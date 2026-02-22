U.E.
Friedrich Merz: „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată” vizavi de politicile tarifare ale lui Donald Trump
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie, informează DW.
„Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată”, a declarat Merz, prezent la reuniunea Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de la Stuttgart, într-un interviu acordat postului public ARD.
Declarațiile vin după ce Curtea Supremă a SUA a decis vineri să anuleze temeiul juridic folosit de administrația Trump pentru introducerea tarifelor, respingând utilizarea unei legi privind puterile de urgență. La scurt timp, președintele american a anunțat introducerea unei taxe vamale globale de 10%, pe care a majorat-o la 15% în mai puțin de 24 de ore.
Merz a calificat drept „interesantă” decizia Curții Supreme, arătând că mulți se așteptau ca instanța să impună limite politicii tarifare a administrației. El a precizat însă că hotărârea nu vizează tarifele sectoriale pentru industrii specifice, ci rata generală introdusă de Trump.
Merz a subliniat că politica vamală este competență exclusivă a Uniunii Europene și nu a statelor membre individuale, motiv pentru care poziția va fi stabilită la nivel european.
Citiți și Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE privind noile taxe anunțate de Trump
Vizita la Washington este planificată de mai mult timp, deși nu a fost încă anunțată oficial. Potrivit relatărilor din presă, aceasta ar urma să aibă loc în perioada următoare. Merz s-a întâlnit anterior cu Trump la Casa Albă în iunie 2025.
Cancelarul german a declarat că va încerca să transmită administrației americane că tarifele nu afectează doar partenerii comerciali ai Statelor Unite.
„Voi încerca să clarific guvernului american că tarifele îi afectează pe toți”, a subliniat Merz, explicând că taxele vamale afectează în primul rând țara care le impune, deoarece costurile sunt suportate de consumatori.
El a declarat pentru postul german de televiziune RTL că „incertitudinea constantă” privind tarifele este „cea mai mare otravă pentru economiile din Europa și SUA”, potrivit DW.
„Această incertitudine trebuie să înceteze. Și voi depune eforturi în acest sens”, a subliniat liderul german.
Noile taxe de import impuse de Washington ridică însă semne de întrebare cu privire la cadrul comercial convenit anul trecut între SUA și Uniunea Europeană.
După revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Donald Trump a impus tarife consistente mai multor state, iar în iulie a amenințat Uniunea Europeană cu o penalitate comercială de 30% pentru produsele europene, reprezentând o creștere semnificativă față de nivelul de 2,5% aplicat în mandatul precedent.
Statele membre au negociat ulterior un acord cu administrația americană, acceptând tarife de 15% pentru majoritatea exporturilor către SUA. În schimb, UE s-ar fi angajat să achiziționeze produse energetice americane (gaz natural lichefiat, petrol și energie nucleară) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028.
Termenii acordului au fost însă controversați în rândul eurodeputaților, iar criza diplomatică legată de Groenlanda a determinat temporar suspendarea procesului.
În contextul noii decizii a Curții Supreme, președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a declarat că acordul comercial aflat în curs de implementare „nu mai are o bază juridică solidă”, relatează DW.
Într-o declarație pentru postul public german Deutschlandfunk, Lange a estimat că exportatorii germani și partenerii lor americani ar fi plătit în exces peste 100 miliarde de euro în urma tarifelor impuse de administrația Trump.
Oficialul european a anunțat convocarea unei reuniuni speciale a negociatorilor și consilierilor juridici ai Parlamentului European, subliniind că există o posibilitate realistă ca penalitățile comerciale colectate de SUA să fie restituite.
Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o parte dintre tarifele comerciale impuse de administrația Trump, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale. Între timp, Franța colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre pentru a evalua consecințele noilor măsuri și pentru a contura o poziție comună a Uniunii Europene, informează Politico și EFE, preluat de Agerpres.
„Să nu ne grăbim”, a declarat Macron la deschiderea Salonului Internațional al Agriculturii de la Paris, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care introduce o taxă vamală globală „temporară” de 10%, ca reacție la hotărârea instanței supreme. „Să analizăm exact consecințele, ce se poate face și să ne adaptăm”, a adăugat liderul francez.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Comisia Europeană a făcut apel la stabilitate în relațiile comerciale transatlantice.
Macron a salutat rolul mecanismelor instituționale din democrații, evitând însă critici directe la adresa liderului de la Casa Albă. „Nu este un lucru rău să existe curți supreme și, prin urmare, statul de drept. Este bine să existe puteri și contraputeri în democrații”, a afirmat acesta.
În același timp, președintele francez a insistat asupra necesității unor „reguli cât mai echitabile” în comerțul internațional, bazate pe reciprocitate și nu pe decizii unilaterale. Franța dorește să continue să exporte „produsele noastre agricole, produsele industriei alimentare, bunurile de lux și produsele aeronautice”, a precizat Macron.
Surse din Ministerul francez de Externe au declarat pentru EFE că Parisul este în contact permanent cu Comisia Europeană și cu partenerii europeni pentru a analiza implicațiile deciziei Curții Supreme, subliniind că „va fi necesară o poziție unită a Uniunii Europene”.
Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric” și în domeniul consolidării apărării comune europene
Liderul familiei popularilor europeni (PPE) și al grupului omonim din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să își asume un angajament puternic în favoarea consolidării eforturilor comune de apărare la nivelul Uniunii Europene, relatează dpa, preluat de Agerpres.
Weber a făcut apelul sâmbătă, în cadrul congresului național al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de la Stuttgart. PPE este principala familie politică de centru-dreapta din Parlamentul European, din care face parte și CDU, formațiunea condusă de Merz în Germania.
„Am fost întotdeauna puternici atunci când a fost vorba de leadership istoric. Acum, acest leadership istoric este necesar și în domeniul apărării”, a declarat Weber.
În contextul pozițiilor neclare ale președintelui american Donald Trump față de Alianța Nord-Atlantică, Merz afirmase, la Conferința de Securitate de la München de săptămâna trecută, că Europa trebuie să își construiască „un pilon european puternic și autonom” în cadrul NATO.
Weber a susținut că, dacă Uniunea Europeană va atinge obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare, „noi, europenii, vom cheltui 6.400 de miliarde de euro pentru apărare în următorii zece ani”, ceea ce ar aduce nivelul cheltuielilor europene aproape de cel al Statelor Unite în Europa.
Potrivit liderului PPE, actuala planificare militară predominant națională trebuie înlocuită cu dezvoltarea de capacități comune la nivel european.
Weber a criticat nivelul de cooperare dintre companiile europene din industria de apărare, precum și inițiativele naționale separate în materie de achiziții și lipsa unor reguli comune privind exporturile de armament.
„Faptul că fiecare țară acționează pe cont propriu împiedică crearea unei piețe unice europene a apărării, care este atât de necesară”, a avertizat acesta.
Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au criticat decizia Comisiei Europene de a trimite un comisar la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiată de președintele american Donald Trump, calificând-o drept „o gravă eroare de judecată”, într-o scrisoare transmisă vineri președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și consultată de Politico.
Dubravka Šuica, comisarul european pentru Mediterană, s-a aflat joi la Washington pentru prima reuniune oficială a mecanismului, creat pentru a supraveghea demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza în cadrul unui armistițiu susținut de ONU.
Deși Uniunea Europeană a precizat anterior că nu susține inițiativa și nu va participa în calitate de membru, prezența comisarului la reuniune a generat reacții critice.
În scrisoare se arată că „participarea unui comisar la o inițiativă diplomatică controversată politic, fără un mandat clar definit, perturbă echilibrul instituțional și riscă să încalce principiul cooperării loiale între instituțiile UE și statele membre”. Documentul subliniază că „respectarea Tratatelor este esențială”.
Liderii celor trei grupuri susțin că Executivul european nu avea mandat pentru o astfel de decizie și avertizează că prezența Comisiei a conferit vizibilitate și legitimitate inițiativei, slăbind în același timp autoritatea Națiunilor Unite.
„Cerem președintei Comisiei Europene să se delimiteze clar de Consiliul pentru Pace al lui Donald J. Trump, să se abțină de la trimiterea oricărui observator la reuniunile acestuia și să înceteze orice formă de participare”, se mai arată în scrisoare.
Partidul Popular European, familia politică a Ursulei von der Leyen, nu a semnat documentul. Un purtător de cuvânt al PPE nu a oferit un comentariu până la momentul publicării informației.
Potrivit Politico, Bulgaria și Ungaria sunt singurele state membre ale UE care au aderat formal la acest mecanism, în timp ce Italia și România participă în calitate de observatori.
Comisia Europeană și-a apărat vineri decizia. „Cel puțin jumătate dintre statele membre, prin reprezentanții lor, au participat la această reuniune”, a declarat purtătorul de cuvânt Guillaume Mercier. „Nu devenim membri ai Consiliului pentru Pace, a adăugat acesta, insistând că Šuica a participat pentru a lua parte „la o discuție mai amplă menită să asigure un viitor sigur pentru Gaza și pentru palestinieni”.
La rândul său, purtătoarea de cuvânt Paula Pinho a precizat că „ține de atribuțiile Comisiei, în calitate de reprezentant extern al Uniunii, să accepte astfel de invitații, ca gest de curtoazie internațională”.
Scrisoarea grupurilor politice vine și pe fondul reacțiilor critice din Franța. „Comisia nu ar fi trebuit niciodată să participe”, a transmis joi seară pe platforma X ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot. „Dincolo de întrebările politice legitime ridicate de Consiliul pentru Pace, Comisia trebuie să respecte cu strictețe dreptul european și echilibrul instituțional în orice circumstanțe”, a adăugat acesta.
