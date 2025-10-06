Friedrich Merz suspectează că Moscova se află în spatele incursiunii dronelor în spațiul aerian german din ultimele zile: Sunt tentative de spionaj și de destabilizare a opiniei publice

Cancelarul Friedrich Merz suspectează că Moscova se află în spatele majorității incursiunilor dronelor în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.

„Bănuim că o parte semnificativă dintre ele este probabil controlată din Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de proveniența lor, acestea reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz duminică seara la televiziunea publică, conform Politico Europe.

În ultimele zile, în jurul aeroportului din München au fost observate drone, ceea ce a obligat autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.

Observările au avut loc pe fondul unui val de perturbări cauzate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au acuzat Kremlinul de încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.

Merz a comparat recentele încălcări cu incursiunile în spațiul aerian european din timpul Războiului Rece, dar a adăugat că acele incidente nu au avut loc „la fel de frecvent cum s-a întâmplat în ultimele săptămâni”.

„Acestea sunt tentative de spionaj. Sunt, de asemenea, tentative de a destabiliza opinia publică. Știm că trebuie să facem ceva în această privință. Vom face acest lucru, dar o vom face cu calm și cu simțul proporției”, a spus Merz.

Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului.

Statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt însă reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.

„Ne confruntăm cu o amenințare de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii ani. Lucrăm intens, inclusiv în cadrul Uniunii Europene și al NATO, pentru a ajunge la decizii privind modul de combatere a acestei amenințări”, a declarat Merz.

Merz a afirmat că nu există dovezi că vreuna dintre dronele observate până în prezent ar fi transportat arme. El a adăugat că o minoritate dintre incidente au implicat persoane din Germania care construiau drone în mod privat, într-un fel de crimă de imitație.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a ridiculizat afirmația lui Merz potrivit căreia Moscova ar fi probabil responsabilă pentru majoritatea aparițiilor de drone în Germania și în afara acesteia.

„Berlinul încă nu a aflat ce s-a întâmplat cu conductele (Nord Stream) și încă nu știe cine le-a aruncat în aer. Se pare că nu vor reuși să se ocupe de problema dronelor până în secolul următor”, a declarat luni purtătorul de cuvânt, Maria Zakharova.