Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor

Europarlamentarul Gabriela Firea a adus în Parlamentul European drama familiilor celor 51 de femei ucise în România, subliniind că a dus acest strigăt de ajutor în inima Europei pentru ca viitorul fetelor din țara noastră și din întreaga Uniune Europeană să fie unul în siguranță, fără frică.

„Personalitāți feminine din țară şi de la Bruxelles şi-au dat mâna pentru a atrage încă o dată atenția asupra situației multor femei: fără acces neîngrădit la sănătate şi educație, muncind zilnic şi acasă şi la serviciu, plătite mai prost decât bărbații la locul de muncă, discriminate ori victime ale violenței domestice, abuzurilor psihologice, sexuale sau/şi financiare”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Gabriela Firea a precizat că, odată cu apropierea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor – 25 noiembrie –, au început cele 16 Zile de Activism, marcate printr-o dezbatere pe care o consideră esențială: „Stop Violență Domestică!”.

„Am adus acest strigăt de ajutor direct în inima Europei, la Parlamentul European, pentru că vreau ca viitorul fetelor din țara noastră și din toată Uniunea Europeană să fie unul în siguranță, fără frică. A fost o onoare să pun la aceeași masă forțe atât de puternice. Vreau să le mulțumesc în mod special femeilor extraordinare, românce și europene, care luptă zi de zi pentru egalitate și protecție: comisarul Roxana MÎNZATU – Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene, Iratxe GARCIA – Președinta Grupului S&D și o voce neobosită în Parlament, Helene FRITZON – Vicepreședinta S&D, care înțelege urgența acestei crize, Lina GALVEZ – președinta Comisiei pentru drepturile femeilor și Egalitate de gen, o susținătoare a femeilor, indiferent de vârstă”, a continuat Gabriela Firea.

Ea a precizat că Simona Bucura-Oprescu, chestor al Camerei Deputaților și fost ministru al Muncii, împreună cu Laura Albu, președinta Romanian Women’s Lobby, au adus la Bruxelles experiența și preocupările de acasă.

„Am avut alături pe Ministrul Muncii, Florin Manole, căruia îi mulțumesc pentru tot sprijinul și pe eurodeputata Maria Grapini, eurodeputații Gheorghe Cârciu şi Andi Cristea, alături de toți ceilalți experți și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, îi mulțumesc jurnalistei și psihoterapeutei Maria Coman, pentru ideile propuse şi pentru ajutorul în moderarea dezbaterii. Conferința la care au participat reprezentante din domeniile : sănătate, educație, cultură, presă, administrație nu se opresc la dezbatere”, a adăugat deputatul european.

De asemenea, Gabriela Firea a menționat că, alături de toți participanții din zona instituțională și din societatea civilă, a lucrat la un document care a fost transmis către Comisia Europeană și care conține propuneri concrete pentru modificarea și întărirea legislației europene privind sprininirea femeilor şi lupta împotriva violenței domestice.