Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori

Eurodeputata Gabriela Firea a atras atenția, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, asupra inegalităților persistente în accesul la educație în Uniunea Europeană, avertizând că abandonul școlar timpuriu continuă să afecteze milioane de tineri și să genereze consecințe sociale și economice pe termen lung.

„Astăzi ar trebui să discutăm și despre șanse, despre cum, din păcate, nu toți copiii au acces egal la educație. Pentru că, de cele mai multe ori, totul depinde de statutul social și așa ajungem ca școala să devină o loterie”, a declarat eurodeputata în intervenția sa.

Potrivit acesteia, aproximativ unul din zece tineri europeni cu vârste între 18 și 24 de ani abandonează timpuriu educația, ceea ce înseamnă aproape trei milioane de tineri la nivelul Uniunii. „Efectele sunt dezastruoase asupra viitorului țărilor noastre și se reflectă în sărăcie sau în natalitate scăzută”, a subliniat Firea.

Eurodeputata a arătat că situația este și mai dificilă în România, unde rata abandonului școlar este semnificativ mai ridicată, și a cerut măsuri europene mai ferme pentru sprijinirea școlilor și elevilor din comunitățile vulnerabile.

„Când vorbim despre educație, este obligatoriu să cerem bani pentru școlile care pierd copii”, a spus aceasta, solicitând finanțare directă pentru unitățile de învățământ din zonele defavorizate, dar și un sprijin mai consistent pentru profesori.

În intervenția sa, Gabriela Firea a pledat pentru „un pachet serios pentru profesori, cu formare plătită, cu mai puțină birocrație și condiții care să-i încurajeze să rămână în sistem”, subliniind că „profesorii merită respectul nostru”.

De asemenea, eurodeputata a cerut măsuri sociale concrete pentru elevi, inclusiv asigurarea mesei, transportului și accesului digital, precum și introducerea unor mecanisme clare de monitorizare a utilizării fondurilor europene.

„Ținte măsurabile și raportare publică, astfel încât fiecare euro să poată fi urmărit și judecat după rezultate și nu după intenții”, a afirmat aceasta.