Germania a deschis un Centru Tehnologic de Securitate a Dronelor pentru o mai bună protecție în fața amenințărilor hibride

Astăzi, 18 august, Ministerul Federal de Interne al Germaniei (BMI), Ministerul Federal al Cercetării, Tehnologiei și Spațiului (BMFTR) și Centrul Aerospațial German (DLR) au deschis, la sediul DLR din Cochstedt, noul Centru Tehnologic de Securitate a Dronelor, informează un comunicat oficial al DLR.

Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, președinta consiliului director al DLR: „Dronele nu deschid doar oportunități enorme, ci reprezintă și o provocare. Aici intervine Centrul Tehnologic de Securitate a Dronelor de la sediile DLR din Cochstedt și Braunschweig, ca o continuare firească a colaborării de succes cu Ministerul Federal de Interne, cu autoritățile de poliție federale și ale landurilor, precum și cu Oficiul Federal de Poliție Criminală. Avem nevoie de know-how-ul tehnic al cercetării, de forța de inovare și capacitatea de implementare a industriei și, mai ales, de perspectiva celor care asigură efectiv securitatea noastră în teren. Prin transfer și schimb de cunoștințe, abordările noi din cercetare pot fi transpuse rapid și țintit în soluții utilizabile. Pentru că noi nu dezvoltăm tehnologie de dragul tehnologiei — rezolvăm probleme concrete și acoperim o nevoie concretă. Cercetarea trebuie să aibă impact — mai ales acolo unde este vorba despre securitatea țării noastre. Centrul Tehnologic pentru Securitatea Dronelor ia naștere la două sedii DLR pe care le-am pregătit, în ultimii zece ani, pentru acest tip de utilizare, cu sprijinul BMFTR și, anterior, al BMWE. Landul Saxonia-Anhalt este, de asemenea, un partener puternic pentru sediul din Cochstedt. Împreună, împărtășim viziunea unui pol tehnologic. Rezultatul — o infrastructură unică pentru testarea și validarea unor soluții noi de securitate a dronelor, în condiții apropiate de realitate.”

Ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt: „Prin Centrul Tehnologic de Securitate a Dronelor de la Centrul Aerospațial German, cercetăm, dezvoltăm și testăm cele mai moderne tehnologii de apărare împotriva dronelor, în condiții reale. Aici cercetăm și testăm noi tehnologii la Cochstedt, direct într-o infrastructură aeroportuară — exact acolo unde există o situație de amenințare sensibilă. Reunim expertiza din știință, din start-up-uri și din autoritățile noastre de securitate, pentru a proteja și mai eficient țara noastră față de amenințările hibride.”

Dorothee Bär, ministrul federal al Cercetării, Tehnologiei și Spațiului: „Sediul DLR din Cochstedt este un far pentru cercetarea în domeniul dronelor. BMFTR finanțează deja Centrul Național de Testare și Centrul de Competențe pentru Sisteme Aeriene Fără Pilot, ambele existente. Prin deschiderea de astăzi a Centrului Tehnologic de Securitate a Dronelor, BMFTR și BMI merg mână în mână. Devine clar cât de mult se poate baza Ministerul Federal de Interne pe expertiza deja existentă, pentru a răspunde hotărât amenințării reprezentate de drone. Aici sunt testate noi aplicații și tehnologii — pentru economie, pentru autorități și acum, tot mai mult, pentru securitatea noastră.”