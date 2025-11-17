Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior”

Cancelarul german Friedrich Merz a atras atenția asupra „unei rupturi profunde” în relațiile Europei cu SUA, asupra amenințării în creștere din partea Chinei și asupra provocărilor sistemice în rapidă evoluție la adresa ordinii mondiale, care necesită un răspuns european unit, informează The Guardian.

Într-un discurs amplu susținut la Summitul Economic organizat de publicația Süddeutsche Zeitung, Merz a afirmat că Germania se confruntă cu „o ruptură profundă în relațiile transatlantice, care pune sub semnul întrebării aproape tot ceea ce am considerat corect și necesar timp de decenii”.

El a avertizat în mod explicit și cu privire la China, afirmând că regimul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior”.

Merz a vorbit și despre necesitatea digitalizării și modernizării statului german, precum și despre eliminarea birocrației „excesive” a UE, care, potrivit lui, riscă să „pericliteze succesul general” al pieței unice a UE

El a afirmat că „o nouă ordine mondială fundamentală” abia începe să se contureze, marcând sfârșitul „certitudinii rezonabile” a vieții din ultimele decenii.

„Ne confruntăm cu provocări internaționale la care noi, europenii, trebuie să răspundem împreună, cu capacitatea de a ne apăra”, a spus el, adăugând că Europa se confruntă cu amenințări „permanente” la adresa democrațiilor și libertăților sale.

Cancelarul german a vorbit și despre necesitatea ca Germania și Europa să devină mai „suverane” în domeniul tehnologiilor emergente, subliniind necesitatea unei colaborări strânse cu Franța, Polonia și chiar Marea Britanie, chiar și după Brexit.

El a vorbit pe larg și despre provocările cu care se confruntă comerțul mondial, afirmând că, sub conducerea lui Donald Trump, „asistăm, în esență, la o încercare de a distruge Organizația Mondială a Comerțului”.

La finalul lunii septembrie, Merz constata că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale, cu Rusia și China care încearcă să își asigure „sfere de influență în Europa de Sud-Est”.

În context și pe fondul acceptării că relația cu SUA „se schimbă”, cancelarul german a cerut Europei să-și traseze propria cale, „apăsat”că UE nu își asumă rolul de lider în lume.