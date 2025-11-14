Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor

1 minute ago

© Gabriela Firea / Facebook

Europarlamentarul Gabriela Firea a adus în Parlamentul European drama familiilor celor 51 de femei ucise în România, subliniind că a dus acest strigăt de ajutor în inima Europei pentru ca viitorul fetelor din țara noastră și din întreaga Uniune Europeană să fie unul în siguranță, fără frică.

„Personalitāți feminine din țară şi de la Bruxelles şi-au dat mâna pentru a atrage încă o dată atenția asupra situației multor femei: fără acces neîngrădit la sănătate şi educație, muncind zilnic şi acasă şi la serviciu, plătite mai prost decât bărbații la locul de muncă, discriminate ori victime ale violenței domestice, abuzurilor psihologice, sexuale sau/şi financiare”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Gabriela Firea a precizat că, odată cu apropierea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor – 25 noiembrie –, au început cele 16 Zile de Activism, marcate printr-o dezbatere pe care o consideră esențială: „Stop Violență Domestică!”.

„Am adus acest strigăt de ajutor direct în inima Europei, la Parlamentul European, pentru că vreau ca viitorul fetelor din țara noastră și din toată Uniunea Europeană să fie unul în siguranță, fără frică. A fost o onoare să pun la aceeași masă forțe atât de puternice. Vreau să le mulțumesc în mod special femeilor extraordinare, românce și europene, care luptă zi de zi pentru egalitate și protecție: comisarul Roxana MÎNZATU – Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene, Iratxe GARCIA – Președinta Grupului S&D și o voce neobosită în Parlament, Helene FRITZON – Vicepreședinta S&D, care înțelege urgența acestei crize, Lina GALVEZ – președinta Comisiei pentru drepturile femeilor și Egalitate de gen, o susținătoare a femeilor, indiferent de vârstă”, a continuat Gabriela Firea.

Ea a precizat că Simona Bucura-Oprescu, chestor al Camerei Deputaților și fost ministru al Muncii, împreună cu Laura Albu, președinta Romanian Women’s Lobby, au adus la Bruxelles experiența și preocupările de acasă.

„Am avut alături pe Ministrul Muncii, Florin Manole, căruia îi mulțumesc pentru tot sprijinul și pe eurodeputata Maria Grapini, eurodeputații Gheorghe Cârciu şi Andi Cristea, alături de toți ceilalți experți și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, îi mulțumesc jurnalistei și psihoterapeutei Maria Coman, pentru ideile propuse şi pentru ajutorul în moderarea dezbaterii. Conferința la care au participat reprezentante din domeniile : sănătate, educație, cultură, presă, administrație nu se opresc la dezbatere”, a adăugat deputatul european.

De asemenea, Gabriela Firea a menționat că, alături de toți participanții din zona instituțională și din societatea civilă, a lucrat la un document care a fost transmis către Comisia Europeană și care conține propuneri concrete pentru modificarea și întărirea legislației europene privind sprininirea femeilor şi lupta împotriva violenței domestice.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

În fața războaielor și a presiunilor economice, unitatea europeană trebuie să fie o forță reală, nu doar un slogan, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu

Published

3 hours ago

on

November 14, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Europa trece printr-un moment decisiv, a avertizat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniind că, în fața războaielor și a presiunilor economice tot mai puternice, unitatea europeană trebuie să fie o realitate concretă, nu doar un slogan.

„Direcția este clară: o Europă capabilă să se apere, să își reducă dependențele strategice și să investească în industrie, energie și competitivitate. Iar aceste obiective nu pot fi atinse fără un buget european adecvat și fără o dimensiune socială solidă”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Europarlamentarul a precizat că Europa are nevoie de prețuri mai mici la energie, de o tranziție digitală echitabilă, de mai puțină birocrație și de acces la locuințe și locuri de muncă decente pentru toți europenii.

„În același timp, trebuie să avansăm soluții concrete, inclusiv cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate”, a adăugat Victor Negrescu.

Citiți și Ursula von der Leyen propune trei opțiuni pentru a finanța nevoile Ucrainei, una dintre ele fiind datoria comună: Cea mai eficientă modalitate este folosirea activelor rusești înghețate

El a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj ferm vecinilor săi, de la Republica Moldova la statele din Balcanii de Vest: „Europa rămâne deschisă, unită și angajată în sprijinirea extinderii democratice”.

„Aceasta este Europa în care cred: puternică, corectă, unită și capabilă să își apere valorile prin acțiune, nu doar prin cuvinte”, a concluzionat Victor Negrescu.

PARLAMENTUL EUROPEAN

Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor

Published

1 day ago

on

November 13, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Europarlamentarul Gabriela Firea a susținut un discurs în plenul Parlamentului European, solicitând acțiune imediată pentru siguranța femeilor din România și restul statelor membre UE. Deputatul european propune implementarea unui mecanism european permanent și interconectat (un registru al agresorilor cu antecedente), pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva, dar și o linie bugetară specifică pentru a finanța adăposturile și serviciile specializate.

„Sunt 51 de femei decedate doar în acest an. E clar că avem lacune în sistemele noastre de protecție. Nu putem construi egalitate pe fundația fricii. Dreptul la viață este fundamentul oricărei strategii. Româncele, cetățeni europeni cer acțiune imediată, aliniată cu obiectivele europene. Avem nevoie de un mecanism european permanent, interconectat, care să creeze un registru al agresorilor cu antecedente pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva”, a transmis deputatul social-democrat. 

De asemenea, Gabriela Firea subliniază faptul că viitorul buget multianual al UE trebuie să creeze o linie bugetară specifică pentru a finanța serviciile specializate și adăposturile destinate femeilor care trec prin asemenea tragedii:„Europa trebuie să onoreze angajamentul de a garanta un viitor sigur pentru toate femeile. Tragediile pot și trebuie să fie prevenite!” 

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu

Published

3 days ago

on

November 11, 2025

By

© Victor Negrescu / Facebook

„Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Acesta a participat la Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice.

„M-am bucurat să fiu din nou alături de antreprenorii români la Gala Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice. Felicit echipa Consiliul National al IMM-urilor din Romania, condusă de Florin Jianu, și pe toți cei care mențin viu spiritul inițiativei private în România. M-am bucurat să revăd mulți parteneri și colegi cu care am lucrat în proiecte importante pentru mediul de afaceri românesc”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Citiți și Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite

Victor Negrescu a precizat că 99,7% dintre firmele românești sunt întreprinderi mici și mijlocii, acestea generând aproximativ 65% din PIB-ul țării și peste două treimi din locurile de muncă din sectorul privat.  

„De aceea, la nivel european am susținut pachetele SME Relief și Omnibus simplification, care reduc birocrația cu până la 35%, și am propus crearea unui Birou Unic European pentru IMM-uri”, a punctat europarlamentarul. 

El a adăugat că IMM România a contribuit activ la obținerea finanțării europene pentru proiectul fabricii de inteligență artificială,  pe care l-a coordonat.

„Voi continua să lupt pentru mai puțină birocrație, mai multă încredere și o Europă mai bună pentru antreprenorii român”, a conchis Victor Negrescu. 

