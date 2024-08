“Gata de acțiune!”: Imagini cu pompieri români pregătiți să intervină în cazul unor incendii în Franța, difuzate de Comisia Europeană ca mostră “a solidarității UE”

Uniunea Europeană și statele sale membre au oferit Ucrainei de la începutul războiului declanșat de Rusia aproape 108 miliarde de euro, anunță președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o scurtă statistică ce relevă sprijinul blocului european pentru Kiev încă din prima zi de agresiune rusă.

”UE a fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului de agresiune al Rusiei. Împreună cu statele noastre membre, am oferit un sprijin de aproape 108 miliarde de euro. Ucraina va învinge în acest război pentru supraviețuire. Iar UE va fi alături de Ucraina și de poporul său atât timp cât va fi necesar”, a dat asigurări von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia’s war of aggression.

With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.

Ukraine will prevail in this war for survival.

And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024