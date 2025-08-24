Connect with us

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele următoare”, anunță președintele Volodimir Zelenski

Published

52 minutes ago

on

© Administrația Prezidențială ucraineană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele următoare”, în urma eforturilor intensificate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva țării sale, informează Politico Europe.

„În prezent, echipele din Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni lucrează la arhitectura acestora”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma de socializare X, după o convorbire telefonică cu prim-ministrul olandez Dick Schoof.

„Există acum o șansă reală de a pune capăt acestui război, iar Ucraina este pregătită pentru pași constructivi care pot aduce mai aproape adevărata pace”, a spus Zelenski în postare.

„Cu toate acestea, Rusia nu dă semne că ar dori pacea și continuă să bombardeze orașele noastre. Interpretăm toate semnalele venite din Moscova în aceste zile în același mod. Este nevoie de presiune pentru a le schimba poziția, precum și de o întâlnire la cel mai înalt nivel pentru a discuta toate problemele”, a adăugat liderul ucrainean.

Elaborarea garanțiilor de securitate s-a accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă, lunea trecută, în cadrul căreia președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

Însă, de atunci, frustrările au crescut, Moscova arătându-se reticentă în a se angaja în negocierile de pace.

Prim-ministrul olandez urma să viziteze Kievul sâmbătă, dar călătoria sa a fost amânată după ce o criză politică legată de sancțiunile împotriva Israelului a zguduit guvernul interimar al țării.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

REPUBLICA MOLDOVA

„O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună”, transmite Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Lupta voastră ne determină să rămânem fermi în protejarea drumului nostru european

Published

20 minutes ago

on

August 24, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat sprijinul său pentru Ucraina, într-un mesaj transmis de Ziua Independenței acestei țări în care „aduce un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi”.

„Astăzi, ca întotdeauna, Moldova este alături de Ucraina. Vă cinstim independența și aducem un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi. O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună. Securitatea, prosperitatea și viitorul nostru sunt strâns legate. Moldova este profund recunoscătoare pentru curajul Ucrainei, care a menținut siguranța țării noastre. Lupta voastră pentru dreptul de a vă alege propriul viitor ne fortifică determinarea. Și Moldova rămâne fermă în protejarea suveranității și a drumului nostru european. Nu vom precupeți niciun efort pentru a rămâne un vecin puternic, de încredere și sigur pentru Ucraina”, a subliniat Maia Sandu într-un mesaj video publicat pe rețeaua de socializarea X.

Astfel de mesaje au venit și din partea mai multor lideri, precum președintele american Donald Trump sau președintele Nicușor Dan.

Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.

Începând cu luna februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.

Citiți și: „Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului

Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. 

Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.

Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.

Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”

Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Trump elogiază “spiritul de neînfrânt și curajul” ucrainenilor într-o scrisoare către Zelenski: SUA respectă lupta Ucrainei și cred în viitorul ei ca națiune independentă

Published

1 hour ago

on

August 24, 2025

By

© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele american Donald Trump i-a transmis duminică omologului său ucrainean Volodimir Zelenski o scrisoare care reliefează un mesaj solidaritate cu prilejul marcării a 34 de ani de independență pentru Ucraina.

„În numele poporului american, vă adresez felicitări și urări călduroase dumneavoastră și curajosului popor ucrainean, cu ocazia celebrării a 34 de ani de independență”, a scris Trump în scrisoarea adresată liderului de la Kiev.

El a subliniat că „poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării dumneavoastră este o sursă de inspirație pentru mulți”.

Totodată, într-o vizibilă schimbare de abordare față de Ucraina, una mai afabilă și empatică, liderul de la Casa Albă a transmis că „Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră și cred în viitorul dumneavoastră ca națiune independentă”.

În contextul războiului declanșat de Rusia, Trump a făcut apel la încetarea vărsării de sânge.

„Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens. Statele Unite susțin o soluție negociată care să conducă la o pace durabilă și de lungă durată, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”, a spus președintele SUA, un mesaj similar fiind transmis și de secretarul de stat Marco Rubio.

Mesajul se încheie cu urarea: „Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina”.

Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.

După summitul din 15 august cu Vladimir Putin, desfășurat în Alaska și descris de cei doi lideri drept un pas înainte spre o soluționare negociată a războiului ruso-ucrainean, chiar dacă fără rezultate concrete, Donald Trump și-a exprimat intenția de a organiza o întâlnire trilaterală cu președinții Rusiei și Ucrainei.

Luni, la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului. În timpul discuțiilor care au conturat un front politic unit și un scut european în jurul președintelui ucrainean, liderul american a întrerupt pentru scurt timp reuniunea pentru a vorbi la telefon cu Putin, iar ulterior a anunțat că se pregătește mai întâi o întâlnire bilaterală Putin–Zelenski, urmând ca abia după aceea să aibă loc și summitul trilateral dorit.

Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, garanții care să nu cuprindă însă aderarea țării la NATO NATO și trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Deși Trump a exclus ca Ucraina să adere la NATO a avut loc totuși o schimbare majoră de ton din partea președintelui american. Liderul de la Casa Albă a recunoscut în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei. El a recunoscut, totodată, și dificultatea în a-și pune în practică promisiunea unei întâlniri Putin-Zelenski, comparând o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”.

În acest peisaj, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.

Continue Reading

SUA

De Ziua Independenței Ucrainei, SUA subliniază: „Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”

Published

2 hours ago

on

August 24, 2025

By

© Official State Department photo by Freddie Everett

Statele Unite cred într-o „soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”, subliniază secretarul de statul al SUA, Marco Rubio, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul ucrainean cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței. Statele Unite sunt dedicate viitorului Ucrainei ca națiune independentă. Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă. În această Zi a Independenței, în timp ce aduceți un omagiu istoriei națiunii voastre, Statele Unite așteaptă cu nerăbdare să continue să construiască parteneriatul nostru economic și de securitate pentru un viitor pașnic și prosper pentru ambele națiuni”, precizează într-un comunicat Departamentul de Stat al SUA.

Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.

Din februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.

Citiți și: „Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului

Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. 

Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.

Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.

Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”

Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.

Continue Reading

