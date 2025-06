Gaza: Secretarul general al ONU cere o anchetă independentă asupra uciderii a zeci de palestinieni în apropierea unui punct de distribuție a ajutoarelor umanitare

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni deschiderea unei anchete independente cu privire la moartea a zeci de palestinieni în apropierea unui punct de distribuție a ajutoarelor umanitare din Fâșia Gaza, lansând un apel ferm la responsabilizare — declarație care a provocat o reacție dură din partea Israelului, relatează DW.

„Sunt consternat de relatările privind palestinieni uciși și răniți în timp ce încercau să primească ajutoare în Gaza”, a afirmat Guterres într-un comunicat oficial. „Este inacceptabil ca palestinienii să își riște viața pentru hrană. Cer o anchetă imediată și independentă asupra acestor evenimente și ca cei responsabili să fie trași la răspundere”, a adăugat șeful ONU.

I am appalled by the reports of Palestinians killed and injured while seeking aid in Gaza yesterday. It is unacceptable that Palestinians are risking their lives for food.

I call for an immediate and independent investigation into these events and for perpetrators to be held…

— António Guterres (@antonioguterres) June 2, 2025