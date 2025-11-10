COMUNICATE DE PRESĂ
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 11:00 și 15:00, la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025, ce are loc la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.
Potrivit unui comunicat al Fundației Progress remis CaleaEuropeană.ro, câte 2 copii cu vârste între 10 și 15 ani, reprezentanți ai celor 20 echipe CODE Kids din țară și din Republica Moldova care s-au calificat la Târgurile-Hackathon Regionale de Știință CODE Kids 2025 din județele Tulcea, Sălaj, Prahova, Vâlcea, Iași, Argeș, Brăila și Neamț desfășurate în perioada 3 septembrie – 10 octombrie 2025, vin la București să-și prezinte proiectele de robotică lucrate în cadrul bibliotecilor publice pentru rezolvarea problemelor comunitare și să se întreacă într-o competiție palpitantă a celor mai frumoase proiecte tech.
Fundația Progress anunță că „îi așteaptă cu drag la târg pe reprezentanții cluburilor CODE Kids care”:
- s-au clasat pe locul I la Târgurile-Hackathon Regionale (8): Clubul CODE Kids din Sarichioi (jud. Tulcea), prin echipa „Terrabyte Fighters” de la Biblioteca Comunală Sarichioi pentru proiectul „Sistem de irigație smart”; Clubul CODE Kids din Târgu Mureș (jud. Mureș), prin echipa „SparkCoders” de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” pentru proiectul „SMARTBREAK”; Clubul CODE Kids din Moreni (jud. Dâmbovița), prin echipa „TECHNOKIDS” de la Biblioteca Municipală Moreni pentru proiectul „Smart and Green House”; Clubul CODE Kids din Țicleni (jud. Gorj), prin echipa „SMARTS Kids CLUB” de la Biblioteca Publică Orășenească “Nicolae Diaconu” Țicleni pentru proiectul „SMART House”; Clubul CODE Kids din Pașcani (jud. Iași), prin echipa „ROBO-TEAM Pașcani” de la Biblioteca Municipală “Leonard Gavriliu” Pașcani pentru proiectul „Uscător Inteligent”; Clubul CODE Kids din Topoloveni (jud. Argeș), prin echipa „Smart Gamers” de la Biblioteca Orășenească Topoloveni pentru proiectul „Grow a Garden”; Clubul CODE Kids din Nicolae Bălcescu (jud. Bacău), prin echipa „Ozo Kids” de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu pentru proiectul „Ozo Home”; Clubul CODE Kids din Tămășeni (jud. Neamț), prin echipa „Smart CODE Kids Tămășeni” de la Biblioteca Comunală Tămășeni pentru proiectul „Cook Safe Assistant”.
- s-au clasat pe locul II la Târgurile-Hackathon Regionale (6): Clubul CODE Kids din Constanța (jud. Constanța), prin echipa „Code Blue” de la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” din Constanța pentru proiectul „+ Energie”; Clubul CODE Kids din Oradea (jud. Bihor), prin echipa „RoboTIC Maniu” de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”; Clubul CODE Kids din Măgureni (jud. Prahova), prin echipa „MICILE GENII” de la Biblioteca Comunală Măgureni pentru proiectul „EXIT ALERT”; Clubul CODE Kids din Râmnicu Vâlcea (jud. Vâlcea), prin echipa „JoyCode” de la Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul”, pentru proiectul „Ușa inteligentă”; Clubul CODE Kids din Popricani (jud. Iași), prin echipa „CodeLibri” de la Biblioteca Publică Popricani, pentru proiectul „Pisicod”; Clubul CODE Kids din Borlești (jud. Neamț), prin echipa „CODE Kids Borlești” de la Biblioteca Comunală Borlești, pentru proiectul „Smell Bot”.
- s-au clasat pe locul III la Târgurile-Hackathon Regionale (4): Clubul CODE Kids din Zalău (jud. Sălaj), prin echipa „RoboKids” de la Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” Sălaj pentru proiectul „Ceasul Magic”; Clubul CODE Kids din Călărași (jud. Călărași), prin echipa „VULTECH” de la Biblioteca Județeană Călărași pentru proiectul „Casa Inteligentă”; Clubul CODE Kids din Vădăstrița (jud. Olt), prin echipa „Codekids 2024 VĂDĂSTRIȚA” de la Școala Gimnazială Vădăstrița pentru proiectul „Smart Dry House”; Clubul CODE Kids din Ialoveni (Republica Molodova), prin echipa „Code Masters Club” de la Biblioteca Publică Raională “Petre Ștefănucă”, Ialoveni pentru proiectul „Detector de scurgere a apei”.
- s-au calificat cu ajutorul wild card-urilor (2): Clubul CODE Kids din Tazlău (jud. Neamț), prin echipa „Emoticon Family Tazlău” de la Biblioteca Comunală I.I Mironescu Tazlău pentru proiectul „TAZLĂU SMART NEST” și Clubul CODE Kids din Chiscani (jud. Brăila), prin echipa „Robo Force” de la Biblioteca Comunala Chiscani pentru proiectul „Sistem SmartHouse”.
Accesul la Târg este gratuit pentru public, iar cei care doresc să sprijine programele Fundației Progress, o pot face participând la campania #DonateFriday prin donații online.
Regulamentul competiției tech – Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 poate fi consultat AICI.
Despre CODE Kids
CODE Kids este un program gratuit dezvoltat de Fundația Progress, care propune o soluție de alfabetizare digitală în rândul copiilor din mediul rural și urban mic. Acesta a luat naștere în contextul în care aproape 50% din copiii de la țară iau note sub 5 la Evaluarea Națională, la matematică.
De aceea, din 2017 Fundația Progress a inițiat, pilotat și rafinat învățarea programării pentru copiii de 10-14 ani din mediul rural folosind bibliotecile publice ca spații de învățare și bibliotecarii publici ca facilitatori ai învățării. Metodologia noastră se bazează pe cercetările fundamentale ale lui Sugata Mitra – modelul SOLE – Self Organizing Learning Environment (Medii de învățare auto organizate), cunoscut și ca modelul Școala din cloud.
Proiectul are ca scop crearea unei mișcări naționale de coding și STEM în care copii, tineri, bibliotecari și voluntari din mediul rural și urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative.
Doar în anul 2025 am avut 289 de cluburi în 252 de locațități, dintre care 222 în toată România și 30 în Republica Moldova. Aici au învățat bazele programării și câștigă competențe STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) peste 14.000 de copii, pe două trepte de educație: începători și avansați, de la începutul programului. Programul a primit Premiul III la Secțiunea Educație și Învățământ în cadrul Galei Societății Civile, ediția 2023.
CODE Kids este o inițiativă națională de educație IT și STEM pentru copii, implementată de Fundația Progress, cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation.
Despre Fundația Progress
Fundația Progress este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 1996 în Bistrița, ce contribuie la dezvoltarea instituțiilor comunitare, a persoanelor și grupurilor vulnerabile și ajută oamenii să devină mai puternici prin educație, tehnologie, cercetare și inovație.
Organizația oferă sprijin cetățenilor pentru a evolua, a-și valorifica potențialul și a atinge bunăstarea în comunități durabile și reziliente. Prin parteneriatele create, Fundația Progress se concentrează pe facilitarea învățării pe tot parcursul vieții, transferul inovației, crearea de competențe IT și STEM și dezvoltarea de noi metodologii pentru proiectarea participativă și incluziunea socială.
În îndeplinirea obiectivelor și pentru a ajunge la orice grup social organizația folosește bibliotecile publice și spațiile comunitare din sate și orașe ca puncte focale de învățare și centre de inovație socială.
30 de elevi olimpici români de la ICHB Pallady au vizitat Parlamentul European din Bruxelles, descoperind valorile și mecanismele democrației europene
Un grup de 30 de elevi olimpici români de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică — tineri excepționali, campioni la robotică, matematică, informatică și geografie — au avut ocazia să trăiască o experiență unică în inima democrației europene, la Parlamentul European din Bruxelles, în perioada 3–5 noiembrie 2025. Vizita s-a desfășurat în cadrul programului de vizite oficiale organizate la Parlamentul European la invitația europarlamentarului Rareș Bogdan, lider al delegației române din Grupul Partidului Popular European (PPE), informează un comunicat oficial al Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, remis CaleaEuropeana.ro.
În culisele democrației europene
Pe parcursul celor trei zile, tinerii olimpici au descoperit din interior modul de funcționare al Parlamentului European, de la procesul legislativ complex, până la rolul esențial pe care instituția îl joacă în definirea politicilor europene. Reprezentanții eurodeputaților le-au explicat structura actuală politică a Uniunii Europene, distribuția grupurilor politice și principiile care guvernează valorile democratice europene: libertatea, solidaritatea, statul de drept și respectul pentru diversitate, dar și provocările actuale europene: pacea, securitatea globală și europeană, clima, inteligența artificială și dinamica digitală a omenirii.
Elevii au fost impresionați de dimensiunea instituției, de hemiciclul care găzduiește dezbaterile parlamentare, de Parlamentarium – muzeul imersiv al construcției europene – și de atmosfera de cooperare interculturală care domină forul co-legislativ european. Au adresat întrebări curajoase despre viitorul democrației și impactul dezinformării, demonstrând o maturitate intelectuală remarcabilă.
Întâlnire cu ambasadoarea Andreea Păstârnac
Programul vizitei la Bruxelles a inclus și o întâlnire la reședința Ambasadoarei României în Regatul Belgiei, unde elevii au fost primiți de doamna ambasadoare Andreea Păstârnac. Discuțiile s-au concentrat pe rolul diplomației românești în consolidarea relațiilor europene, pe importanța reprezentării intereselor naționale în contextul global și pe responsabilitatea generației tinere în promovarea imaginii României în lume. A fost o discuție interesantă despre ce înseamnă performanța până la nivel de genialitate a unor tineri absolut seducători.
Clădirea Ambasadei, cumpărată de Nicolae Titulescu în 1932 și construită de un arhitect belgian celebru: Alban Chambon, a impresionat tinerii olimpici. Au trecut pe aici, în prima vizită de stat în Belgia, Regele Ferdinand și Regina Maria, în martie 1924.
Ambasadoarea le-a vorbit despre cariera diplomatică ca un drum al dialogului și al înțelegerii între culturi, subliniind că „diplomația nu este doar o profesie, ci o vocație care îmbină respectul, curajul, inteligența, empatia și echilibrul”.
„Nava-amiral a speranței noastre”
Momentul întâlnirii cu Rareș Bogdan a prilejuit discuțiile directe cu tinerii cărora le-a transmis un mesaj plin de recunoștință și speranță, de încredere a generațiilor adulte actuale în potențialul lor de a construi o Românie europeană, inovatoare și demnă:
“Dacă adulții s-ar întreba mai des ce își doresc copiii, lumea ar fi mai respirabilă. Ar avea pe cine să întrebe, dar probabil îi sperie răspunsul. Eu am avut șansa să cunosc un grup de elevi care strălucesc în lumea olimpiadelor internaționale. Campioni la multă carte. Robotică, matematică, informatică, geografie. Spun cu mâna pe inimă: ei sunt nava-amiral a speranței noastre ca neam. Sunt artileria grea a sufletului românesc care construiește. Care speră! Care știe! Am fost atât de emoționat întâlnindu-i încât am avut momente când nu mi-am găsit cuvintele. Ceea ce mie nu mi se întâmplă. Mă înclin în fața copiilor care vor modela viitorul României și al Europei! Îmi doresc să fie pace, pentru ca ei să poată să ne redea rădăcinile și zâmbetul”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan.
Europa prin ochii excelenței
“Călătoria la Bruxelles a fost o experiență deosebită, iar vizitele la Parlamentul European și reședința Ambasadei României au fost inedite pentru mine. Am fost impresionat de tot ceea ce înseamnă funcționarea instituției europene, de la clădirea modernă până la modalitatea în care sunt reprezentați europenii. Mi-a plăcut modul în care ambasadoarea României ne-a primit cu căldură și am avut o mare satisfacție să știu că efortul tinerilor performanți este recunoscut și prețuit”, a declarat Apostol Mihnea Petru, elev în clasa a IX-a la ICHB Pallady, medaliat la recenta Olimpiadă Balcanică de Informatică pentru Juniori 2025.
“Cateodată mă uit la televizor la oamenii care ne conduc, dar acum a fost cu adevarat special să văd cu ochii mei ce se întâmplă în Parlamentul European, cum sunt tranșate problemele și cum se iau deciziile. Am învățat multe lucruri pe care le consider importante pentru mine ca tânără și în viitor ca adult în UE”, spune Morariu Iulia Ela, medaliată la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete în 2025.
“Alături de colegii mei, am avut ocazia să descopăr un oraș plin de istorie și cultură europeană. În mod special, vizita la Parlamentul European a constituit un bun prilej de a înțelege cum funcționează instituțiile ce garantează democrația europeană, precum și responsabilitățile pe care le am în calitate de cetățean al Uniunii Europene”, a completat Ana Veronica Draghici, olimpică națională la matematică și informatică, elevă în clasa a IX-a la ICHB Pallady.
În cadrul vizitei la Parlamentul European, Theodor Minea, elev în clasa a XI-a, pasionat de geopolitică, s-a arătat deosebit de interesat de declarațiile europarlamentarului Rareș Bogdan și de rolul acestuia în Comisia pentru politică externă a Uniunii Europene. Dialogul lor a oferit o perspectivă valoroasă asupra responsabilităților pe care le presupune reprezentarea României în forurile europene și asupra modului în care diplomația și implicarea activă pot contribui la consolidarea imaginii țării noastre. Pentru Theodor, întâlnirea a fost o experiență inspirațională, confirmând importanța curajului, a profesionalismului și a implicării tinerilor în viața civică și europeană.
Discursul europarlamentarului Rareș Bogdan, axat pe idealul de a reda României prestigiul intelectual și moral al perioadei interbelice, a avut un impact personal profund asupra grupului, motivându-i să privească spre viitor cu încredere și determinare.
Vizita celor 30 de olimpici la Bruxelles nu a fost doar o lecție despre instituții și politică europeană, ci o lecție despre viitor. Despre curajul de a visa, despre forța cunoașterii, a implicării și despre identitatea românească purtată cu mândrie într-un context european.
“Acești tineri excepționali în științe s-au conectat pentru prima dată cu diplomația românească și cu eforturile construcției europene, cu atuurile și deficitele funcționării UE și au arătat că România are ce oferi Europei: minți strălucite, valori solide și o credință sinceră în puterea educației și a dialogului, a cunoașterii, a inovației și a dialogului între generații. politicienii decidenți au enorm de învățat din felul în care acești tineri performează, gândesc și se formează. Acești tineri nu au doar medalii. Au un model de guvernanță în miniatură, bazat pe meritocrație și muncă susținută, nu improvizație, pe cultura inovației, nu a copierii, pe conectarea la rețele globale, nu pe izolare, pe educație ca investiție strategică, cu modestie, colaborare și respect pentru competență”, a declarat Andreea Paul, organizatoarea și coordonatoarea grupului de vizitatori, președintele Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate.
Grupul a fost însoțit și de Mihai Popescu, mentorul echipei de robotică QuantumBits, care a obținut locul 1 la etapa internațională FLL 2025, și de Alina Blaga, profesoară de științe sociale, dirigintă a clasei elevilor olimpici de informatică de la ICHB Pallady.
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Clienții vor avea parte de peste 2,2 milioane de oferte speciale din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace, dintre care cel puținb 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie.
După ce ediția din 2024 a setat noi recorduri pentru comerțul online, compania estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în anul precedent.
„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.
MyWallet oferă 10.000 buget disponibil în 12 rate cu dobândă zero
eMAG MyWallet, soluția de plată flexibilă care îi ajută și mai mult pe clienți să gestioneze mai ușor bugetul de cumpărături, fără presiune financiară. De Black Friday 2025, peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet. Și un voucher de 50 lei la prima comandă plătită din bugetul eligibil. Astfel, eMAG le oferă clienților mai multă libertate în deciziile de cumpărare și acces rapid la finanțare, contribuind la o experiență de shopping sigură, convenabilă și predictibilă chiar și în cea mai intensă zi de reduceri din an.
Genius la jumătate de preț, de cinci ori banii înapoi pentru clienți, respectiv 250 lei în vouchere în eMAG, FashionDays și Flip
Primul preț redus de Black Friday este cel al unui abonament Genius. Acesta poate fi achiziționat la doar 49 de lei. Clienții care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere pe care le pot folosi pe eMAG, FashionDays și Flip. Apoi, în tot restul anului se vor putea bucura de livrări gratuite și oferte exclusive în cinci aplicații: eMAG, FashionDays, Freshful, Wolt și Flip.
Ofertă de Black Friday la eMAG mai bogată, premii și surprize
Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:
- 100.000 de televizoare
- 600.000 de electrocasnice mici
- 1.500.000 de articole de îmbrăcăminte
- 3.500.000 de produse cosmetice
- 400.000 de smartphone-uri și gadget-uri
- 150.000 de laptop-uri și echipamente IT
- 120.000 de frigidere și mașini de spălat
- 1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj
Produse speciale
- Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an
- Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%
- În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1
- Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești
- 000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an
- 45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion
- Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe
- 21 de kilograme de aur
- 126 de mașini (dintre care 42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel)
- Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri
În plus, pentru prima data în Black Friday, eMAG pune la bătaie și premii în valoare totală de peste 2 milioane lei pe care clienții care plasează comenzi de cel puțin 150 de lei le pot câștiga învârtind în aplicație „Roata Norocului” după plasarea comenzii. Totodată, dacă parcurg pașii din Ghidul de Black Friday, clienții se pot înscrie și la tombola specială, unde pot câștiga peste 140 de premii, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea lor în Pizza Romana de la Luca.
Despre eMAG
Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea.
Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035 – România Puternică
Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, în prezența a numeroși invitați din cadrul administrației, reprezentanți ai comunității de business și antreprenoriat, mediului academic și universitar, societate civilă, etc.
Lucrarea cu un cuvânt-înainte semnat de acad. Daniel Dăianu și o postfață semnată de conf. univ. dr. Tănase Stamule reunește viziunile a peste 100 de tineri lideri emergenți, mulți dintre ei reprezentanți ai Generației Z cu privire la rolul României în context regional și internațional și propune un proiect național de dezvoltare pentru perioada post-fonduri europene, valorificând oportunitățile noii etape de reindustrializare 4.0. Aceasta include, potrivit autorilor consolidarea infrastructurii critice prin centre de date de ultimă generație, dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR-uri), integrarea tehnologiilor digitale emergente atât în mediul de business cât și la nivelul administrației publice, tranziția către industrii cu valoare adăugată ridicată și sprijinirea ecosistemelor de educație și inovare care să repoziționeze România ca hub regional de competitivitate și reziliență.
Potrivit coordonatorilor proiectului editorial, volumul lansat ieri reprezintă un racord cu lucrarea „România noului val” lansată de Club România în 2015, în care 77 de reprezentanți de elită ai tinerei generații și-au prezentat viziunea despre lume și societate. Mulți dintre aceștia ocupă în prezent poziții importante în administrație, mediul academic, economic și cultural.
„În urmă cu zece ani, sub mentoratul regretatului academician Solomon Marcus, cu contribuția decisivă a regretatului Bogdan Andrei Gavrilă, lansam volumul „România Noului Val”-o încercare a tinerilor generației Y de a descifra viitorul prin proiecții și iterații, asupra evoluțiilor care duc lumea înainte. Privit în oglinda retrovizoare a timpului, „România Noului Val” 2015 include texte cu proiecte vizionare și concepte inovatoare; ceea ce părea atunci utopic și la început de drum, acum sunt subiecte de agendă curentă.
Nu numai proiectele, dar și oamenii cooptați în demersul editorial s-au dovedit a fi de succes. Liderii emergenți de ieri au devenit în mare parte liderii și mentorii de astăzi. Proiectele lor au prins contur în realitate.
Cu volumul din acest an-„Noul val 2035-România puternică” încercăm să aruncăm o privire lungă în viitor, dincolo de fotografia blurată a momentului: s-au creat tensiuni majore în raporturile dintre lumea virtuală și lumea reală, între globalizare și deglobalizare, între laic și religios în sens larg, etc.
Evaziunea din real, post-adevărul, narațiunile conspiraționiste au avut ca efect retragerea în propria carapace, distrugerea țesăturilor sociale, polarizare majoră, spectrul unui război mondial, reașezări și recompuneri de înțelesuri, altădată limpezi.
„Care mai sunt creatorii de sens și care e sensul?”- este cheia de boltă a noului volum. Ar fi multe de adăugat. Le vom adăuga împreună! Generația Z are cuvântul. Gen Z takes the stage!”, explică cei doi coordonatori ai lucrării.
La rândul său, academicianul Daniel Dăianu apreciază că un număr cât mai mare de tineri/oameni excepționali aduce plusuri pentru viața semenilor și crește șansele ca România să facă față la vremurile foarte complicate pe care le trăim.
„NOUL VAL este o sintagmă de acum zece ani, care a avut o dimensiune de anticipare a prezenței în viața societății românești a unor tineri cu dotare intelectuală și antreprenorială (nu am în vedere numai propensiuni pentru activitate de afaceri) ieșită din comun; iar nu puțini dintre ei au dovedit cu prisosință că merită încrederea de care au fost înconjurați. Iar un om care a dat încredere tinerilor a fost regretatul academician Solomon Marcus, de la a cărui naștere s-a împlinit un centenar în acest an, și care care a fost alături de tinerii ce au avut contribuții reunite în volumul publicat în 2015.
Îi îndemn pe cei tineri să se inspire din moștenirea științifică și umană unică pe care ne-a dăruit-o Solomon Marcus.”
Acest demers, potrivit lui Tănase Stamule, autorul postfeței, răspunde nevoii de lideri educați în poziții de decizie, iar volumul este o dovadă că această resursă există în România și trebuie promovată.
„Mulți dintre autorii acestui volum fac parte din această generație, iar felul în care se exprimă, experiența internațională multiculturală și cunoașterea aprofundată în domeniile lor de specializare mă fac să fiu mai optimist în ceea ce privește viitoarea generație de lideri ai României. Statul nostru trece printr-o criză profundă de resursă umană de calitate la
nivel central și local, iar marile teme ridicate în acest volum nu pot fi abordate fără specialiști de nivel internațional care să dea direcția acțiunilor noastre. Faptul că se formează o nouă generație de lideri bine pregătiți este o ocazie pentru decidenții de astăzi să deschidă ușile organizațiilor pe care le conduc și să își împrospăteze resursa umană cu oameni de calitate”.
Volumul „Noul val 2035 România puternică” formulează o serie de direcții strategice și puncte forte pentru transformarea economiei românești, aducând în prim-plan exemple de antreprenori și inițiative de succes din domenii cheie: de la industria de apărare și securitate, economia spațiului cosmic, la tehnologiile verzi, sănătate, agricultură inteligentă sau industriile creative.
Sunt domenii în care România are potențial de dezvoltare, atât prin prisma resursei umane calificate cât și prin capcitatea de a integra tehnologii de vârf.
Totodată, lucrarea deschide dezbaterea asupra dimensiunii culturale și spirituale, explorând pericolul fragmentării sociale și nevoia reconectării la repere comune. În acest cadru, 10 tineri filosofi din noua generație propun o reflecție asupra recuperării spiritualității și a valorilor comune într-o lume digitală, ca fundament pentru o Românie puternică și pregătită pentru viitor.
După un deceniu de la lansarea volumului „România noului Val”, volumul „Noul val 2035-România Puternică” proiectează în spațiul public figuri reprezentative al noului leadership de generație Z și crează o platformă de vizibilitate pentru ideile inovatoare, pentru valorile care îi inspiră pe tinerii lideri emergenți care activează fie în țară sau străinătate și de asemenea să încurajează participarea acestora în consolidarea unei societăți deschise și europene.
Volumul a fost realizat de Editura Club România, în coordonarea lui Marius Stoian și Ionuț Stanimir.
