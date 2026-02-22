Friedrich Merz: „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată” vizavi de politicile tarifare ale lui Donald Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie, informează DW.

„Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată”, a declarat Merz, prezent la reuniunea Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de la Stuttgart, într-un interviu acordat postului public ARD.

Declarațiile vin după ce Curtea Supremă a SUA a decis vineri să anuleze temeiul juridic folosit de administrația Trump pentru introducerea tarifelor, respingând utilizarea unei legi privind puterile de urgență. La scurt timp, președintele american a anunțat introducerea unei taxe vamale globale de 10%, pe care a majorat-o la 15% în mai puțin de 24 de ore.

Merz a calificat drept „interesantă” decizia Curții Supreme, arătând că mulți se așteptau ca instanța să impună limite politicii tarifare a administrației. El a precizat însă că hotărârea nu vizează tarifele sectoriale pentru industrii specifice, ci rata generală introdusă de Trump.

Merz a subliniat că politica vamală este competență exclusivă a Uniunii Europene și nu a statelor membre individuale, motiv pentru care poziția va fi stabilită la nivel european.

Vizita la Washington este planificată de mai mult timp, deși nu a fost încă anunțată oficial. Potrivit relatărilor din presă, aceasta ar urma să aibă loc în perioada următoare. Merz s-a întâlnit anterior cu Trump la Casa Albă în iunie 2025.

Cancelarul german a declarat că va încerca să transmită administrației americane că tarifele nu afectează doar partenerii comerciali ai Statelor Unite.

„Voi încerca să clarific guvernului american că tarifele îi afectează pe toți”, a subliniat Merz, explicând că taxele vamale afectează în primul rând țara care le impune, deoarece costurile sunt suportate de consumatori.

El a declarat pentru postul german de televiziune RTL că „incertitudinea constantă” privind tarifele este „cea mai mare otravă pentru economiile din Europa și SUA”, potrivit DW.

„Această incertitudine trebuie să înceteze. Și voi depune eforturi în acest sens”, a subliniat liderul german.

Noile taxe de import impuse de Washington ridică însă semne de întrebare cu privire la cadrul comercial convenit anul trecut între SUA și Uniunea Europeană.

După revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Donald Trump a impus tarife consistente mai multor state, iar în iulie a amenințat Uniunea Europeană cu o penalitate comercială de 30% pentru produsele europene, reprezentând o creștere semnificativă față de nivelul de 2,5% aplicat în mandatul precedent.

Statele membre au negociat ulterior un acord cu administrația americană, acceptând tarife de 15% pentru majoritatea exporturilor către SUA. În schimb, UE s-ar fi angajat să achiziționeze produse energetice americane (gaz natural lichefiat, petrol și energie nucleară) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028.

Termenii acordului au fost însă controversați în rândul eurodeputaților, iar criza diplomatică legată de Groenlanda a determinat temporar suspendarea procesului.

În contextul noii decizii a Curții Supreme, președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a declarat că acordul comercial aflat în curs de implementare „nu mai are o bază juridică solidă”, relatează DW.

Într-o declarație pentru postul public german Deutschlandfunk, Lange a estimat că exportatorii germani și partenerii lor americani ar fi plătit în exces peste 100 miliarde de euro în urma tarifelor impuse de administrația Trump.

Oficialul european a anunțat convocarea unei reuniuni speciale a negociatorilor și consilierilor juridici ai Parlamentului European, subliniind că există o posibilitate realistă ca penalitățile comerciale colectate de SUA să fie restituite.