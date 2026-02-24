Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră”

Cancelarul Friedrich Merz se deplasează în China pentru o vizită menită să identifice noi parteneri globali, în contextul retragerii Statelor Unite din rolul lor comercial tradițional la nivel mondial, o nouă dovadă de abordare agresivă fiind recenta amenințare a președintelui american Donald Trump de a impune un tarif global de 15% pentru bunurile care intră în SUA, fapt ce a determinat UE să suspende pentru moment adoptarea acordului comercial convenit în luna iulie a anului trecut.

Timp de ani de zile, Berlinul a fost forța motrice din spatele relațiilor mai strânse ale UE cu China, ignorând preocupările legate de drepturile omului pentru a face lobby pentru un acord de investiții istoric în 2020m informează Politico Europe și Deutsche Welle.

Liderii germani au susținut că relațiile comerciale mai strânse cu China ar avea un efect moderator asupra regimului de la Beijing, o justificare rezumată în mantra „Wandel durch Handel”, sau schimbare prin comerț.

Pentru o lungă perioadă de timp, acest lucru a fost benefic și pentru afaceri. Germania a fost una dintre puținele țări din UE care a înregistrat excedente comerciale cu Beijingul, furnizând componente și utilaje vitale care au alimentat ascensiunea economică a Chinei.

Giganții săi industriali, precum producătorul de automobile Volkswagen și compania chimică BASF, au făcut investiții uriașe pentru a exploata piața chineză.

Însă această abordare globală față de China pare acum din ce în ce mai mult o eroare istorică de calcul politic, comparabilă cu dependența energetică neinspirată a Germaniei față de Rusia înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, acum patru ani.

În public, Merz nu a recunoscut amploarea provocării. Săptămâna trecută, el le-a spus colegilor conservatori că va călători în China pentru a stabili o cooperare mai strânsă.

„Avem un interes strategic în a găsi parteneri în întreaga lume care gândesc ca noi, care acționează ca noi”, a spus el.

Însă mulți lideri ai industriei germane îl îndeamnă acum pe cancelar să adopte o poziție mult mai dură și protestează vehement împotriva a ceea ce ei numesc „șocul Chinei”.

De la pandemia de Covid, relațiile comerciale au înregistrat un deficit uluitor – 90 de miliarde de euro în 2025 – iar China este în mare parte responsabilă pentru pierderea a numeroase locuri de muncă în sectorul manufacturier extrem de important al Germaniei, care înregistrează în prezent aproximativ 10.000 de locuri de muncă pierdute pe lună.

Vechiul model de business este perimat

O delegație importantă de oameni de afaceri călătorește împreună cu Merz. China a depășit Statele Unite și a devenit cel mai important partener comercial al Germaniei, cu un volum de peste 250 de miliarde de euro (294 de miliarde de dolari) în 2025.

Însă comerțul Germaniei cu China s-a schimbat semnificativ. Deficitul comercial al Germaniei a atins un nivel record în 2025, ridicându-se la aproximativ 90 de miliarde de euro, potrivit estimărilor Institutului Economic German. Aceasta reprezintă o creștere de 30 de miliarde de euro față de 2024.

Într-o recentă declarație a guvernului în fața Bundestagului, Merz a vorbit despre un „decalaj de creștere” față de China și a subliniat că Germania trebuie să devină mai competitivă.

Până acum câțiva ani, de exemplu, industria auto germană avea un mare succes pe piața chineză. Cu toate acestea, odată cu trecerea la mașinile electrice în ambele țări, vechiul model de afaceri nu mai este viabil: majoritatea mașinilor electrice germane de mari dimensiuni sunt prea scumpe în China, în timp ce China exportă în Europa vehicule incomparabil mai ieftine.

Pământurile rare fac Germania foarte dependentă

Guvernul anterior condus de Olaf Scholz decisese deja să reducă dependența de China.

China deține un monopol aproape global asupra unor materii prime, în special asupra pământurilor rare, care sunt necesare, printre altele, pentru fabricarea mașinilor electrice. Restricțiile impuse de China asupra exportului de pământuri rare au dus chiar la întreruperi temporare ale producției la producătorii auto germani în 2025.

În plus, experții consideră că accesul Chinei la date, de exemplu prin intermediul rețelelor de comunicații, reprezintă un risc pentru securitate.

Guvernul SUA a avertizat, de asemenea, împotriva unor astfel de dependențe. La München, secretarul de stat Marco Rubio a îndemnat aliații europeni să se alăture SUA.

Prima vizită a lui Merz este mult întârziată

În timpul vizitei sale în China, Friedrich Merz intenționează să îi ceară președintelui Xi Jinping să înceteze sprijinirea războiului Rusiei în Ucraina.

Faptul este că vizita inaugurală a lui Merz vine târziu, în două sensuri: târziu după preluarea funcției în mai 2025, având în vedere că a vizitat anterior o serie întreagă de alte țări, inclusiv India.

Dar este târzie și pentru că alți șefi de stat și de guvern occidentali au vizitat China în ultimele luni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și premierul canadian Mark Carney.

Ei au avut același obiectiv pe care îl urmărește acum Merz: să obțină o nouă marjă de manevră în politica economică cu ajutorul Chinei, pe care SUA au restricționat-o anterior.

Merz a vrut de fapt ca o delegație germană să viziteze China în octombrie anul trecut, dar tensiunile diplomatice au stat în cale.

Ministrul de externe Johann Wadephul a acuzat China de agresiune în regiunea Pacificului. Apoi și-a anulat vizita în China în ultimul moment, când a devenit clar că nu va avea ocazia să se întâlnească cu niciun partener important, în afară de omologul său Wang Yi. Anularea a fost foarte prost primită la Beijing.

Dar nici Merz nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.

„Dintr-o dată, vedem că China își extinde agresiv bazele în Marea Chinei de Sud, înconjoară Taiwanul și declară deschis că ar fi pregătită, dacă ar fi necesar, să folosească forța militară pentru a realiza așa-numita reunificare a Chinei”, a spus el recent, referindu-se la Taiwan.