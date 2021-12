Front de unitate euro-atlantică: NATO și liderii UE, între care Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Klaus Iohannis, avertizează Rusia că o “agresiune militară împotriva Ucrainei va avea consecinţe grele”

NATO şi Uniunea Europeană au afișat joi un front de unitate în fața agresivității Rusiei la frontiera cu Ucraina și au avertizat Moscova cu privire la “consecinţele grele” în cazul unei intervenţii militare în Ucraina, după ce au respins veto-ul Rusiei asupra posibilei aderări a Kievului la Alianţă.

“Orice nouă agresiune militară împotriva Ucrainei va avea consecinţe grele şi un cost ridicat ca răspuns, inclusiv măsuri restrictive coordonate cu partenerii.”, au afirmat Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Klaus Iohannis și ceilalți şefi de stat şi de guvern din UE, reuniţi într-un summit la Bruxelles, în concluziile adoptate în unanimitate după câteva ore de discuţii cu uşile închise privind posibilele sancţiuni economice europene.

“Orice nouă agresiune împotriva Ucrainei va avea consecinţe grave, iar preţul de plătit va fi mare”, a adăugat și NATO într-o declaraţie publicată simultan cu poziţia adoptată de liderii UE.

În concluziile sale, Consiliul European subliniază necesitatea urgentă ca Rusia să detensioneze tensiunile cauzate de consolidarea militară de-a lungul frontierei sale cu Ucraina și de retorica agresivă.

De asemenea, liderii europeni și-au reiterat sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Cei 27 au lansat un apel la “încurajarea eforturilor diplomatice” cu Moscova în cadrul “formatului Normandia”. “Consiliul European încurajează eforturile diplomatice și sprijină formatul Normandia în vederea realizării punerii în aplicare integrale a acordurilor de la Minsk”, arată concluziile adoptate.

“Să nu existe niciun dubiu: dacă Rusia acționează împotriva Ucrainei, UE va fi în măsură să ia sancțiuni care ar putea avea un cost masiv. Ne-am făcut treaba în această privință”, a declarat, după summit, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

