Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile

Eurodeputatul Gabriela Firea a votat, joi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, raportul privind politica de coeziune și criza locuințelor, subliniind că fondurile europene vor putea fi utilizate și pentru construcția de locuințe accesibile în toate statele membre, inclusiv în România.

„Am votat pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe. Din păcate, sunt foarte mulți tineri și familii cu copii care nu reușesc să pună bani deoparte sau să obțină un credit pe care să-l plătească pentru a-și cumpăra o locuință”, a transmis Firea, menționând că, deși România are peste două milioane de unități locative, resursele financiare pentru achiziție lipsesc.

Europarlamentarul a atras atenția asupra datelor alarmante: în Uniunea Europeană, prețurile locuințelor au crescut cu 48% între 2015 și 2023, iar în România aproape două treimi dintre tineri amână cumpărarea unei case din cauza costurilor. În prezent, politica de coeziune alocă doar 2% din buget (7,5 miliarde de euro) pentru locuințe, în condițiile în care necesarul real este estimat la 270 de miliarde de euro anual.

Raportul votat în plen cere:

dublarea fondurilor europene pentru locuințe accesibile,

includerea locuințelor sociale și a renovărilor eficiente energetic în politica de coeziune,

crearea unei platforme europene pentru locuințe accesibile, alături de Banca Europeană de Investiții,

parteneriate public–private și valorificarea clădirilor publice neutilizate pentru locuințe decente.

„Din acest moment, odată cu acest vot din Parlamentul European, se pot accesa fonduri europene și pentru construirea de locuințe atât pentru tineri, cât și pentru familiile cu mulți copii”, a subliniat Firea, precizând că a susținut raportul „cu toată convingerea”.