentă de continuarea războiului, apreciind că „clica de la vârful puterii ruse” nu ar putea rezista fără menținerea acestuia pe termen apropiat.

„Trebuie să mențină mașina de război în funcțiune, întrucât nu are niciun plan legat de ce să facă cu sutele de mii de soldați, uneori grav traumatizați, care se întorc de pe front”, a explicat el.

Totodată, cancelarul german a descris situația internă din Rusia în termeni critici: „În acest moment, asistăm la o stare de barbarie profundă în această țară, iar aceasta nu se va schimba în viitorul previzibil și este ceva cu care trebuie să ne împăcăm”.

Războiul declanșat de Rusia prin invazia pe scară largă în Ucraina se apropie de al cincilea an, în timp ce, recent, au avut loc negocieri la Geneva, desfășurate cu ușile închise, în încercarea de a identifica o posibilă soluție diplomatică, fără ca părțile să ofere detalii suplimentare, mai notează dpa.