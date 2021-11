G20 – Joe Biden a reunit UE și liderii din 14 țări la un summit privind rezilienţa lanţului de aprovizionare global: Aceasta este puterea Americii când lucrează cu aliaţii

Summitul G20 de la Roma “a arătat puterea Americii atunci când aceasta se implică”, a declarat preşedintele american Joe Biden la finalul reuniunii de două zile a celor mai puternici lideri ai planetei și în cadrul căreia liderul de la Casa Albă a organizat “un summit privind rezilienţa lanţului de aprovizionare global cu Uniunea Europeană şi alte 14 ţări ce împărtăşesc aceleaşi idei”.

“Ceea ce am văzut aici este puterea Americii atunci când se angajează şi lucrează cu aliaţii noştri parteneri asupra problemelor. Nimic nu poate înlocui negocierile faţă în faţă pentru cooperarea pe plan mondial”, a spus el, conform declarațiilor transcrise de Casa Albă.

Potrivit acestuia, G20 a produs totuşi rezultate tangibile asupra climei, economiei şi pandemiei de COVID-19, însă a arătat că are o dezamăgire cu privire la China și la Rusia.

“Dezamăgirea se referă la faptul că Rusia și China, practic nu au apărut în ceea ce privește orice angajamente pentru a aborda schimbările climatice. Și există un motiv pentru care oamenii ar trebui să fie dezamăgiți de acest lucru. Eu însumi am considerat-o dezamăgitoare”, a spus Biden, în contextul în care președinții Vladimir Putin și Xi Jinping nu au participat fizic la summitul G20, ei adresându-se prin videoconferință, iar cele două țări fiind reprezentate de miniștrii de externe Serghei Lavrov și Wang Yi.

Înainte de finalul summitului, Biden a anunţat noi măsuri pentru reglementarea problemelor întâmpinate de lanţul de aprovizionare pe plan global.

El a organizat o reuniune la nivel înalt privind reziliența lanțului de aprovizionare la nivel mondial, împreună cu Uniunea Europeană și 14 țări care împărtășesc aceleași idei, pentru a promova o mai mare cooperare internațională în ceea ce privește perturbările pe termen scurt ale lanțului de aprovizionare și pentru a trasa o cale de consolidare și diversificare a întregului ecosistem al lanțului de aprovizionare pe termen lung – de la materii prime, produse intermediare și finite, producție, până la transport, logistică, depozitare și distribuție.

Prezent în faţa presei la Roma, înconjurat de alţi lideri mondiali veniţi fizic în capitala italiană, Biden a subliniat importanţa primordială a bunelor condiţii de aprovizionare pentru “majoritatea cetăţenilor”.

“În timpul acestei pandemii, am constatat întârzieri în livrările de automobile sau electronice”, a amintit el, relatează Agerpres.

Administraţia SUA este preocupată de aceste dificultăţi de aprovizionare pe plan global care, de la reluarea activităţilor, au dus la creşterea preţurilor şi sporesc temerile privind o inflaţie mai îndelungată decât se previziona şi care îi nemulţumeşte pe americani.

Între măsurile concrete anunţate de Biden se numără o finanţare suplimentară a asistenţei tehnice pentru Mexic şi partenerii SUA din America centrală în scopul rezolvării blocajelor de ordin logistic.

Va urma de asemenea să fie semnat un decret vizând accelerarea livrării de materiale militare “pentru a reacţiona mai rapid la insuficienţe”, a mai spus Biden.

“Nu ne putem relua activităţile ca de obicei după ce am văzut cum epidemia a întrerupt lanţul de aprovizionare. Coordonarea este cheia. Trebuie să lucrăm împreună”, a subliniat Biden.

Pentru 2022 este prevăzut de altfel un summit internaţional ce va reuni companii private, sindicate şi alte instituţii sub egida Departamentelor de Stat şi comerţului american, în vederea reluării funcţionării lanţului de aprovizionare.

Reuniunea găzduită de Biden a fost salutată de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Important discussion on supply chain resilience convened by @POTUS in Rome.

We need to address supply chain issues by:

🔹Keeping markets open

🔹Developing stress tests to identify vulnerabilities

🔹Diversifying supply chains, locally & globally

🔹Ensuring failsafe capacities pic.twitter.com/ZoX4KO63Dy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 31, 2021