Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului german, a adoptat vineri proiectul bugetului federal pentru 2027, care prevede cheltuieli publice record, de aproape 556 de miliarde de euro, și noi împrumuturi de peste 210 miliarde de euro, exceptând perioada pandemiei de COVID-19. Bugetul urmărește să finanțeze majorarea cheltuielilor militare și modernizarea infrastructurii, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Proiectul a fost adoptat cu voturile majorității formate din conservatori și social-democrați, aflată la guvernare sub conducerea cancelarului Friedrich Merz.

Cheltuielile guvernului federal sunt estimate la aproape 556 de miliarde de euro în 2027, cu aproximativ 31 de miliarde de euro peste nivelul prevăzut pentru anul în curs. Tendința de creștere va continua și în anii următori, cheltuielile urmând să depășească 635 de miliarde de euro în 2030.

Pentru finanțarea bugetului este prevăzut un împrumut net de aproape 123 de miliarde de euro în 2027, comparativ cu 98 de miliarde de euro în 2026. La această sumă se adaugă împrumuturile prin fondurile speciale destinate infrastructurii, neutralității climatice și apărării, ceea ce ridică totalul noii datorii la peste 210 miliarde de euro, un nivel record în afara perioadei pandemiei.

Adoptarea bugetului nu a înlăturat însă divergențele dintre cele două partide ale coaliției de guvernare, conservatorii și social-democrații, care încearcă să ajungă la un acord asupra reformelor bugetare și sociale. Unul dintre principalele dosare rămase în dispută este reforma sistemului de pensii.

Un punct major de blocaj îl reprezintă eliminarea posibilității pensionării fără penalizări după 45 de ani de contribuții. Măsura este contestată de mai mulți premieri de landuri din fosta Germanie de Est, atât creștin-democrați, cât și social-democrați, care invocă activele adesea mai reduse ale viitorilor pensionari din această regiune.

„Eșecul nu este o opțiune”, a declarat vineri Steffen Meyer, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, în cadrul unui briefing de presă. Acesta a refuzat însă să indice un termen-limită pentru ajungerea la un compromis în interiorul coaliției.

Până recent, obiectivul coaliției era să ajungă la o decizie privind proiectul de reformă a pensiilor înainte de Crăciun, pe baza recomandărilor unei comisii prezentate în luna iunie.