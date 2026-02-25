Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor

Eurodeputatul Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită aplicarea inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”.

„Continuă demersurile pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Cerem aplicarea inițiativei cetățenești My Voice My Choice! Am semnat, alături de alți colegi din Parlamentul European – Lina Gálvez, președinta Comisiei FEMM, Heléne Fritzon, vicepreședinta grupului S&D, și Joanna Scheuring-Wielgus, coordonator S&D în Comisia FEMM – o scrisoare adresată Comisiei Europene”, a anunțat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Eurodeputatul a anunțat că răspunsul Comisiei Europene este așteptat joi, 26 februarie.

„Vom afla care este poziția Comisiei Europene cu privire la solicitarea Parlamentului European, dar și a celor peste 1,2 milioane de cetățeni europeni care au semnat această inițiativă. Peste 60.000 de semnături sunt din România. Solicitarea oamenilor ar trebui respectată”, a subliniat Gabriela Firea.

Aceasta a explicat că proiectul „are legătură cu protecția drepturilor femeilor!”

„Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor. Militez pentru drepturile femeilor, ca ele să ia decizii pentru propria viață și pentru propriul lor corp. Am vorbit în repetate rânduri despre faptul că femeile trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât, împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, să ia cea mai bună decizie pentru viața lor”, a amintit Gabriela Firea.

În încheiere, eurodeputatul a punctat că nu va fi „niciodată de acord să interzicem drepturi”.

„Nu așa vom crește sănătos natalitatea, în toată Europa, interzicând drepturi”, a conchis Gabriela Firea.