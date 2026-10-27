Friedrich Merz: UE urmărește extinderea accesului pe piețe și consolidarea parteneriatelor pentru a contracara restricțiile comerciale

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că Uniunea Europeană urmărește o colaborare mai strânsă în ceea ce privește accesul la piața deschisă, pentru a contracara restricțiile din comerțul global, inclusiv în relația cu Asia de Sud-Est și cu statele membre ale pactului comercial Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP), citat de Agerpres.

Lumea se schimbă, iar UE, cu cei 450 de milioane de consumatori ai săi, a devenit mai activă în căutarea și dezvoltarea unor parteneriate menite să extindă liberul schimb, bazat pe o concurență deschisă, pe încredere și pe o ordine guvernată de reguli, a afirmat Merz în timpul unei vizite în Singapore.

„Aceasta este o contrapondere deliberată la ceea ce vedem în prezent. Vrem să facem lucrurile altfel și vrem să demonstrăm că există o cale mai bună”, a spus Merz în cadrul unei conferințe de presă.

Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific este o înțelegere comercială ce reunește 12 țări, printre care Japonia, Marea Britanie, Canada, Mexic, Australia, Singapore și Malaezia.

Prim-ministrul din Singapore, Lawrence Wong, a declarat că țara sa, atunci când va prelua președinția Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) în 2027, va depune eforturi pentru a avansa în direcția unui acord de liber schimb între ASEAN și UE.

Uniunea Europeană are deja acorduri bilaterale de liber schimb cu mai multe țări din ASEAN, iar negocierile sunt în desfășurare cu alți membri ai organizației.

„Recunoaștem că va fi o provocare. Este un demers complex, dar putem avea încredere că vom reuși să avansăm”, a spus Wong cu referire la acordul dintre ASEAN și UE.

Merz a precizat că a solicitat UE să își coordoneze mai bine cadrele comerciale bilaterale existente cu parteneri precum Singapore, Malaezia, Indonezia și India, pentru a „crea oportunități mai bune pentru noi și pentru companiile noastre în regiune”.

De asemenea, el a menționat că UE ar fi dispusă să se implice într-o inițiativă a ASEAN vizând interconectarea rețelelor electrice și o cooperare mai strânsă în domeniul apărării și securității