Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, în care solicită măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației UE privind combaterea violenței domestice
Eurodeputata Gabriela Firea, în calitate de membră a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană prin care solicită un set de măsuri concrete, aliniate la obiectivele strategice ale Uniunii Europene, pentru modificarea și întărirea legislației europene privind combaterea violenței domestice, în România și pe întreg teritoriul blocului.
Documentul, elaborat împreună cu experți, specialiști și reprezentanți ai societății civile, atrage atenția asupra creșterii fără precedent a violenței domestice împotriva femeilor.
„Europa se confruntă cu o realitate dureroasă în care siguranța femeilor este grav amenințată. În mai multe State Membre, cazurile de violență domestică și feminicid continuă să crească, iar în spatele acestor statistici se află femei care trăiesc zilnic în frică, în tăcere, amenințate și lipsite de protecție în propriile case sau chiar pe stradă. (…) Au murit destule femei, 52 doar până astăzi, în România!”, a transmis Firea, subliniind că fenomenul rămâne o urgență națională și europeană.
Scrisoarea, adresată comisarului european pentru Democrație, Justiție, Stat de drept și Protecția consumatorilor, Michael McGrath, și comisarului european pentru Pregătire, Gestionarea situațiilor de criză și Egalitate, Hajda Lahbib, include șase solicitări principale:
1. Stabilirea unui cadru juridic comun pentru prevenție, investigare și sancționare.
2. Un cadru strategic european pentru sprijin psihologic, consiliere și adăposturi, în sprijinul victimelor.
3. O linie bugetară specifică și o obligație pentru statele membre de a finanța organizațiile pentru drepturile femeilor și serviciile specializate de sprijin a victimelor.
4. Un set comun de indicatori de evaluare a performanței în următorul CFM 2028-2034, pentru a măsura încrederea femeilor în instituții, autonomia economică, reducerea dependenței sau participarea femeilor la procesul decizional.
5. Obligația pentru toate statele membre de a colecta și raporta date armonizate privind violența împotriva femeilor.
6. Crearea unui mecanism european permanent, interconectat și cu capacitate operațională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, cu rol de coordonare transfrontalier, alertare și schimb de informații între autoritățile competente și toate statele membre.
La final, semnatarii scrisorii deschise și-au exprimat convingerea că „aceste măsuri pot reduce semnificativ violența domestică și feminicidul”.
„Avem încredere că implementarea lor promptă va reconfirma angajamentul Uniunii Europene de a proteja victimele, de a preveni tragediile și de a asigura un viitor sigur pentru toate femeile din Europa”.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță acord interinstituțional asupra regulamentului european pentru managementul capacității feroviare: Pentru România, are o valoare strategică
Negociatorii statelor membre și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu pentru armonizarea, simplificarea și eficientizarea gestionării capacității feroviare a UE, atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea.
Potrivit eurodeputatului Gheorghe Falcă, prezent la negocieri în calitate de raportor din partea Grupului PPE din legislativul european, acest dosar este unul „esențial pentru mobilitatea, economia și securitatea Uniunii Europene”.
„În această noapte la ora 01:54, ora Belgiei, am adoptat noul Regulament european pentru managementul capacității feroviare, un dosar esențial pentru mobilitatea, economia și securitatea Uniunii Europene. În calitate de raportor din partea Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, am participat la aceste negocieri în numele Parlamentului pe parcursul întregului proces legislativ. A fost un dosar complex, care a trecut prin trei președinții ale Consiliului: am început negocierile cu Președinția ungară, am continuat cu cea poloneză și am finalizat acordul sub Președinția daneză. Fiecare etapă a avut provocările ei, de la discuții tehnice extrem de detaliate până la negocieri politice sensibile privind competențele celor trei instituții europene”, a arătat europarlamentarul travaliul negocierilor.
Gheorghe Falcă a explicat și impactul pozitiv generat de aceste modificări referitoare la gestionarea capacității feroviare a UE.
„Regulamentul adoptat astăzi modernizează modul în care Europa își gestionează capacitatea feroviară, introduce digitalizarea ca standard, îmbunătățește coordonarea transfrontalieră și facilitează transportul de pasageri și mărfuri. La fel de important, întărește mobilitatea militară și capacitatea Uniunii de a reacționa rapid în situații de criză, aspect crucial în actualul context geopolitic. În același timp, succesul implementării planului lansat de Comisia Europeană pe 5 noiembrie pentru accelerarea trenurilor de mare viteză în Europa începe aici. Acest Regulament este baza fără de care extinderea și interconectarea rețelelor de mare viteză nu pot deveni realitate”, detaliază europarlamentarul.
De asemenea, pentru România, regulamentul are „o valoare strategică”, potrivit eurodeputatului.
„Țara noastră este un nod esențial între frontiera estică a UE, Marea Neagră și coridoarele europene. O capacitate feroviară modernizată și interoperabilă înseamnă o economie mai competitivă, o conectivitate mai bună și un rol mai puternic în arhitectura de securitate a Europei. Este o zi importantă pentru Parlamentul European, pentru PPE și pentru România. Am demonstrat încă o dată că putem livra legislație cu impact real asupra cetățenilor și asupra rezilienței strategice a Uniunii Europene”, a conchis Gheorghe Falcă.
Dan Motreanu, alături de mai mulți europarlamentari, solicită Comisiei Europene accelerarea Strategiei pentru drone: „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile”
Eurodeputatul Dan Motreanu, împreună cu mai mulți europarlamentari, a semnat un apel către Comisia Europeană prin care a cerut accelerarea implementării Strategiei europene pentru drone și crearea unei piețe europene de referință pentru dronele civile.
„UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile. Prin răspunsul transmis de comisarul european pentru Transport, Apostolos Tzitzikostas, Comisia Europeană a confirmat că multe din propunerile noastre se vor regăsi pe agenda Comisiei”, a scris deputatul european, pe Facebook.
În răspunsul transmis de comisarul european pentru transporturi, Comisia anunță că, în 2026, va lansa o revizuire oficială a progresului Strategiei Europene pentru Drone 2.0 — exact în linie cu solicitările formulate de europarlamentari, printre care și Dan Motreanu.
Totodată, comisarul european a precizat în răspunsul său că Executivul european va sprijini competitivitatea industriei de drone din UE și va încuraja participarea companiilor europene inovatoare la contracte publice și proiecte de dezvoltare.
„Comisia va analiza posibilitatea de a permite pulverizarea aeriană cu drone în cadrul legislației actuale privind produsele de protecție a plantelor. Totodată, Comisia a recunoscut caracterul strategic al industriei dronelor, subliniind că tehnologiile civile pot avea și utilizări duale – civile și de securitate”, a adăugat Dan Motreanu.
Dan Motreanu a salutat răspunsul comisarului european Apostolos Tzitzikostas și faptul că propunerile eurodeputaților au fost integrate în agenda Comisiei Europene.
„Europa are șansa de a fi un lider tehnologic în domeniul dronelor civile, un sector care înseamnă locuri de muncă, inovație și competitivitate. Voi continua să sprijin, în Parlamentul European, toate inițiativele care contribuie la competetivitatea UE. Europa are expertiza, industria și viziunea necesare. Fără acțiune concretă, riscăm să rămânem în urmă față de SUA și China”, a concluzionat Dan Motreanu.
Gheorghe Falcă propune un Plan Național de Dezvoltare care să dubleze cele 70 miliarde de euro alocate României din viitorul buget multianual al UE
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că România se află în fața unei oportunități istorice, odată cu negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene. În perioada 2028–2034, țara noastră ar urma să primească 70 de miliarde de euro, o alocare fără precedent pentru dezvoltare.
Potrivit eurodeputatului, care a fost prezent la evenimentul „Bucuriile Toamnei” în comuna Sânandrei, din județul Timiș, România va avea la dispoziție 60 miliarde de euro pentru coeziune și agricultură și 10 miliarde de euro pentru competitivitate.
„Dacă vom avea înțelepciunea să construim un Plan Național de Dezvoltare în care la fiecare 1 euro venit de la UE, România să adauge încă 1 euro, atunci vom putea crea un plan de investiții de 140 de miliarde de euro pentru următorii 7 ani”, a subliniat Gheorghe Falcă.
Eurodeputatul avertizează, însă, că pentru a valorifica acest potențial, România trebuie să rămână un stat stabil, ancorat în direcția europeană:
„În 2028 România trebuie să fie mai puternică decât extremiștii. Trebuie să alegem stabilitatea, competența și orientarea europeană.”
Falcă a transmis și un mesaj de optimism privind energia socială și potențialul comunităților: „Astăzi, la Sânandrei, am simțit încă o dată că România a energia și voința de a merge înainte. Împreună putem transforma această șansă în realitate.”
