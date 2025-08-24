Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele următoare”, anunță președintele Volodimir Zelenski

Președintele american Donald Trump i-a transmis duminică omologului său ucrainean Volodimir Zelenski o scrisoare care reliefează un mesaj solidaritate cu prilejul marcării a 34 de ani de independență pentru Ucraina.

„În numele poporului american, vă adresez felicitări și urări călduroase dumneavoastră și curajosului popor ucrainean, cu ocazia celebrării a 34 de ani de independență”, a scris Trump în scrisoarea adresată liderului de la Kiev.

El a subliniat că „poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării dumneavoastră este o sursă de inspirație pentru mulți”.

Totodată, într-o vizibilă schimbare de abordare față de Ucraina, una mai afabilă și empatică, liderul de la Casa Albă a transmis că „Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră și cred în viitorul dumneavoastră ca națiune independentă”.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

În contextul războiului declanșat de Rusia, Trump a făcut apel la încetarea vărsării de sânge.

„Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens. Statele Unite susțin o soluție negociată care să conducă la o pace durabilă și de lungă durată, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”, a spus președintele SUA, un mesaj similar fiind transmis și de secretarul de stat Marco Rubio.

Mesajul se încheie cu urarea: „Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina”.

Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.

După summitul din 15 august cu Vladimir Putin, desfășurat în Alaska și descris de cei doi lideri drept un pas înainte spre o soluționare negociată a războiului ruso-ucrainean, chiar dacă fără rezultate concrete, Donald Trump și-a exprimat intenția de a organiza o întâlnire trilaterală cu președinții Rusiei și Ucrainei.

Luni, la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului. În timpul discuțiilor care au conturat un front politic unit și un scut european în jurul președintelui ucrainean, liderul american a întrerupt pentru scurt timp reuniunea pentru a vorbi la telefon cu Putin, iar ulterior a anunțat că se pregătește mai întâi o întâlnire bilaterală Putin–Zelenski, urmând ca abia după aceea să aibă loc și summitul trilateral dorit.

Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, garanții care să nu cuprindă însă aderarea țării la NATO NATO și trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Deși Trump a exclus ca Ucraina să adere la NATO a avut loc totuși o schimbare majoră de ton din partea președintelui american. Liderul de la Casa Albă a recunoscut în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei. El a recunoscut, totodată, și dificultatea în a-și pune în practică promisiunea unei întâlniri Putin-Zelenski, comparând o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”.

În acest peisaj, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.