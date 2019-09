Gafa de proporții a premierului israelian după vizita la Londra. Benjamin Netanyahu s-a referit la prim-ministrul Boris Johnson cu apelativul ”Boris Elțîn”, fost președinte al Rusiei decedat în 2007

România nu recunoaște legitimitatea alegerilor locale organizate în Peninsula Crimeea de Federația Rusia, a transmis Ministerul român de Externe într-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter.

MAE român și-a reiterat cu această ocazie sprijinul pentru ”suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.

#Romania 🇷🇴 does not recognize the local elections organized in #Crimea by the Russian Federation. Strong support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine 🇺🇦 #CrimeaIsUkraine #SevastopolIsUkraine

