Gabriel Bratu, președinte ANFPISDR: Companiile din România se plâng că nu mai au lucrători calificați. Ministerul Educației trebuie să adapteze curricula pentru a permite dezvoltarea învățământului dual

Ion Gabriel Bratu, președintele Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual (ANFPISDR), instituţie înfiinţată în 2018, a prezentat activitatea Autorității și a identificat elemente de colaborare cu Institutul Național de Cercetare Stiințifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale ( INCSMPS) pentru derularea unor proiecte comune, cu prilejul participării la conferința internațională ,,GLOBE Competence Framework – New Skills for Green Jobs. Game Based Training To Develop Transversal Green Skills in Apprenticeship Programmes”, dedicată dezvoltării de noi competențe pentru inserarea pe piața muncii dintr-o economie ,,verde”.

Proiectul GLOBE este cofinanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul ERASMUS+. Proiectul se adresează în mod direct beneficiarilor de programe de ucenicie: persoane fizice, companii, furnizori de formare, instituţii de învăţământ cu profil profesional și învăţământ dual. ANFPISDR, instituție care se ocupă cu organizarea și coordonarea formării profesionale inițiale în sistem dual (învățământul dual este parte a învățământului profesional, organizat după clasa a VIII-a) este instituție parteneră în cadrul proiectului.

,,Apreciem că rezultatele proiectului nostru vin în sprijinul preocupărilor angajatorilor de a-şi forma resursa umană, prin dobândirea de noi competenţe, care să răspundă provocărilor globale date de transformarea proceselor de producţie pentru integrarea într-o economie verde”, transmite Gabriel Bratu.

Citiți și Vasilica Ciucă, director INCSMPS: România poate ajunge departe în privința educației profesionale pentru dezvoltare durabilă, neavând o ,,tradiție” a poluării precum alte state

Aceasta a explicat că ,,toate companiile din România se plâng că nu mai au lucrători calificați. Legislația, apărută în 2017, permite dezvoltarea, cel puțin în teorie a educației duale, la cererea companiilor, într-un parteneriat public-privat, până la nivelul 5 de calificare pentru a face față schimbărilor de pe piața muncii. Din păcate, metodologiile existente permit dezvoltarea educației duale doar până la nivelul 3 de calificare”.

Astfel, spune președintele ANFPISDR, ,,în urma analizei făcute anul acesta, ne-am dat seama că este necesar să extindem acest tip de educație la nivel național. Am reușit să creăm 8 birouri regionale în regiunile de dezvoltare ale țării care să elaboreze planuri adaptate nevoilor de educare cerute de piața muncii din acea zonă. Toate competențele care trebuie integrate într-un stil de viață sănătos țin de sustenabilitate. Astfel, la nivel educațional, trebuie să adaptăm curricula pentru a permite dezvoltarea învățământului dual și concentrarea pe anumite meserii. Cred că doar printr-un parteneriat extins putem adapta aceste lucruri la nevoile noastre”, a subliniat acesta.

Economia verde este atât o provocare, cât și o oportunitate pentru piața muncii și pentru competențe care, la rândul lor, constituie factori-cheie ai creșterii verzi. Tranziția va antrena transformări fundamentale în întreaga economie și într-o gamă largă de sectoare: se vor crea mai multe locuri de muncă, unele profesii vor fi înlocuite, iar altele redefinite. În acest context, o mai bună direcționare și o coordonare îmbunătățită a măsurilor și a instrumentelor privind piața muncii sunt esențiale pentru crearea condițiilor necesare pentru a sprijini locurile de muncă verzi, pentru a acoperi lacunele în materie de competențe și deficitele de forță de muncă și pentru a anticipa nevoile în schimbare în ceea ce privește capitalul uman.