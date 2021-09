Gazprom anunță finalizarea Nord Stream 2. O cantitate de 5,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale ar putea fi livrată prin acest gazoduct până la finalul anului

Grupul Gazprobm a anunțat că lucrările de construcție a gazoductului Nord Stream 2 s-au finalizat în dimineața zilei de vineri, 10 septembrie, anunță Itar Tass, potrivit Agerpres. și Deutsche Welle.

”La o reuniune operaţională care a avut loc la sediul Gazprom, directorul general al grupului, Alexey Miller, a informat la ora locală 8:45 (5:45 GMT) lucrările de construcţie la Nord Stream 2 au fost finalizate”, a informat grupul energetic controlat de statul rus într-un mesaj publicat pe Twitter.

