George Ciamba, prima participare la Consiliul UE în calitate de ministru delegat pentru Afaceri Europene

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a participat astăzi în Bruxelles la reuniunea UE 27 privind Brexit, unde negociatorul șef din partea UE, Michel Barnier, și miniștrii afacerilor europene au discutat despre acordul cu Marea Britanie.

Aceasta a fost prima participare a lui George Ciamba în calitate de ministrul delegat după învestirea din 14 noiembrie în contextul în care Victor Negrescu care deținuse anterior portofoliul, dar și-a dat demisia cu câteva zile în urmă.

🇷🇴 Minister delegate for EU @geociamba at Extraordinary #GAC #Article50 on the preparation of the #EUCO on Sunday #Brexit pic.twitter.com/joAryif9qH

— RO in EU (@ROPermRepEU) November 19, 2018