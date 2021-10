G20: SUA, Germania, Regatul Unit și Franța cer Iranului să revină la respectarea acordului nuclear, promițând ridicarea sancțiunilor

Statele Unite şi Uniunea Europeană au ajuns sâmbătă la un acord pentru ridicarea tarifelor suplimentare la importurile de oţel şi aluminiu, conflict care a afectat relaţiile comerciale dintre Washington şi Bruxelles de la impunerea acestor taxe vamale de către administraţia Trump, au anunțat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, și secretarul pentru comerț al SUA, Gina Raimondo.

Cei doi au precizat că acordul va fi anunțat oficial, la summitul G20 de la Roma, de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și de președintele SUA Joe Biden.

“Am convenit cu Statele Unite să suspendăm disputa comercială cu privire la oţel şi aluminiu şi să lansăm cooperarea pentru un acord global privind oţelul şi aluminiul durabile”, a scris Dombrovskis, pe Twitter.

We have agreed with 🇺🇸 to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.

Our agreement will be announced by @vonderleyen and @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/FDSrZ3U1Nx

