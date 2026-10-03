G7 va elibera 100 de milioane de barili din rezerve pentru stabilizarea piețelor energetice, cu prioritate pentru motorină în primele 20 de zile

Liderii G7 au convenit vineri eliberarea coordonată a 100 de milioane de barili de petrol și produse petroliere din rezerve, prin Agenția Internațională a Energiei (AIE), pe parcursul a patru luni, începând imediat. Măsura include punerea accelerată pe piață a unor cantități substanțiale de motorină în primele 20 de zile, potrivit declarației comune adoptate după o reuniune virtuală consacrată securității energetice și stabilității piețelor.

Decizia urmărește să stabilizeze aprovizionarea și să protejeze gospodăriile și companiile de scumpirea energiei, într-un context pe care liderii G7 îl descriu drept unul de volatilitate fără precedent pe piețele petroliere.

„Am convenit măsuri decisive și coordonate pentru a stabiliza aprovizionarea imediată cu energie, a proteja gospodăriile și întreprinderile de șocurile de preț și a consolida reziliența pe termen lung a sistemelor energetice globale”, se arată în declarație.

Eliberarea celor 100 de milioane de barili este legată de punerea în aplicare a angajamentelor asumate în martie 2026, ținând cont de cantitățile deja furnizate. G7 a solicitat AIE să urmărească îndeplinirea imediată și integrală a acestor angajamente.

„Ne vom pune în aplicare angajamentele printr-o eliberare coordonată, prin AIE, a 100 de milioane de barili, care va începe imediat și se va desfășura pe parcursul a patru luni, inclusiv prin eliberarea accelerată a unor cantități substanțiale de motorină în primele 20 de zile de către membrii G7 și parteneri”, au precizat liderii.

Aceștia urmează să discute, în cadrul AIE, în zilele următoare, posibilitatea unor eliberări suplimentare de motorină, dacă situația pieței o va impune.

Pe lângă utilizarea rezervelor, G7 va coordona calendarele lucrărilor de mentenanță ale rafinăriilor, pentru a evita oprirea simultană a unor capacități de producție. Acolo unde este posibil, gradul de utilizare a rafinăriilor va fi majorat temporar.

Liderii au încurajat și cooperarea cu țările care dispun de capacități importante de rafinare, pentru creșterea producției mondiale de produse petroliere, în special de motorină.

Declarația include, totodată, angajamentul de a evita restricțiile comerciale care ar putea agrava presiunile asupra aprovizionării.

„Ne reafirmăm angajamentul de a nu impune restricții la exportul de energie și produse energetice între țările G7 și facem apel la toți producătorii să se abțină de la impunerea unor interdicții care ar putea exacerba tensiunile de pe piață”, au transmis liderii.

AIE este invitată să monitorizeze atât implementarea măsurilor, cât și efectele acestora asupra securității energetice și stabilității piețelor. Un raport de monitorizare va trebui prezentat înainte de expirarea termenului de 20 de zile și să includă recomandări concrete pentru intervențiile viitoare, inclusiv pentru refacerea stocurilor.

În plan geopolitic, G7 a condamnat continuarea atacurilor Iranului împotriva vecinilor săi din regiune și perturbarea comerțului internațional, a securității energetice și a economiei mondiale. Liderii au cerut restabilirea imediată și deplină a drepturilor și principiilor de navigație în Strâmtoarea Ormuz și au salutat eforturile SUA pentru asigurarea circulației libere a comerțului prin această rută.

În același timp, țările G7 au reafirmat că vor menține sancțiunile împotriva Rusiei, continuând cooperarea cu AIE și cu partenerii internaționali pentru limitarea efectelor asupra piețelor combustibililor, gazelor și altor materii prime.

„Preocupările cetățenilor noștri privind prețurile energiei rămân o prioritate majoră. Vom monitoriza îndeaproape evoluțiile și suntem pregătiți să ajustăm măsurile după cum va fi necesar”, au subliniat liderii în încheierea declarației.