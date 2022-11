G20: UE alocă 210 milioane de euro pentru sprijinirea persoanelor afectate de insecuritate alimentară la nivel global

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Klaus Iohannis și președinții Cehiei, Poloniei, Slovaciei, Republicii Moldova și Ucrainei au semnat vineri o declarație comună prin care afirmă că vor consolida culoarele de solidaritate instituite în luna mai între Uniunea Europeană și Ucraina pentru a spori securitatea alimentară la nivel mondial și a oferi un colac de salvare pentru economia Ucrainei. Declarația, co-semnată și de președinții Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Grupului Băncii Mondiale, atestă că executivul european și instituțiile financiare implicate vor mobiliza 1 miliard de euro pentru aceste coridoare de solidaritate, iar statele semnatare vor beneficia de investiții în infrastructură.

Deși peste 15 milioane de tone de produse agricole ucrainene au fost exportate, pe cale rutieră, feroviară și prin porturile de la Marea Neagră și Dunăre de la instituirea acestor rute de transport, “culoarele de solidaritate își ating limitele de capacitate, blocajele persistă, iar costurile logistice sunt ridicate”, arată declarația citată.

“Acolo unde Rusia a semănat distrugere, Europa a readus speranța. Culoarele de solidaritate au adus alimente în lume și venituri Ucrainei. Astăzi investim 1 miliard de euro pentru a stimula aceste rute, iar Comisia Europeană își unește eforturile cu Cehia, Polonia, Slovacia, Romania, Republica Moldova și Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis a afirmat că România a investit eforturi majore pentru a transforma culoarele de solidaritate ale UE într-o adevărată poveste de succes.

