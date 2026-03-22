G7 cere Iranului să înceteze atacurile „nejustificate” asupra civililor și infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu: „Amenință securitatea regională și globală”

Miniștrii de externe ai statelor G7, alături de Înaltul Reprezentant al UE, au condamnat atacurile Iranului asupra statelor din Orientul Mijlociu și și-au reafirmat sprijinul pentru securitatea și suveranitatea partenerilor din regiune, potrivit unui comunicat oficial.

În declarația comună, oficialii au calificat drept „nejustificate” atacurile lansate de Iran și de aliații săi, acuzând regimul de la Teheran că lovește civili și infrastructură civilă, inclusiv infrastructură energetică.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile iresponsabile ale regimului împotriva civililor și infrastructurii civile, inclusiv împotriva infrastructurii energetice”, au transmis miniștrii, referindu-se la incidentele din Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Irak.

Statele G7 au avertizat că aceste acțiuni „amenință securitatea regională și globală” și au cerut „încetarea imediată și necondiționată a tuturor atacurilor” lansate de Iran.

Totodată, oficialii au subliniat importanța protejării rutelor maritime și a siguranței navigației, inclusiv în Strâmtoarea Ormuz și pe toate căile navigabile critice asociate, precum și a securității lanțurilor de aprovizionare și a stabilității piețelor energetice.

G7 s-a declarat pregătit să adopte măsurile necesare pentru a sprijini aprovizionarea globală cu energie, inclusiv prin eliberarea stocurilor decisă de membrii Agenției Internaționale pentru Energie la 11 martie.

De asemenea, grupul a reiterat că Iranul „nu trebuie să obțină niciodată arma nucleară” și a cerut oprirea programului de rachete balistice, încetarea activităților destabilizatoare ale Teheranului în regiune și la nivel global, precum și a represiunii violente împotriva propriei populații.

Miniștrii au reafirmat dreptul statelor atacate de Iran sau de grupările susținute de acesta de a-și apăra teritoriile și de a-și proteja cetățenii, subliniind sprijinul lor ferm pentru securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială ale acestor state.

În același timp, G7 a condamnat atacurile „flagrante” din Irak ale Iranului și ale milițiilor susținute de acesta asupra facilităților diplomatice și a infrastructurii energetice, în special în Regiunea Kurdistanului irakian, precum și asupra forțelor americane, ale coaliției anti-ISIS și asupra populației irakiene.