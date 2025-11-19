Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, în care solicită măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației UE privind combaterea violenței domestice

Eurodeputata Gabriela Firea, în calitate de membră a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană prin care solicită un set de măsuri concrete, aliniate la obiectivele strategice ale Uniunii Europene, pentru modificarea și întărirea legislației europene privind combaterea violenței domestice, în România și pe întreg teritoriul blocului.

Documentul, elaborat împreună cu experți, specialiști și reprezentanți ai societății civile, atrage atenția asupra creșterii fără precedent a violenței domestice împotriva femeilor.

„Europa se confruntă cu o realitate dureroasă în care siguranța femeilor este grav amenințată. În mai multe State Membre, cazurile de violență domestică și feminicid continuă să crească, iar în spatele acestor statistici se află femei care trăiesc zilnic în frică, în tăcere, amenințate și lipsite de protecție în propriile case sau chiar pe stradă. (…) Au murit destule femei, 52 doar până astăzi, în România!”, a transmis Firea, subliniind că fenomenul rămâne o urgență națională și europeană.

Scrisoarea, adresată comisarului european pentru Democrație, Justiție, Stat de drept și Protecția consumatorilor, Michael McGrath, și comisarului european pentru Pregătire, Gestionarea situațiilor de criză și Egalitate, Hajda Lahbib, include șase solicitări principale:

1. Stabilirea unui cadru juridic comun pentru prevenție, investigare și sancționare.

2. Un cadru strategic european pentru sprijin psihologic, consiliere și adăposturi, în sprijinul victimelor.

3. O linie bugetară specifică și o obligație pentru statele membre de a finanța organizațiile pentru drepturile femeilor și serviciile specializate de sprijin a victimelor.

4. Un set comun de indicatori de evaluare a performanței în următorul CFM 2028-2034, pentru a măsura încrederea femeilor în instituții, autonomia economică, reducerea dependenței sau participarea femeilor la procesul decizional.

5. Obligația pentru toate statele membre de a colecta și raporta date armonizate privind violența împotriva femeilor.

6. Crearea unui mecanism european permanent, interconectat și cu capacitate operațională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, cu rol de coordonare transfrontalier, alertare și schimb de informații între autoritățile competente și toate statele membre.

La final, semnatarii scrisorii deschise și-au exprimat convingerea că „aceste măsuri pot reduce semnificativ violența domestică și feminicidul”.

„Avem încredere că implementarea lor promptă va reconfirma angajamentul Uniunii Europene de a proteja victimele, de a preveni tragediile și de a asigura un viitor sigur pentru toate femeile din Europa”.