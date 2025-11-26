U.E.
Friedrich Merz subliniază că Europa „nu este un pion, ci un actor suveran”: Fără consimțământul europenilor nu poate exista o „bază pentru o pace autentică în Ucraina”
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat în cadrul unei dezbateri în Bundestag privind bugetul țării că menținerea păcii în Europa reprezintă unul dintre principiile directoare cheie ale guvernului său, vorbind despre necesitatea de a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu în condiții care ar echivala cu o „capitulare”.
Potrivit The Guardian, oficialul german a subliniat nevoia de a menține unitatea între țările europene și SUA, întrucât „fără consimțământul Ucrainei și fără consimțământul europenilor, nu va exista nicio bază pentru o pace autentică și durabilă în Ucraina”.
El a salutat încercările lui Trump de a pune capăt războiului, dar a insistat că „problemele europene pot fi decise numai în acord cu Europa”, deoarece Europa „nu este un pion, ci un actor suveran, cu propriile interese și valori”.
Citiți și: Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Merz a reiterat că Rusia ar putea pune capăt războiului în câteva minute dacă ar dori cu adevărat acest lucru și că este singurul agresor în acest conflict.
El a declarat că Germania va continua să sprijine Ucraina „cât mai mult timp posibil” și spune că va susține ideea utilizării activelor rusești înghețate „disponibile în acest scop”.
„Putin trebuie să înțeleagă că nu are nicio șansă să câștige acest război în detrimentul ordinii europene de libertate și pace”, a afirmat Merz.
Cancelarul a declarat că Germania va crește sprijinul acordat Ucrainei anul viitor până la suma totală de 11,5 miliarde de euro.
Apoi a revenit la comerț și la necesitatea diversificării parteneriatului în domeniul materiilor prime și a investițiilor în securitatea cibernetică.
Revenind însă pe scurt la problema forțelor armate, el a afirmat că „trebuie să ne obișnuim din nou cu ideea că pacea și libertatea nu sunt gratuite”.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană cere explicații platformei Shein privind comercializarea de produse ilegale, în temeiul Actului privind serviciile digitale
Comisia Europeană a cerut oficial platformei Shein să ofere informații, în baza Actului privind serviciile digitale (DSA), după ce au apărut indicii preliminare că pe platformă sunt comercializate produse ilegale, potrivit comunicatului oficial.
În urma vânzării unor produse ilegale în Franța și a mai multor rapoarte publice, Comisia Europeană suspectează că sistemul Shein ar putea reprezenta un risc sistemic pentru consumatori în întreaga Uniune Europeană.
Comisia solicită oficial platformei să furnizeze informații detaliate și documente interne privind modul în care se asigură că minorii nu sunt expuși la conținut neadecvat vârstei — în special prin măsuri de verificare a vârstei — precum și modul în care Shein previne circulația produselor ilegale pe platformă.
Citiți și: Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
De asemenea, Comisia solicită clarificări privind eficacitatea măsurilor de reducere a riscurilor pe care Shein susține că le-a implementat.
DSA obligă platformele online foarte mari (VLOP), precum Shein, să evalueze și să atenueze în mod adecvat riscurile sistemice — inclusiv riscurile pentru minori sau răspândirea conținutului ilegal — care pot rezulta din sistemele lor, precum și din designul sau funcționarea serviciilor oferite.
Comisia monitorizează activ conformitatea VLOP-urilor, inclusiv Shein, cu obligațiile care le revin în temeiul DSA în întreaga Uniune Europeană și este pregătită să acționeze. Aceasta este a treia solicitare de informații trimisă către Shein.
COMISIA EUROPEANA
Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European poziția Uniunii Europene față de planul Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina și angajamentul ferm al Europei pentru o pace justă și durabilă.
„O pace justă și durabilă. Aceasta este dorința noastră comună. O pace care să oprească crimele. Una care să nu creeze un precedent periculos. Una care să garanteze securitatea și drepturile suverane ale Ucrainei pe termen lung. Și care să asigure o arhitectură robustă de securitate pentru Europa. De aceea salutăm eforturile conduse de președintele Trump. După luni de discuții, este important că s-a început lucrul pe un text concret. Desigur, știm că este nevoie de și mai mult efort. Dar cred că – datorită muncii depuse în ultimele zile la Geneva de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii – avem acum un punct de plecare. Frontul nostru unit, vocea noastră unitară și obiectivul nostru comun trebuie să continue să ghideze munca la nivel european”, a spus von der Leyen.
Ursula von der Leyen a declarat că orice acord de pace trebuie să pornească de la garanții de securitate solide, capabile să protejeze pe termen lung atât Ucraina, cât și Europa. Ea a subliniat că suveranitatea Ucrainei este inviolabilă, iar granițele sale nu pot fi modificate prin forță.
„Așadar, Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide, pe termen lung și credibile, ca parte a unui pachet mai amplu care să descurajeze orice atac viitor al Rusiei. Iar orice acord de pace trebuie, în mod clar, să garanteze securitatea europeană pe termen lung”, a punctat președinta Comisiei Europene.
With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point.
I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025
Totodată, aceasta a accentuat că suveranitatea înseamnă și dreptul de a-ți decide propriul viitor. „Ucraina a ales destinul european. Această alegere a condus deja la integrarea parțială în piața unică și în baza noastră industrială de apărare”, a spus ea.
A altă prioritate, potrivit președintei Comisiei Europene, este acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei. Von der Leyen a subliniat că, în absența unei intenții reale din partea Rusiei de a se angaja în discuții de pace, devine evident că Europa trebuie să ajute Ucraina să se apere, asigurându-i resursele financiare necesare pentru anii 2026–2027.
„Pe acest subiect, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni. Acesta include o opțiune privind activele rusești imobilizate. Și, stimați deputați, pentru a fi foarte clară – nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni să fie singurii care plătesc nota de plată. Acest lucru nu este acceptabil. De asemenea, trebuie să fie limpede și un alt lucru – orice decizie în acest sens trebuie luată în conformitate cu regulile jurisdicțiilor competente și cu respectarea dreptului european și internațional”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, ea a afirmat că, indiferent de forma pe care o va avea un viitor tratat de pace, „este evident că o mare parte a implementării acestuia va reveni Uniunii Europene și partenerilor săi din NATO.”
„Fie că vorbim despre garanții de securitate, sancțiuni, finanțarea reconstrucției Ucrainei, integrarea în Piața Unică sau aderarea la UE. Un principiu este deja acceptat: nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO”, a explicat von der Leyen.
Ultima prioritate asupra căreia von der Leyen a insistat a fost întoarcerea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. Ea a subliniat că zeci de mii de copii au fost smulși din familiile lor și duși în Rusia, iar Europa nu îi va uita și nu va renunța la eforturile de a-i readuce acasă.
„Vorbim despre zeci de mii de băieți și fete al căror destin este necunoscut. Copii ținuți captivi de Rusia în Rusia. Nu îi vom uita. Sunt mii de mame și tați care nu au încetat nicio clipă să spere și să lupte pentru a-și aduce copiii acasă. Iar Europa nu va renunța niciodată la sprijinirea acestor eforturi”, a continuat Ursula von der Leyen.
În încheierea discursului său, von der Leyen a subliniat că zilele care urmează sunt pline de pericole – în primul rând pentru poporul Ucrainei, care continuă să se confrunte zilnic cu atacuri.
„Da, situația este complexă. Da, situația este volatilă. Da, situația este periculoasă. Dar cred că există și o oportunitate reală de a face progrese. Până acum nu am văzut niciun semn din partea Rusiei care să indice o dorință autentică de a pune capăt acestui conflict. Prin urmare, trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei. Dar este, de asemenea, de datoria noastră să ne implicăm în toate eforturile care pot aduce o pace justă și durabilă. Știm că nu va fi ușor. Dar trebuie să găsim o cale de a merge înainte. O cale de a opri crimele. De a ajuta Ucraina să reconstruiască. De a readuce copiii acasă și de a reuni familiile”, a conchis Ursula von der Leyen.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
CONSILIUL UE
Statele membre sunt pregătite să consolideze reglementările de protejare a copiilor împotriva abuzurilor online
Reprezentanții statelor membre ale UE au convenit asupra poziției Consiliului cu privire la un regulament de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor.
Odată adoptată, noua lege va introduce obligația întreprinderilor digitale de a preveni diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și ademenirea copiilor.
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, autoritățile naționale competente vor avea puterea de a obliga întreprinderile să elimine conținuturi și să blocheze accesul la acestea sau – în cazul motoarelor de căutare – să dezindexeze rezultatele căutării. Regulamentul instituie, de asemenea, o nouă agenție a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini statele membre și furnizorii online în eforturile de punere în aplicare a legii.
„În fiecare an, sunt partajate milioane de fișiere care redau abuzuri sexuale asupra copiilor. Iar în spatele fiecărei imagini și al fiecărui videoclip se află un copil care a fost supus celui mai sinistru și îngrozitor abuz. Acest lucru este complet inacceptabil. Prin urmare, mă bucur că statele membre au convenit în cele din urmă asupra unei căi de urmat care cuprinde o serie de obligații pentru furnizorii de servicii de comunicații în ceea ce privește combaterea diseminării de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor”, a transmis Peter Hummelgaard, ministrul danez al justiției.
Evaluarea și atenuarea riscurilor
În temeiul noilor norme, furnizorii de servicii online vor trebui să evalueze riscul ca serviciile lor să fie utilizate în mod abuziv pentru diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru ademenirea copiilor. Pe baza acestei evaluări, vor trebui să pună în aplicare măsuri de atenuare pentru a contracara riscul respectiv. Astfel de măsuri ar putea include punerea la dispoziție a unor instrumente care să le permită utilizatorilor să raporteze abuzurile sexuale online asupra copiilor, să controleze ce conținuturi care îi privesc sunt partajate cu alții și instituirea unor setări de confidențialitate implicite pentru copii.
Statele membre vor desemna autorități naționale („autorități de coordonare și alte autorități competente”) care au răspunderea de a aprecia aceste evaluări ale riscurilor și măsuri de atenuare, având posibilitatea de a obliga furnizorii să întreprindă măsuri de atenuare. În caz de neconformitate, furnizorii ar putea face obiectul unor penalități cu titlu cominatoriu.
Categorii de risc
Consiliul introduce trei categorii de risc pentru serviciile online. Pe baza unui set de criterii obiective (de exemplu, tipul acestuia), un serviciu va fi clasificat ca prezentând un risc ridicat, mediu sau scăzut. Pornind de la această clasificare, autoritățile pot obliga furnizorii de servicii online clasificați în categoria cu risc ridicat să contribuie la dezvoltarea de tehnologii dedicate atenuării riscurilor legate de serviciile lor.
Asistență pentru victime
Întreprinderile online trebuie să ofere asistență victimelor care cer ca materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor care le înfățișează să fie eliminate sau ca accesul la astfel de materiale să fie dezactivat. În acest scop, victimele pot solicita, de asemenea, sprijin din partea Centrului UE. Centrul UE va verifica, de exemplu, dacă întreprinderile implicate au eliminat sau au dezactivat accesul la materialul (materialele) pe care o victimă dorește să îl (le) șteargă.
Activitățile de voluntariat ale furnizorilor
Consiliul dorește, de asemenea, să permanentizeze o măsură în prezent temporară care le permite întreprinderilor să își scaneze – în mod voluntar – serviciile în căutarea materialelor care conțin abuz sexual asupra copiilor. În prezent, furnizorii de servicii de mesagerie, de exemplu, pot verifica în mod voluntar conținutul partajat pe platformele lor în căutarea de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și pot raporta și elimina astfel de conținuturi. Acest lucru este permis datorită unei derogări de la anumite norme specifice sectorului comunicațiilor electronice. Deși această derogare urmează să expire la 3 aprilie 2026, în conformitate cu poziția Consiliului, ea va continua să se aplice.
Centrul UE
Noua lege prevede înființarea unei noi agenții a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini punerea în aplicare a regulamentului.
Centrul UE va evalua și va prelucra informațiile transmise de furnizorii online cu privire la materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor identificate în cadrul serviciilor și va crea, va întreține și va opera o bază de date pentru rapoartele care îi sunt transmise de furnizori. În același timp, va sprijini autoritățile naționale la evaluarea riscului ca serviciile să fie utilizate pentru răspândirea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
Centrul este, de asemenea, responsabil de schimbul de informații între întreprinderi, pe de o parte, și Europol și organismele naționale de aplicare a legii, pe de altă parte. În plus, va crea o bază de date cu indicatori de abuz sexual asupra copiilor, pe care întreprinderile o pot utiliza pentru activitățile lor voluntare.
Poziția Consiliului nu prevede amplasarea Centrului UE; acest lucru va fi decis împreună cu Parlamentul European în cadrul unei proceduri separate.
Pe baza acordului de astăzi, Consiliul poate începe negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cu privire la regulamentul final. Parlamentul European și-a adoptat poziția în luna noiembrie 2023.
