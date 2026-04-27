Friedrich Merz sugerează că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte cedări teritoriale dacă vrea să adere la UE și transmite Kievului să nu spere la un proces accelerat 

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat luni că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte unele cedări teritoriale în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia și a legat aceste concesii teritoriale de perspectivele de aderare la UE, anunță Reuters, citat de Agerpres.

„La un moment dat, Ucraina va semna un acord de încetare a focului. La un moment dat, sperăm, va semna un tratat de pace cu Rusia. S-ar putea ca atunci părți ale teritoriului Ucrainei să nu mai fie ucrainene”, a spus Merz într-un discurs susținut la liceul Carolus-Magnus-Gymnasium din orașul Marsberg.

„Dacă președintele (ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să comunice acest lucru propriilor săi cetățeni și să obțină o majoritate pentru aceasta, și dacă trebuie să convoace un referendum, atunci trebuie în același timp să le spună oamenilor: <<Am deschis pentru voi drumul către Europa>>”, a adăugat Merz.

Cancelarul german a respins calendarul sugerat de Zelenski, potrivit căruia Ucraina ar trebui să adere la UE în 2027, spunând că „nu va funcționa”.

„Nici măcar de la 1 ianuarie 2028 nu este realist”, a indicat Merz, care a avertizat din nou Ucraina să nu spere la o aderare rapidă la UE, întrucât, atât timp cât este în război, nu se poate alătura blocului comunitar și, de asemenea, trebuie mai întâi să îndeplinească criterii stricte de aderare, inclusiv cele privind statul de drept și combaterea corupției.

Friedrich Merz a propus, în schimb, pași intermediari, precum statut de observator pentru Ucraina în instituțiile europene. El a spus că ideea a fost aprobată de marea majoritate a liderilor europeni, în cadrul summitului informal din Cipu.

Cancelarul german a sugerat săptămâna trecută, cu ocazia summitului informal, ca Ucrainei să i se ofere un proces de aderare la UE în etape. De asemenea, el a mai propus ca Ucraina să fie integrată gradual în diverse structuri politice europene, în funcție de cum avansează ea în reformele necesare aderării.

Reacția lui Zelenski nu a întârziat să apară.

„În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor partenerilor, tuturor liderilor UE: Germania, Franța, Polonia, România – tuturor țărilor care susțin aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană și caută formule de accelerare. Dar aici aș vrea să spun: să fim corecți. Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără, fără îndoială apără Europa. Și apără Europa nu simbolic, ci în mod real”, a declarat Volodimir Zelenski.