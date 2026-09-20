Generalul german Carsten Breuer, ales președinte al Comitetului Militar al NATO. Breuer își va prelua mandatul în iulie 2027, pentru o perioadă de trei ani

Șeful Apărării din Germania, generalul Carsten Breuer, a fost ales sâmbătă în funcția de președinte al Comitetului Militar al NATO. El își va prelua mandatul în iulie 2027, pentru o perioadă de trei ani, urmând să fie principalul consilier militar al Alianței, relatează Euronews.

Șefii apărării din cele 32 de state membre ale Alianței l-au ales pe Breuer în cadrul unei reuniuni desfășurate la Copenhaga, a anunțat actualul președinte al Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, într-o postare pe X.

„Felicitări generalului Carsten Breuer, șeful Apărării din cadrul Bundeswehrului, pentru alegerea sa în funcția de viitor președinte al Comitetului Militar al NATO. Carsten, în numele întregului Comitet Militar și în nume personal, îți transmitem cele mai calde felicitări! Experiența dumneavoastră operațională, cunoașterea aprofundată a acestei Alianțe și modul în care ați condus Forțele Armate Germane vor fi de mare folos pentru NATO.

Dragone a subliniat că șefii apărării din statele membre și-au pus încrederea în Breuer într-un moment dificil pentru securitatea euro-atlantică și a dat asigurări că acesta va beneficia de întregul sprijin al Comitetului Militar și al Statului Major Militar Internațional pe parcursul perioadei de tranziție.

Congratulations to General Carsten Breuer, Chief of Defence of the Bundeswehr 🇩🇪 on his election as the next Chair of the NATO Military Committee, taking office in July 2027! Carsten – on behalf of the entire Military Committee, and personally – our warmest congratulations!… pic.twitter.com/2tlQiChEmO — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) September 19, 2026

Alături de Comandantul Suprem Aliat în Europa (SACEUR), președintele Comitetului Militar se numără printre cele mai influente personalități din cadrul NATO. În această funcție, Breuer va fi principalul consilier militar al secretarului general al NATO, Mark Rutte, și va avea rolul de principală legătură între recomandările șefilor apărării din statele membre și factorii de decizie politică de rang înalt ai Alianței.