EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile
Eurodeputatul Gabriela Firea a votat, joi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, raportul privind politica de coeziune și criza locuințelor, subliniind că fondurile europene vor putea fi utilizate și pentru construcția de locuințe accesibile în toate statele membre, inclusiv în România.
„Am votat pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe. Din păcate, sunt foarte mulți tineri și familii cu copii care nu reușesc să pună bani deoparte sau să obțină un credit pe care să-l plătească pentru a-și cumpăra o locuință”, a transmis Firea, menționând că, deși România are peste două milioane de unități locative, resursele financiare pentru achiziție lipsesc.
Europarlamentarul a atras atenția asupra datelor alarmante: în Uniunea Europeană, prețurile locuințelor au crescut cu 48% între 2015 și 2023, iar în România aproape două treimi dintre tineri amână cumpărarea unei case din cauza costurilor. În prezent, politica de coeziune alocă doar 2% din buget (7,5 miliarde de euro) pentru locuințe, în condițiile în care necesarul real este estimat la 270 de miliarde de euro anual.
Raportul votat în plen cere:
- dublarea fondurilor europene pentru locuințe accesibile,
- includerea locuințelor sociale și a renovărilor eficiente energetic în politica de coeziune,
- crearea unei platforme europene pentru locuințe accesibile, alături de Banca Europeană de Investiții,
- parteneriate public–private și valorificarea clădirilor publice neutilizate pentru locuințe decente.
„Din acest moment, odată cu acest vot din Parlamentul European, se pot accesa fonduri europene și pentru construirea de locuințe atât pentru tineri, cât și pentru familiile cu mulți copii”, a subliniat Firea, precizând că a susținut raportul „cu toată convingerea”.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi
Eurodeputatul Gabriela Firea a subliniat principalele priorități pe care le consideră esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, în contextul discursului anual privind starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Deputatul european a punctat cincii direcții majore de acțiune pentru proiectul european: rezolvarea de urgență a problemei locuințelor la nivel european, protecția locurilor de muncă pentru toți cetățenii, consolidarea poziției UE în fața agresiunii Rusiei, sprijin imediat în criza umanitară din Gaza, precum și obținerea unor acorduri comerciale mai echitabile între Uniunii și partenerii internaționali.
„Putem face mai mult și mai bine, pentru fiecare stat membru în parte”, a afirmat eurodeputatul român, subliniind că mesajul transmis astăzi de liderul grupului S&D, Iratxe Garcia Perez, a fost unul ferm.
Lidera Grupului Social-Democrat a mai criticat acordul comercial cu SUA și a cerut măsuri ferme împotriva abuzurilor Israelului în Gaza, dar și accelerarea reconstrucției Ucrainei din active ruse înghețate: „Acceptarea unor tarife de 15 % fără nicio măsură de retorsiune este inacceptabilă, la fel ca și faptul că producătorii americani sunt scutiți de standardele care se aplică europenilor. Agricultorii sunt marii perdanți ai acordului cu SUA.”
Citiți și: Liderii grupurilor politice din Parlamentul European, reacții la discursul anual al Ursulei von der Leyen. ”Europa joacă șah într-o lume de box”
„Europa pentru care trebuie să luptăm cu toții este o alianță a păcii, nu a războiului. O uniune pentru cetățenii săi, a democrației și a egalității”, a mai transmis Gabriela Firea.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, o serie de măsuri sociale pentru a sprijini cetățenii care se confruntă cu o cost de trai din ce în ce mai scump.
Printre aceste propuneri se află o „strategie europeană ambițioasă de combatere a sărăciei” care să contribuie la eradicarea acestui flagel până în 2050, o „garanție solidă pentru copii care să ne protejeze copiii împotriva sărăciei” și un plan european privind locuințele la prețuri accesibile.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene: Apartenența PNL la PPE ne permite să apărăm interesele României
Parlamentul European a adoptat amendamentele propuse de eurodeputatul Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene.
„Am votat, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind simplificarea Politicii de Coeziune. Solicităm Comisiei Europene simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE, fapt care este relevant în special pentru perioada 2028-2034. De asemenea, se pot face simplificări la nivel național, astfel încât cei care încerca vor acceseze fonduri UE să nu se mai confrunte cu atâtea obstacole administrative”, a subliniat Motreanu, membru în Comisia pentru dezvoltare regională.
Acesta a solicitat un „set unic de reguli pentru accesarea fondurilor europene”.
„În prezent, fiecare fond UE are propriile reguli, regulamente și ghiduri, ceea ce complică accesul și gestionarea fondurilor. Prin introducerea unui cadru unic de reguli, beneficiarii și autoritățile de management au de urmat principii, criterii și proceduri armonizate, indiferent de fond”, a explicat Motreanu.
În egală măsură, acesta a propus aplicarea auditului unic în ceea ce privește implementarea, monitorizarea și controlul.
„Dacă o autoritate națională sau europeană a efectuat deja un audit conform standardelor stabilite, celelalte instituții ar trebui să recunoască rezultatele acelui audit, fără a mai repeta integral verificările. Auditul unic va duce la reducerea poverii administrative pentru beneficiari (companii, autorități publice, ONG-uri), care altfel riscă să fie verificați de mai multe ori pentru aceleași cheltuieli”, a explicat eurodeputatul.
Totodată, acesta a propus „crearea unei platforme europene unice, conectată cu platformele naționale, care să ofere tuturor beneficiarilor acces rapid la diferitele fonduri europene, relevante pentru sectorul în care activează”.
Dan Motreanu a detaliat că „adoptarea acestor amendamente le va permite beneficiarilor să își concentreze resursele pe dezvoltarea și implementarea proiectelor europene și nu pe depășirea obstacolelor administrative”.
„Apartenența PNL la Partidul Popular European (PPE), partidul cu cei mai mulți europarlamentari, ne permite să apărăm interesele țării noastre”, a conchis europarlamentarul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
În preambulul discursului privind Starea UE, Victor Negrescu a inițiat un demers pe lângă conducerea instituțiilor UE pentru susținerea candidaturii României la găzduirea Hub-ului European de Securitate Maritimă la Constanța
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că a inițiat o scrisoare adresată conducerii instituțiilor europene pentru a susține candidatura României la găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța.
„Toți eurodeputații PSD, PNL, USR, UDMR, Verzi, dar și un coleg din grupul ECR au semnat pentru a susține această inițiativă. Este o dovadă clară că, atunci când este vorba despre interesele României și despre securitatea europeană, putem acționa împreună. Am fost și rămân un partizan al consensului politic în jurul proiectelor de interes național”, a transmis Negrescu, într-un mesaj pe Facebook.
Eurodeputatul a subliniat că demersul vine într-un moment-cheie pentru Uniunea Europeană, chiar în contextul prezentării discursului privind Starea Uniunii de către președinta Ursula von der Leyen.
„Demersul nostru vine într-un moment important pentru Uniunea Europeană (…) și reprezintă un apel pentru recunoașterea rolului strategic al României și al Mării Negre pentru întreaga Uniune”, a punctat Negrescu.
Vicepreședintele Parlamentului European a transmis mulțumiri colegilor eurodeputați care au semnat inițiativa: „Sunt mândru că am reușit să facem acest pas împreună și că am colegi cu care putem construi inițiative comune. Împreună facem România mai puternică și mai influentă în Uniunea Europeană!”
