Generalul german Carsten Breuer, ales președinte al Comitetului Militar al NATO. Breuer își va prelua mandatul în iulie 2027, pentru o perioadă de trei ani

NATO
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© General Carsten Breuer / X

Șeful Apărării din Germania, generalul Carsten Breuer, a fost ales sâmbătă în funcția de președinte al Comitetului Militar al NATO. El își va prelua mandatul în iulie 2027, pentru o perioadă de trei ani, urmând să fie principalul consilier militar al Alianței, relatează Euronews

Șefii apărării din cele 32 de state membre ale Alianței l-au ales pe Breuer în cadrul unei reuniuni desfășurate la Copenhaga, a anunțat actualul președinte al Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, într-o postare pe X.

„Felicitări generalului Carsten Breuer, șeful Apărării din cadrul Bundeswehrului, pentru alegerea sa în funcția de viitor președinte al Comitetului Militar al NATO. Carsten, în numele întregului Comitet Militar și în nume personal, îți transmitem cele mai calde felicitări! Experiența dumneavoastră operațională, cunoașterea aprofundată a acestei Alianțe și modul în care ați condus Forțele Armate Germane vor fi de mare folos pentru NATO.

Dragone a subliniat că șefii apărării din statele membre și-au pus încrederea în Breuer într-un moment dificil pentru securitatea euro-atlantică și a dat asigurări că acesta va beneficia de întregul sprijin al Comitetului Militar și al Statului Major Militar Internațional pe parcursul perioadei de tranziție.

Alături de Comandantul Suprem Aliat în Europa (SACEUR), președintele Comitetului Militar se numără printre cele mai influente personalități din cadrul NATO. În această funcție, Breuer va fi principalul consilier militar al secretarului general al NATO, Mark Rutte, și va avea rolul de principală legătură între recomandările șefilor apărării din statele membre și factorii de decizie politică de rang înalt ai Alianței.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a salutat numirea lui Breuer, afirmând că acesta a demonstrat o capacitate strategică excepțională și a jucat un rol esențial în restructurarea Bundeswehrului.

„Acum își va pune toată forța și experiența în slujba NATO, care se confruntă cu provocări majore, istorice”, a declarat Pistorius, referindu-se la intensificarea amenințării reprezentate de Rusia, în contextul în care partenerii europeni își asumă o responsabilitate tot mai mare pentru descurajarea convențională, în timp ce Statele Unite își extind atenția strategică și către alte regiuni, potrivit presei germane.

Breuer, cel mai înalt grad militar din Germania, ocupă din martie 2023 funcția de inspector general al Bundeswehrului. Anterior, el a condus Comandamentul Teritorial al Bundeswehrului, structură pe care a înființat-o, și a devenit cunoscut la nivel național după ce a coordonat celula de criză pentru COVID-19 a Cancelariei Federale, în timpul mandatului cancelarului Olaf Scholz.

Deocamdată, nu a fost desemnat un succesor pentru funcția sa actuală de inspector general al Bundeswehrului.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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