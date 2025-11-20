George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost

George Agafitei, directorul Departamentului de Afaceri Instituționale și Reglementări din cadrul PPC România, a subliniat în această săptămână, la prima ediție a Delphi Economic Forum de la București, importanța unui dialog strategic în domeniul energetic, trebuie să accelerăm investițiile în rețea dacă vrem să fim o economie competitivă în viitor, informează PPC într-un comunicat, subliniind că “doar printr-o abordare comună, România poate ține pasul cu schimbările din energie, poate contribui la o piață unică europeană și își poate consolida rolul de actor regional”.

La prima ediție în România a prestigiosului forum elen, Agafiței a vorbit despre nevoia unei colaborări reale între Ministerul Energiei, autoritățile de reglementare și sectorul privat.

Evenimentul a reunit lideri din politică, mediul de afaceri și mediul academic, cu discuții despre creștere economică, politici, inovare și competitivitatea României în regiune.

În panelul „Cine plătește pentru viitor? Distribuirea sarcinii investițiilor în rețeaua electrică a României”, discuția s-a concentrat pe investițiile în infrastructură și securitatea energetică, în contextul tranziției verzi și al provocărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.

Reprezentantul PPC a vorbit despre schimbarea de paradigmă din sectorul energetic: consumatorii devin și producători, iar surplusul de energie circulă bidirecțional în rețea.

“Rețelele electrice, proiectate acum mai bine de jumătate de secol pentru un flux unidirecțional, nu mai corespund realităților actuale, iar contextul geopolitic aduce și riscuri cibernetice tot mai complexe. Chiar dacă puterea instalată individual de prosumatori este redusă, capacitatea lor cumulată poate ajunge la nivelul unei centrale nucleare”, arată sursa citată.

De aceea, PPC o colaborare strânsă între guvern, autoritățile de reglementare și mediul privat pentru modernizarea rețelelor electrice și pentru definirea unui cadru de reglementare care să stimuleze investițiile private.

“Nu putem considera rețeaua ca pe un cost, la fel cum nu considerăm autostrada ca pe un cost. O autostradă este o investiție care aduce creștere economică — la fel este și rețeaua electrică. Dacă vrem să fim un actor regional, trebuie să privim dincolo de granițele noastre și să gândim strategic în raport cu vecinii noștri, Republica Moldova și Ucraina. Facilitarea investițiilor și creșterea rezilienței sunt esențiale pentru o economie competitivă”, a spus George Agafiței.

El a mai precizat că, din 2030, facturile la încălzirea pe gaz ar putea crește cu până la 80 de lei pe lună din cauza certificatelor de carbon, în timp ce soluțiile de încălzire electrică vor deveni o opțiune mai prietenoasă cu bugetul.