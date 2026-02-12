EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori
Eurodeputata Gabriela Firea a atras atenția, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, asupra inegalităților persistente în accesul la educație în Uniunea Europeană, avertizând că abandonul școlar timpuriu continuă să afecteze milioane de tineri și să genereze consecințe sociale și economice pe termen lung.
„Astăzi ar trebui să discutăm și despre șanse, despre cum, din păcate, nu toți copiii au acces egal la educație. Pentru că, de cele mai multe ori, totul depinde de statutul social și așa ajungem ca școala să devină o loterie”, a declarat eurodeputata în intervenția sa.
Potrivit acesteia, aproximativ unul din zece tineri europeni cu vârste între 18 și 24 de ani abandonează timpuriu educația, ceea ce înseamnă aproape trei milioane de tineri la nivelul Uniunii. „Efectele sunt dezastruoase asupra viitorului țărilor noastre și se reflectă în sărăcie sau în natalitate scăzută”, a subliniat Firea.
Eurodeputata a arătat că situația este și mai dificilă în România, unde rata abandonului școlar este semnificativ mai ridicată, și a cerut măsuri europene mai ferme pentru sprijinirea școlilor și elevilor din comunitățile vulnerabile.
„Când vorbim despre educație, este obligatoriu să cerem bani pentru școlile care pierd copii”, a spus aceasta, solicitând finanțare directă pentru unitățile de învățământ din zonele defavorizate, dar și un sprijin mai consistent pentru profesori.
În intervenția sa, Gabriela Firea a pledat pentru „un pachet serios pentru profesori, cu formare plătită, cu mai puțină birocrație și condiții care să-i încurajeze să rămână în sistem”, subliniind că „profesorii merită respectul nostru”.
De asemenea, eurodeputata a cerut măsuri sociale concrete pentru elevi, inclusiv asigurarea mesei, transportului și accesului digital, precum și introducerea unor mecanisme clare de monitorizare a utilizării fondurilor europene.
„Ținte măsurabile și raportare publică, astfel încât fiecare euro să poată fi urmărit și judecat după rezultate și nu după intenții”, a afirmat aceasta.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: România trebuie să respingă ideea unei UE cu mai multe viteze și să propună forme de cooperare consolidată în domenii esențiale
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere României „să adopte o poziție clară, fermă și orientată spre viitor” la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern care are loc astăzi în Belgia.
„Trebuie să respingem ideea unei Uniuni Europene cu mai multe viteze. O astfel de abordare riscă să adâncească diferențele dintre statele membre și să creeze noi clivaje economice și sociale. România nu poate accepta o Europă fragmentată, în care accesul la decizie, finanțare sau influență depinde de cercuri restrânse și restrictive de integrare”, subliniază eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
În același timp, Victor Negrescu arată că „România trebuie să fie proactivă” și să vină cu soluții.
„România poate propune și susține forme de cooperare consolidată în domenii esențiale pentru cetățeni și pentru regiunea noastră: securitate cibernetică, reindustrializare și autonomie strategică, combaterea declinului demografic, consolidarea pilonului social, investiții în educație și tehnologii emergente, dezvoltarea infrastructurii de transport și întărirea securității maritime la Marea Neagră”, evidențiază Negrescu.
Făcând trimitere la dezbaterile actuale privind competitivitatea europeană, vicepreședintele Parlamentului European accentuează nevoia unei „strategii naționale coerente de competitivitate”, care să fie corelată cu „prioritățile europene și construită pe utilizarea inteligentă a fondurilor europene.”
„Trebuie să cerem ca viitoarele mecanisme de finanțare să fie deschise tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu fac parte din zona euro. Competitivitatea nu trebuie să devină un nou criteriu de excludere, ci un instrument de convergență reală”, mai spune Victor Negrescu.
În încheiere, acesta atrage atenția că „ar fi o greșeală majoră să tratăm aceste dezbateri cu pasivitate.”
„Viitorul Uniunii se decide acum. România are nevoie de o Uniune Europeană coezivă, solidară și echitabilă, cu un proces decizional transparent și incluziv. Iar vocea noastră trebuie să fie auzită”, conchide vicepreședintele Parlamentului European.
Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză.
„Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu.
Potrivit eurodeputatului, teme convenite sunt următoarele:
- Consolidarea rolului Parlamentului în inițierea politicilor europene;
- Întărirea controlului democratic într-o Uniune cu decizii tot mai rapide și executive mai puternice;
- Simplificarea și accelerarea procesului legislativ, cu Parlamentul în centru și cu mai multă transparență pentru cetățeni;
- Impactul extinderii UE asupra funcționării interne și eficienței instituționale;
- Democrația în era digitală și a inteligenței artificiale;
- Funcționarea Parlamentului în situații de criză.
„Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Grupul de reflecție urmează să elaboreze până în toamna acestui an prima analiză privind evoluția legislativului european.
Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.
„Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Continui să solicit Consiliului European să înceapă și formal negocierile pe clustere”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
De asemenea, Victor Negrescu a declarat că aprobarea planului de creștere deschide noi oportunități pentru proiecte comune între România și Republica Moldova.
„Mă bucur să constat că avem, odată cu aprobarea planului de creștere, tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova pe subiecte de interes comun. Iată că amendamentul meu la regulamentul european, prin care propuneam includerea proiectelor transfrontaliere, funcționează”, a spus acesta.
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
