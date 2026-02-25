Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor

Published

10 minutes ago

on

© European Union 2026 - Source : EP

Eurodeputatul Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită aplicarea inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”.

„Continuă demersurile pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Cerem aplicarea inițiativei cetățenești My Voice My Choice! Am semnat, alături de alți colegi din Parlamentul European – Lina Gálvez, președinta Comisiei FEMM, Heléne Fritzon, vicepreședinta grupului S&D, și Joanna Scheuring-Wielgus, coordonator S&D în Comisia FEMM – o scrisoare adresată Comisiei Europene”, a anunțat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Eurodeputatul a anunțat că răspunsul Comisiei Europene este așteptat joi, 26 februarie.

„Vom afla care este poziția Comisiei Europene cu privire la solicitarea Parlamentului European, dar și a celor peste 1,2 milioane de cetățeni europeni care au semnat această inițiativă. Peste 60.000 de semnături sunt din România. Solicitarea oamenilor ar trebui respectată”, a subliniat Gabriela Firea.

Aceasta a explicat că proiectul „are legătură cu protecția drepturilor femeilor!”

„Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor. Militez pentru drepturile femeilor, ca ele să ia decizii pentru propria viață și pentru propriul lor corp. Am vorbit în repetate rânduri despre faptul că femeile trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât, împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, să ia cea mai bună decizie pentru viața lor”, a amintit Gabriela Firea.

În încheiere, eurodeputatul a punctat că nu va fi „niciodată de acord să interzicem drepturi”.

„Nu așa vom crește sănătos natalitatea, în toată Europa, interzicând drepturi”, a conchis Gabriela Firea.

Related Topics:

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE

Published

17 hours ago

on

February 24, 2026

By

© European Union 2025 - Source : EP

Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027.

„Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, nu putem vorbi despre o Europă puternică”, a subliniat eurodeputatul Victor Negrescu într-o primă reacție după acest „pas important”.

Prin acest raport adoptat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, Victor Negrescu solicită „o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual” pentru a:

  • crește accesul cetățenilor la actul de justiție, inclusiv în comunitățile vulnerabile;
  • investi în calitatea și eficiența sistemelor judiciare;
  • consolida cooperarea europeană pentru combaterea criminalității și corupției transfrontaliere;
  • întări capacitatea de răspuns în fața atacurilor cibernetice și să accelerăm digitalizarea justiției.

Raportul coordonat de eurodeputatul Victor Negrescu vine „într-o perioadă în care presiunile asupra independenței justiției sunt reale, iar criminalitatea devine tot mai complexă și transfrontalieră, Europa are nevoie de instrumente și resurse adecvate.”

Un punct esențial al raportului, explică vicepreședintele Parlamentului European, „evidențiază importanța și necesitatea respectării prevederilor din tratatele europene.”

„Am contestat ideea centralizării excesive a fondurilor și a comasării programelor prevăzute explicit în tratate, dacă acest lucru ar duce la diluarea sau chiar dispariția unor politici fundamentale precum coeziunea sau politica agricolă comună. Nu putem construi viitorul sacrificând echilibrul care a ținut Uniunea unită. Pentru mine, având și calitatea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de transparență și combaterea corupției, acest dosar este despre încredere. Încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate. Încrederea că legea se aplică egal pentru toți. Încrederea că Europa rămâne un spațiu al justiției și al valorilor”, a arătat eurodeputatul.

În cadrul negocierilor care abia încep, mai spune Victor Negrescu în încheiere, direcția este „una clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate.”

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă

Published

17 hours ago

on

February 24, 2026

By

© European Union 2023 - Source : EP

În cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism, europarlamentarii au votat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, dosar la care eurodeputatul Gheorghe Falcă a contribuit în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.

„Procesul a fost rezultatul unei colaborări strânse și coordonate în cadrul Grupului PPE, precum și cu colegii din Comisiile pentru Bugete, Apărare și Industrie și Energie. Strategia pe care am propus-o a fost susținută de toți colegii PPE din TRAN și de președinta comisiei, ceea ce demonstrează unitatea și coerența poziției noastre. Am insistat pentru o structură bugetară clară în cadrul Connecting Europe Facility – Mecanismului pentru conectarea Europei, prin diferențierea alocării pentru transport de cea pentru mobilitate militară, cu obiective specifice reflectate în linii bugetare distincte. Această abordare asigură predictibilitate pe termen lung pentru proiecte mari, transfrontaliere și strategice, pe care niciun stat membru nu le poate realiza singur”, a transmis Gheorghe Falcă.

Mai mult, europarlamentarul român a subliniat importanța finanțării mobilității militare care „trebuie să evolueze în paralel cu finalizarea unei rețele TEN-T inteligente, reziliente și interoperabile, fără a întârzia proiectele esențiale de infrastructură civilă”.

„Investițiile în mobilitate militară vor avea, de asemenea, un impact direct asupra infrastructurii civile, consolidând rețeaua europeană de transport și crescând capacitatea acesteia de a răspunde provocărilor actuale”, a spus acesta.

Europarlamentarul a subliniat că, pentru România, aceste decizii au o importanță strategică majoră, arătând că extinderea și modernizarea infrastructurii feroviare, finalizarea coridoarelor TEN-T și consolidarea conexiunilor la Marea Neagră reprezintă oportunități concrete pentru dezvoltarea economică, creșterea competitivității și consolidarea rolului țării noastre ca nod logistic regional.

„Investițiile europene în infrastructură duală sporesc reziliența, facilitează fluxurile comerciale și întăresc capacitatea de reacție în contextul actual de securitate”, a punctat Falcă.

În urma adoptării acestui aviz, comisia TRAN a subliniat că „transporturile și mobilitatea militară sunt priorități strategice pentru viitorul Uniunii, iar finanțarea lor trebuie să reflecte această realitate”.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României

Published

6 days ago

on

February 19, 2026

By

© Victor Negrescu/Facebook

Viitorul buget european pe termen lung (2028–2034) a fost tema centrală a vizitei vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în Cipru, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului UE. Eurodeputatul a participat, alături de Comisia pentru sănătate publică (SANT) a Parlamentului European, la o serie de întâlniri cu președinta Parlamentului cipriot, ministrul sănătății și ministrul delegat pentru afaceri europene.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe prioritățile noului Cadru Financiar Multianual și pe necesitatea unui acord „ambițios și echilibrat”, capabil să răspundă atât provocărilor sociale, cât și celor strategice cu care se confruntă Uniunea Europeană.

Un punct central al intervențiilor sale a vizat menținerea unei linii bugetare distincte pentru sănătate în viitorul buget al UE, în contextul dezbaterilor privind structura financiară post-2027.

„Am insistat asupra menținerii unei linii bugetare distincte pentru sănătate. Prevenția, combaterea cancerului, bolile cardiovasculare, sănătatea mintală și reziliența sistemelor medicale trebuie să aibă finanțare clară și predictibilă”, a transmis Victor Negrescu.

În același timp, a fost abordată și dimensiunea strategică a securității europene, inclusiv necesitatea dezvoltării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră și consolidarea unui centru de competențe în materie de securitate cibernetică care să sprijine cooperarea regională și capacitatea de reacție a Uniunii.

„Președinția Consiliului are un rol esențial în construirea consensului între statele membre. Este momentul ca viitorul buget european să reflecte nu doar ambiții, ci și responsabilitatea de a proteja cetățenii și de a consolida poziția strategică a Uniunii”, a punctat Victor Negrescu, care s-a angajat să susțină în continuare „un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României și ale regiunii noastre”.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

ENERGIE3 minutes ago

Ministrul Energiei: Coridorul Vertical poate aduce companiilor românești profituri de până la 250 milioane euro anual
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI10 minutes ago

Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor
ROMÂNIA23 minutes ago

Ministrul Finanțelor: Pachetul de relansare economică de 5 mld. de euro, un semnal clar de stabilitate și un motor de competitivitate pentru România
SĂNĂTATE26 minutes ago

Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor
EDITORIALE49 minutes ago

Iulian Chifu: 4 ani de război. Ucraina rezistă, se transformă, câștigă!
REPUBLICA MOLDOVA2 hours ago

VIDEO Trump salută “parteneriatul profund cu Republica Moldova” și prestația unei violoniste originare din Moldova în cadrul unui dineu la Casa Albă
SUA3 hours ago

“O epocă de aur pentru America”, proclamă Trump în cel mai lung discurs privind Starea Uniunii: “Nu voi ezita niciodată să confrunt amenințările la adresa Americii, oriunde va fi necesar”
U.E.15 hours ago

UE își va respecta promisiunea sprijinului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asigură von der Leyen și Costa la Kiev. Zelenski cere aderarea la UE în 2027
G715 hours ago

Patru ani de război al Rusiei în Ucraina: G7 își reafirmă “sprijinul neclintit pentru Ucraina” în prima astfel de declarație de la revenirea lui Trump la Casa Albă
INTERNAȚIONAL16 hours ago

Nicușor Dan, la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță
PARLAMENTUL EUROPEAN20 hours ago

PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
CONSILIUL UE2 days ago

România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
U.E.5 days ago

Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE6 days ago

Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
ROMÂNIA7 days ago

Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
NATO3 weeks ago

UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
U.E.1 month ago

Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
ROMÂNIA1 month ago

Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
SUA1 month ago

Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
COMISIA EUROPEANA1 month ago

Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă

Trending