MLNR organizează, vineri, 21 iunie, a IX-a ediție a Galei Premiilor MLNR

Marea Loja Nationala din Romania (MLNR) si Academia Romana au anuntat, sambata seara, la Ateneul Roman, castigatorii celei de-a IV-a Editii a Galei Premiilor Marii Loji, la care caleaeuropeana.ro a avut onoarea de a fi partener media, alaturi de TVR2, care a transmis evenimentul LIVE. CLICK AICI pentru a viziona inregistrarea evenimentului.

PREMIUL GRIGORE MOISIL

Acad.EMIL BURZO a publicat in anul 2013, ca unic autor, la prestigioasa Editura SPRINGER in cadrul proiectului „condensed matter. Magnetic properties of non-metallic inorganiccompounds based on transition elements” 2 volume de 307 pagini, respectiv 490 pagini sub titlu “Tectosilicates” LANDOLT-BOERNSTEIN HANDBUCH.

PREMIUL HENRI COANDĂ

RADU MUNTEANU pentru lucrarile “Retele radio cu mobilitate ridicata” Editura mediamira 2013; “Metode numerice pentru detectia semnalelor radio” Editura Mediamira 2013si “Compatibilitatea electromagnetica in medii de comunicatii radio” Editura Academiei Romane 2013.

PREMIUL CAROL DAVILA

Prof. Univ. Dr. GHEORGHE BURNEI – Profesor de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti ; Şef de Clinică Chirurgicală la Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Maria Sklodowska Curie” Bucureşti, pentru lucrarea: “Proximal congenital radial-ulnar synostosis and synchondrosis; pathogenic concept and a newtherapeutic method.” Burnei Gheorghe, Ghiţă RA, Pârvan AA, Japie E, Gavriliu Ş, Georgescu I, El Nayef T, Tiripa I, Hamei Ş.; Revista Journal of Medicine and Life 2013 Dec 15 nr.6(4):365-8.

PREMIUL NICOLAE TITULESCU

ADRIAN KOZJACSKI – Sef de Misiune Ambasada Romaniei in Afganistan.

PREMIUL EUGENIU CARADA

MIHAELA IFRIM – “Ciclul economic. Dualismul monetaro-real”, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013.

PREMIUL SPIRU HARET

Prof. Univ. Dr. LIDIA SIMONA SAVA, Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie, Departamentul de Stiintele Educatiei, Director Institutul Roman de Educatie a Adultilor, pentru lucrarea “Repere pentru dezvoltarea sistemului de profesionalizare a practicienilor din educatia adultilor”, Editura Universitatii de Vest 2013.

PREMIUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Vilonist si Prof. Univ. Dr. GABRIEL CROITORU pentru Turneul national “Vioara lui George Enescu la sate” si pentru Turneul national “Duelul viorilor”.

“Consider ca Arta si Cultura, Învatamântul, Educatia si Stiintele, Diplomatia, Economia, precum si Medicina, reprezinta directiile prin care Masoneria Româna doreste sa se implice în recunoasterea si promovarea valorilor nationale la cel mai înalt nivel. Multumesc tuturor celor care au contribuit în fiecare an la realizarea acestui eveniment, si, mai ales, managerului de proiect, Remus Borza. Întelegem cu totii ca este vorba despre un efort comun în promovarea, aducerea si mentinerea României pe locul fruntas pe care îl merita în Europa si în lume”, a declarat Marele Maestru al Marii Loji Nationale din Romania, dr. Radu Balanescu, ales, in acest an, Secretar Executiv al Conferintei Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare.

Gala Premiilor M.L.N.R. îşi propune să promoveze şi să recompenseze spiritul creator, inovator şi inventiv al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv.

DESPRE MLNR

Premiile se acordă tuturor cetăţenilor români rezidenţi sau nerezidenţi pe teritoriul României, indiferent de sex, religie sau vârstă, masoni sau profani, care, în cursul anului anterior decernării premiilor, au realizat o lucrare, o descoperire, invenţie sau inovaţie, au emis o teorie, teoremă, ecuaţie, au pus la punct o tehnică, metodă, procedeu cu impact macro-social într-unul dintre cele 7 domenii premiate sau, prin exercitarea profesiei ori a demnităţii publice, au adus importante servicii ori beneficii ţării. Fiecare dintre cele sapte premii este in valoare de zece mii de euro.

“Gala Premiilor Marii Loji Naţionale din România se bucură de sprijinul societăţii civile, al Academiei Române şi a 12 Universităţi de renume din ţară. Suntem bucuroşi să avem alături peste 700 de personalităţi din mediul academic, universitar, cultural, dar şi bancar, diplomatic şi politic care ne-au onorat cu prezenţa la fiecare dintre cele trei ediţii precedente ale Galei. Mai mult decât atât, suntem încrezători că au înţeles necesitatea acestui proiect inedit în România, al cărui succes îl sărbătorim la această cea de-a patra ediţie”, a declarat Remus Borza, organizatorul Galei.