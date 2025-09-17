EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea a votat raportul privind Alianța Europeană a Universităților, pentru a opri exodul tinerilor români și a facilita accesul la educație „cot la cot cu profesori și colegi din întreaga Europă”
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European raportul privind Alianța Europeană a Universităților, subliniind importanța acestui proiect pentru România.
„Diplome recunoscute mai rapid, mai puțină birocrație și mai multe burse pentru copiii din familii modeste sau din mediul rural. Alianța Europeană a Universităților nu este un termen sec, tehnic, nici doar despre mobilitate sau cursuri comune. Tinerii români primesc astfel o șansă de a învăța și de a lucra cot la cot cu profesori şi colegi din întreaga Europă, de a fi parte din proiecte inovatoare în sănătate, digital, climă sau inteligență artificială”, a scris Firea.
Ea a precizat că a susținut raportul „cu gândul la toți părinții din țară care mă întreabă: ‘Cum o să se descurce copilul meu? O să aibă o șansă mai bună decât am avut eu?’”. Potrivit eurodeputatului PSD, miza pentru România este „uriașă”: să fie oprit exodul tinerilor și să fie oferite oportunități universităților din orașele mai mici și studenților din toate mediile sociale. „Astfel, fiecare student român trebuie să simtă că Europa este pentru el, nu doar pentru ‘cei cu posibilități’”, a punctat Firea.
„Pentru noi, social-democrații, mesajul este clar: avem nevoie de o finanțare stabilă, pe termen lung, pentru educație și universități, fără tăieri bugetare la Erasmus+. Pentru că exact aceste programe deschid uși pentru tinerii români, le dau acces la burse, la diplome recunoscute în toată Europa și la șansa de a construi aici, acasă, un viitor mai bun”, a adăugat eurodeputata.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă: România se află la periferia UE și NATO și are nevoie de două eforturi majore – conectare cu Europa prin mobilitate militară rapidă și dotare cu armament adecvat
România este membră atât a NATO, cât și a Uniunii Europene, însă se află „la periferia ambelor structuri”, a transmis marți eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), într-un mesaj publicat pe Facebook.
El a subliniat că, pentru a-și consolida securitatea, țara are nevoie de două eforturi majore: conectarea corectă cu Europa, pentru a asigura mobilitatea militară rapidă, și dotarea cu armamentul necesar pentru apărarea națională.
„Bugetul apărării naționale trebuie împărțit echilibrat: o treime către infrastructura militară și două treimi către performanța militară propriu-zisă. România face deja acest efort”, a precizat Falcă.
Eurodeputatul a adăugat că, dincolo de relația solidă din cadrul NATO, România beneficiază și de un parteneriat strategic cu Statele Unite, care îi oferă „o dublă securitate”.
„Partenerii americani înțeleg rolul României pe flancul estic al Europei și importanța Mării Negre în contextul actual”, a mai spus acesta.
S&D
Partidul Socialiștilor Europeni a exclus definitiv partidul premierului slovac Robert Fico. Hotărârea va fi ratificată în cadrul congresului de la Amsterdam
Partidul Socialiștilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului slovac Smer, condus de premierul Robert Fico, au anunțat patru oficiali care sunt familiarizați cu această decizie, informează Politico Europe.
Conducerea PES a adoptat decizia unanimă în cadrul unei întâlniri care a avut loc unei reuniuni joi trecută, potrivit unor oficiali care au dorit să rămână anonimi pentru a putea vorbi liber despre deliberările interne. Decizia va trebui ratificată în cadrul congresului care va avea loc la Amsterdam între 16 și 18 octombrie.
Hotărârea vine după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin la Moscova, în luna mai, înaintea festivităților anuale dedicate Zilei Victoriei din Rusia.
Fico a vizitat Beijingul în prima săptămână a lunii septembrie, unde s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping și cu cel al Belarusului, Alexander Lukașenko.
Calitatea de membru al Smer în Partidul Socialiștilor Europeni a fost suspendată în octombrie 2023, împreună cu cea a partidului său aliat Hlas (acesta din urmă va rămâne suspendat, dar nu va fi încă exclus, au declarat oficialii).
Fico a fost din ce în ce mai în dezacord cu socialiștii europeni, încetinind adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei și fiind acuzat că subminează statul de drept la Bratislava.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat poziția Parlamentului European privind Directiva asupra pachetelor de servicii de călătorie, menită să asigure călătorilor o protecție mai bună în cazul perturbării călătoriei sau al falimentului operatorului de turism.
„Parlamentul European susține măsuri suplimentare pentru protecția călătorilor. Am votat poziția Parlamentului European referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună în caz de perturbare a călătoriei sau de faliment al operatorului de turism”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Potrivit deputatului european, consumatorii au dreptul să refuze voucherele și să opteze pentru rambursare în termen de 14 zile, iar dacă un călător acceptă un voucher, dar nu îl utilizează, valoarea nefolosită trebuie rambursată la expirarea acestuia.
„Voucherele ar trebui să fie acoperite de garanțiile împotriva insolvenței operatorului de turism, iar valoarea lor să corespundă cel puțin sumei rambursării la care are dreptul călătorul”, a adăugat acesta.
Mai mult, europarlamentarul a declarat că deținătorii de vouchere ar trebui să aibă prioritate la alegerea serviciilor de călătorie și să le poată folosi pentru orice serviciu oferit de organizator, fie integral, fie parțial.
„Am clarificat condițiile de anulare a unei călătorii. Dacă apar circumstanțe inevitabile sau extraordinare la destinația de călătorie ori la punctul de plecare înainte de călătorie, sau dacă acestea afectează deplasarea, călătorii ar trebui să poată anula călătoria fără penalități și cu rambursarea integrală a sumei plătite”, a subliniat Dan Motreanu.
În final, eurodeputatul a transmis că orice avertisment oficial de călătorie emis cu până la 28 de zile înainte de plecarea programată ar trebui să devină un element important de luat în considerare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Președintele Senatului: Statutul de stat candidat la OCDE a adus României beneficii majore – investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istorie
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Gabriela Firea a votat raportul privind Alianța Europeană a Universităților, pentru a opri exodul tinerilor români și a facilita accesul la educație „cot la cot cu profesori și colegi din întreaga Europă”
Cercetarea este esențială pentru protejarea stabilității financiare, afirmă președinta BCE: Supravegherea și reglementarea rămân esențiale
Premierul polonez Donald Tusk, prezent la exercițiile militare „Iron Defender”: „Lumea trebuie să vadă că Polonia și NATO sunt pregătite”
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
ICI București, la Bucharest Mobility Summit, pentru a sprijini autoritățile locale și mediul privat cu integrarea de platforme digitale și soluții de tip smart city în infrastructura urbană
Gheorghe Falcă: România se află la periferia UE și NATO și are nevoie de două eforturi majore – conectare cu Europa prin mobilitate militară rapidă și dotare cu armament adecvat
Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea cu privire la contractul încheiat de Spania cu Huawei: „Ar crește riscul de interferență străină”
Administrația Trump aprobă prima tranșă de ajutor militar pentru Ucraina, finanțată de aliați, potrivit unor surse
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Trending
- U.E.2 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO1 week ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO1 week ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO7 days ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian