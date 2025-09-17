Gabriela Firea a votat raportul privind Alianța Europeană a Universităților, pentru a opri exodul tinerilor români și a facilita accesul la educație „cot la cot cu profesori și colegi din întreaga Europă”

Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European raportul privind Alianța Europeană a Universităților, subliniind importanța acestui proiect pentru România.

„Diplome recunoscute mai rapid, mai puțină birocrație și mai multe burse pentru copiii din familii modeste sau din mediul rural. Alianța Europeană a Universităților nu este un termen sec, tehnic, nici doar despre mobilitate sau cursuri comune. Tinerii români primesc astfel o șansă de a învăța și de a lucra cot la cot cu profesori şi colegi din întreaga Europă, de a fi parte din proiecte inovatoare în sănătate, digital, climă sau inteligență artificială”, a scris Firea.

Ea a precizat că a susținut raportul „cu gândul la toți părinții din țară care mă întreabă: ‘Cum o să se descurce copilul meu? O să aibă o șansă mai bună decât am avut eu?’”. Potrivit eurodeputatului PSD, miza pentru România este „uriașă”: să fie oprit exodul tinerilor și să fie oferite oportunități universităților din orașele mai mici și studenților din toate mediile sociale. „Astfel, fiecare student român trebuie să simtă că Europa este pentru el, nu doar pentru ‘cei cu posibilități’”, a punctat Firea.

„Pentru noi, social-democrații, mesajul este clar: avem nevoie de o finanțare stabilă, pe termen lung, pentru educație și universități, fără tăieri bugetare la Erasmus+. Pentru că exact aceste programe deschid uși pentru tinerii români, le dau acces la burse, la diplome recunoscute în toată Europa și la șansa de a construi aici, acasă, un viitor mai bun”, a adăugat eurodeputata.