George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost
George Agafitei, directorul Departamentului de Afaceri Instituționale și Reglementări din cadrul PPC România, a subliniat în această săptămână, la prima ediție a Delphi Economic Forum de la București, importanța unui dialog strategic în domeniul energetic, trebuie să accelerăm investițiile în rețea dacă vrem să fim o economie competitivă în viitor, informează PPC într-un comunicat, subliniind că “doar printr-o abordare comună, România poate ține pasul cu schimbările din energie, poate contribui la o piață unică europeană și își poate consolida rolul de actor regional”.
La prima ediție în România a prestigiosului forum elen, Agafiței a vorbit despre nevoia unei colaborări reale între Ministerul Energiei, autoritățile de reglementare și sectorul privat.
Evenimentul a reunit lideri din politică, mediul de afaceri și mediul academic, cu discuții despre creștere economică, politici, inovare și competitivitatea României în regiune.
În panelul „Cine plătește pentru viitor? Distribuirea sarcinii investițiilor în rețeaua electrică a României”, discuția s-a concentrat pe investițiile în infrastructură și securitatea energetică, în contextul tranziției verzi și al provocărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.
Reprezentantul PPC a vorbit despre schimbarea de paradigmă din sectorul energetic: consumatorii devin și producători, iar surplusul de energie circulă bidirecțional în rețea.
“Rețelele electrice, proiectate acum mai bine de jumătate de secol pentru un flux unidirecțional, nu mai corespund realităților actuale, iar contextul geopolitic aduce și riscuri cibernetice tot mai complexe. Chiar dacă puterea instalată individual de prosumatori este redusă, capacitatea lor cumulată poate ajunge la nivelul unei centrale nucleare”, arată sursa citată.
De aceea, PPC o colaborare strânsă între guvern, autoritățile de reglementare și mediul privat pentru modernizarea rețelelor electrice și pentru definirea unui cadru de reglementare care să stimuleze investițiile private.
“Nu putem considera rețeaua ca pe un cost, la fel cum nu considerăm autostrada ca pe un cost. O autostradă este o investiție care aduce creștere economică — la fel este și rețeaua electrică. Dacă vrem să fim un actor regional, trebuie să privim dincolo de granițele noastre și să gândim strategic în raport cu vecinii noștri, Republica Moldova și Ucraina. Facilitarea investițiilor și creșterea rezilienței sunt esențiale pentru o economie competitivă”, a spus George Agafiței.
El a mai precizat că, din 2030, facturile la încălzirea pe gaz ar putea crește cu până la 80 de lei pe lună din cauza certificatelor de carbon, în timp ce soluțiile de încălzire electrică vor deveni o opțiune mai prietenoasă cu bugetul.
PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project of 130MW at the region of Călugăreni
Committed to the vision to further enhance its leading role in the energy transition taking place in Southeast Europe, the PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project at the region of Călugăreni, 40 km south of Bucharest, which was recently connected to the grid.
For the construction of the new photovoltaic plant, 227,240 bifacial photovoltaic panels were used. The estimated annual energy generation of the project is expected to exceed 193 GWh, sufficient to meet the energy needs of more than 48,500 households. The operation of the project is expected to prevent the emission of around 116,000 tonnes of CO2 per year, according to a press release.
„We remain committed to the Group’s strategy of becoming a major energy player in the wider Southeast European region. The new photovoltaic park in Romania confirms our dominant position in the Romanian renewable energy market. We continue to steadily develop our green portfolio, with geographical and technological diversification, in order to maximise the benefits of the green transition and the interconnected energy market”, stated the Deputy Chief Executive Officer of RES PPC Group, Konstantinos Mavros.
The new photovoltaic park is part of an agreement between the PPC Group and Metlen Energy & Metals for renewable energy projects. A total of 460 MW of photovoltaic parks, part of an agreement with Metlen Energy & Metals, are to be completed by the end of the year.
PPC Group expands its presence in Southeast Europe
The PPC Group continues to evolve dynamically by expanding its renewable energy portfolio, as new wind and photovoltaic projects are constantly added to those already in place. With the inauguration of the new photovoltaic park in Călugăreni, installed capacity will exceed 6.5 GW, of which 1.5 GW in Romania.
According to the three-year strategic plan, by 2027, the PPC Group will develop additional renewable energy projects in Greece and throughout the Southeast Europe region, with the goal of increasing installed capacity from renewable sources to 11.8 GW by 2027. Currently, over 60% of the renewable energy projects to be added are already under construction or ready for construction.
MSCI Inc. has upgraded PPC Group’s ESG rating to “A”, recognizing the Group’s strengthened performance across key sustainability areas.
The assessment highlights improved results in environmental management, renewable energy portfolio development, and corporate governance, reflecting PPC Group’s steady progress in managing sustainability-related risks and opportunities.
This upgrade confirms the alignment of our strategy with international ESG standards and reinforces our commitment to transparency, responsible business practices, and the creation of long-term value for all stakeholders.
PPC a inaugurat un parc fotovoltaic în Călugăreni care va acoperi nevoile a 48.500 de gospodării și va preveni 116.000 tone de emisii de dioxid de carbon
Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București, noul parc urmând să producă anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării și contribuind la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
“Ghidat de viziunea de a-și intensifica rolul de lider în tranziția energetică din Europa de Sud-Est, Grupul PPC își consolidează portofoliul verde în România cu un nou proiect fotovoltaic în regiunea Călugăreni, la 40 km sud de București, care a fost recent conectat la rețea”, arată sursa citată.
Pentru construcția noului parc fotovoltaic au fost utilizate 227.240 de panouri bifaciale. Se preconizează că producția anuală estimată de energie a proiectului va depăși 193 GWh, suficientă pentru a satisface nevoile energetice a peste 48.500 de gospodării. Odată operațional, se estimează că parcul fotovoltaic de la Călugăreni va împiedica eliberarea în atmosferă a circa 116.000 de tone de CO₂ anual.
„Ne menținem angajamentul față de strategia Grupului de a deveni un pilon energetic principal în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est. Noul parc fotovoltaic din România confirmă poziția noastră dominantă pe piața românească de energie regenerabilă. Continuăm să dezvoltăm în mod constant portofoliul verde, cu diversificare geografică și tehnologică, pentru a valorifica la maximum avantajele tranziției verzi și ale pieței energetice interconectate”, a declarat directorul executiv adjunct al RES PPC Group, Konstantinos Mavros.
Noul parc fotovoltaic face parte dintr-un acord între Grupul PPC și Metlen Energy & Metals pentru proiecte de energie regenerabilă. Un total de 460 MW de parcuri fotovoltaice, parte a unui acord cu Metlen Energy & Metals, urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.
Grupul PPC își extinde prezența în Europa de Sud-Est
Grupul PPC continuă să evolueze într-un mod dinamic, prin extinderea portofoliului de energie regenerabilă, pe măsură ce noi proiecte eoliene și fotovoltaice se alătură constant celor deja existente. Odată cu inaugurarea noului parc fotovoltaic de la Călugăreni, capacitatea instalată va depăși 6,5 GW, din care 1,5 GW provin din România.
Potrivit planului strategic pe trei ani, până în 2027, Grupul PPC va dezvolta proiecte suplimentare de energie regenerabilă în Grecia și în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, având ca obiectiv creșterea capacității instalate din surse regenerabile la 11,8 GW până în 2027. În prezent, peste 60% din proiectele de energie regenerabilă care urmează să fie adăugate sunt deja în construcție sau pregătite de construcție.
Rating-ul ESG al PPC îmbunătățit la “A”
De asemenea, MSCI Inc. a îmbunătățit ratingul ESG al Grupului PPC la „A”, recunoscând performanța consolidată a Grupului în domenii cheie ale sustenabilității.
Evaluarea evidențiază rezultatele îmbunătățite în gestionarea mediului, dezvoltarea portofoliului de energie regenerabilă și guvernanța corporativă, reflectând progresul constant al Grupului PPC în gestionarea riscurilor și oportunităților legate de sustenabilitate.
Această îmbunătățire confirmă alinierea strategiei PPC la standardele internaționale ESG și consolidează angajamentul nostru față de transparență, practici comerciale responsabile și crearea de valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate.
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit sâmbătă, la Washington, cu Doug Burgum, secretarul de interne al Statelor Unite, și cu Jarrod Agen, șeful Energy Dominance Council de la Casa Albă. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă, hidroenergie, gaze naturale și tehnologii energetice în România.
„În continuarea a două discuții aplicate cu omologul meu american, Chris Wright, Ministrul Energiei din SUA, astăzi am discutat aplicat si direct la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Citiți și Bogdan Ivan a discutat cu omologul din SUA despre consolidarea rolului României ca lider energetic regional: Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția strategică a Bucureștiului
Potrivit ministrului, finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun, s-au aflat printre principalele teme de discuție.
„Suntem deja la nivel de proiecte concrete și am câștigat încrederea partenerilor americani pentru că am prezentat proiecte solide și cifre clare. Iar așa cum am spus ieri în congresul PSD, scopul meu e să lucrez aplicat cu partenerii americani pentru a aduce investiții clare și tehnologie de vârf în România. Și știu să fac asta, aplicat și concret. La cel mai înalt nivel. Direct și pragmatic”, a subliniat Bogdan Ivan.
