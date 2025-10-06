U.E.
Friedrich Merz suspectează că Moscova se află în spatele incursiunii dronelor în spațiul aerian german din ultimele zile: Sunt tentative de spionaj și de destabilizare a opiniei publice
Cancelarul Friedrich Merz suspectează că Moscova se află în spatele majorității incursiunilor dronelor în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.
„Bănuim că o parte semnificativă dintre ele este probabil controlată din Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de proveniența lor, acestea reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz duminică seara la televiziunea publică, conform Politico Europe.
În ultimele zile, în jurul aeroportului din München au fost observate drone, ceea ce a obligat autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.
Observările au avut loc pe fondul unui val de perturbări cauzate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au acuzat Kremlinul de încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.
Merz a comparat recentele încălcări cu incursiunile în spațiul aerian european din timpul Războiului Rece, dar a adăugat că acele incidente nu au avut loc „la fel de frecvent cum s-a întâmplat în ultimele săptămâni”.
„Acestea sunt tentative de spionaj. Sunt, de asemenea, tentative de a destabiliza opinia publică. Știm că trebuie să facem ceva în această privință. Vom face acest lucru, dar o vom face cu calm și cu simțul proporției”, a spus Merz.
Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului.
Statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt însă reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
„Ne confruntăm cu o amenințare de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii ani. Lucrăm intens, inclusiv în cadrul Uniunii Europene și al NATO, pentru a ajunge la decizii privind modul de combatere a acestei amenințări”, a declarat Merz.
Merz a afirmat că nu există dovezi că vreuna dintre dronele observate până în prezent ar fi transportat arme. El a adăugat că o minoritate dintre incidente au implicat persoane din Germania care construiau drone în mod privat, într-un fel de crimă de imitație.
Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a ridiculizat afirmația lui Merz potrivit căreia Moscova ar fi probabil responsabilă pentru majoritatea aparițiilor de drone în Germania și în afara acesteia.
„Berlinul încă nu a aflat ce s-a întâmplat cu conductele (Nord Stream) și încă nu știe cine le-a aruncat în aer. Se pare că nu vor reuși să se ocupe de problema dronelor până în secolul următor”, a declarat luni purtătorul de cuvânt, Maria Zakharova.
COMISIA EUROPEANA
UE și Japonia vor consolida legăturile în domeniul cercetării prin acordul ”Orizont Europa”
UE și Japonia au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniul cercetării și inovării, negocierile privind asocierea Japoniei la Orizont Europa urmând să se încheie până la sfârșitul anului 2025, a menționat Executivul European într-un comunicat oficial.
În cadrul unei reuniuni la Kyoto, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, și ministrul japonez pentru politică științifică și tehnologică, Minoru Kiuchi, au subliniat importanța colaborării pentru a aborda provocările globale și a stimula competitivitatea.
Acordul ar deschide calea cercetătorilor japonezi să se alăture partenerilor din UE în condiții de egalitate în cadrul programului de lucru Orizont Europa 2026/2027, în special în cadrul pilonului II, care finanțează proiecte în domeniile climei, energiei, mobilității, digitalului, industriei, spațiului și sănătății.
„Europa și Japonia dispun de talent și de tehnologie, dar trebuie să le utilizăm împreună. Asocierea la programul Orizont Europa va face acest lucru posibil, oferind cercetătorilor noștri șansa de a realiza progrese revoluționare pe care oamenii le vor vedea în spitalele lor, în facturile la energie și în tehnologiile pe care le utilizează în fiecare zi. Aceasta este cooperarea în acțiune”, a transmis comisarul european, Zaharieva.
Cele două părți au salutat, de asemenea, un nou raport al grupului de experți UE-Japonia privind materialele avansate, care evidențiază nevoile comune în domeniul construcțiilor, energiei, mobilității, electronicii și cercetării bazate pe date. Aceste priorități vor ghida proiectele viitoare și dialogurile politice.
Japonia este un partener strategic al UE în domeniul științei și inovării de mai bine de două decenii. Negocierile oficiale privind asocierea la Orizont Europa au început în noiembrie 2024.
ZONA EURO
Euro s-a depreciat după demisia premierului francez Sébastien Lecornu, pe fondul amplificării crizei politice de la Paris
Moneda unică europeană a scăzut luni în raport cu dolarul american, după anunțul demisiei premierului francez Sébastien Lecornu, un eveniment care accentuează instabilitatea politică din Franța și amplifică temerile privind o posibilă retrogradare a ratingului de țară, potrivit AFP, preluat de Agerpres.
În jurul orei 11:05 la Paris (09:05 GMT), euro s-a depreciat cu 0,63%, fiind cotat la 1,1688 dolari pentru un euro, în contextul unei reacții imediate a piețelor valutare la criza politică din a doua economie a zonei euro.
De asemenea, reacția piețelor nu s-a lăsat așteptată, indicele CAC 40 scăzând luni dimineață cu 2% față de închiderea de vineri, în urma anunțului privind demisia.
Sébastien Lecornu, numit pe 9 septembrie și aflat la conducerea guvernului de mai puțin de o lună, urma să conducă luni după-amiază prima sa ședință de cabinet. În cursul dimineții, însă, el s-a deplasat la Palatul Élysée pentru a-și prezenta demisia președintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anunțat Președinția franceză într-un comunicat.
Potrivit analiștilor, plecarea lui Lecornu aruncă Franța într-o criză politică fără precedent în ultimele decenii, cu posibile consecințe grave asupra stabilității economice.
„Această plecare demonstrează clar faptul că fractura din cadrul Parlamentului face aproape imposibilă adoptarea unui buget care vizează reducerea deficitului”, a explicat Jack Allen-Reynolds, analist la Capital Economics.
La rândul său, John Plassard, analist la Cité Gestion Private Bank, a avertizat: „Dacă mai aveam îndoieli cu privire la retrogradarea ratingului Franței de către agențiile de rating, acum nu mai avem îndoieli.”
Acesta a adăugat că riscul major pentru Franța este creșterea costurilor de împrumut, pe fondul pierderii încrederii investitorilor, ceea ce apasă suplimentar asupra perspectivelor economice ale țării.
Fost ministru al apărării și apropiat al președintelui, Lecornu, în vârstă de 39 de ani, era al cincilea prim-ministru al lui Macron de la realegerea acestuia în 2022. El primise sarcina dificilă de a reduce deficitul bugetar și de a liniști piețele financiare, îngrijorate de blocajele politice repetate din a doua economie a zonei euro.
Situația politică din Franța este marcată de instabilitate profundă din iulie 2024, când alegerile parlamentare anticipate s-au soldat cu un Parlament fără majoritate. De atunci, niciun guvern nu a reușit să obțină sprijin suficient pentru a adopta bugetul anual sau proiecte majore de lege.
Mai multe formațiuni politice cer acum alegeri anticipate, iar unele voci merg până la a solicita demisia președintelui Macron — o variantă pe care acesta a respins-o categoric, reafirmând că își va duce mandatul până în 2027.
Merkel pune eșecul unor negocieri cu Putin pe seama est-europenilor: Am vrut un format de dialog UE – Rusia, dar balticii și Polonia s-au împotrivit
Fostul cancelar german Angela Merkel a dat vina pe Polonia și pe statele baltice pentru faptul că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei, într-un interviu acordat podcastului maghiar Partizán, cunoscut pentru orientarea sa de stânga și pentru atitudinea critică față de guvernul de la Budapesta.
Merkel a declarat în interviu că opoziția germană a blocat, în 2021, un dialog al Uniunii Europene cu Vladimir Putin, dialog pe care ea sperase să-l folosească pentru a preveni o escaladare a tensiunilor.
Fostul cancelar a menționat, de asemenea, pandemia de COVID-19 ca un factor care a îngreunat compromisul, explicând că lipsa întâlnirilor față în față a redus posibilitățile de negociere.
Într-un pasaj esențial al discuției, Merkel a afirmat: „În iunie 2021 am simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk și de aceea am vrut un nou format, în care să vorbim direct cu Putin ca Uniune Europeană”.
Totuși, planul său a eșuat. „Unii nu au susținut această idee. În principal, au fost statele baltice, dar și Polonia a fost împotrivă”, a spus Merkel, conform publicației European Conservative, care a citat interviul.
Aceste țări erau „îngrijorate” că „nu am avea o politică comună față de Rusia”, a susținut fostul cancelar.
Momentul la care a făcut Angela Merkel referire s-a întâmplat la Consiliul European din iunie 2021, când împreună cu președintele francez Emmanuel Macron au confirmat propunerea comună a Berlinului și a Parisului de a organiza un summit între Uniunea Europeană și Rusia, o inițiativă privită cu reticență de anumiți lideri din estul Uniunii Europene și respinsă de președintele Lituaniei și prim-ministrul Estoniei.
Propunerea fusese dezvăluită inițial de Merkel pe 23 iunie 2021, în cadrul unui discurs susținut în Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german, înainte de participarea la Consiliul European. Inițiativa venea pe fondul faptului că liderii europeni aveau programată o dezbatere pe starea precară a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Moscova având ca punct de plecare comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant privind relațiile cu Rusia, dar și faptul că cu o săptămână în urmă se derulase summitul SUA – Rusia între președinții Joe Biden și Vladimir Putin, la Geneva.
În podcastul maghiar Partizán, Angela Merkel și-a apărat politica față de Moscova, afirmând că Acordul de la Minsk a contribuit la stabilizarea Ucrainei.
Declarațiile sale au fost respinse ferm de liderii polonezi, care au negat orice vină și au subliniat că Rusia manifestase deja agresiune împotriva Ucrainei, inclusiv prin anexarea Crimeei.
