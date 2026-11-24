Germania a rămas, fără urmă de îndoială, cel mai mare contributor net la bugetul UE anul trecut, plătind cu 14,9 miliarde de euro mai mult decât a primit, relevă un studiu realizat de Institutul Economic German (IW), consultat marți de Reuters, informează Agerpres.

Studiul citat mai sus arată că, în 2025, contribuția netă a Germaniei a fost cu 1,8 miliarde de euro mai mare decât în 2024, când s-a situat la 13,1 miliarde de euro, creștere influențată de nevoia de a majora bugetul UE.

Pe locul al doilea s-a poziționat Franța, cu o contribuție netă de aproximativ 5,4 miliarde de euro, urmată de Italia, cu 3,3 miliarde de euro.

În ceea ce privește beneficiarii, Polonia a fost de departe cel mai mare beneficiar net, cu 6,7 miliarde de euro, urmată de România, cu 5,9 miliarde de euro, conform Institutului Economic German.

Datele sunt publicate înainte de reuniunea extraordinară a șefilor de stat sau de guvern, din 26 și 27 noiembrie, în care tema principală de discuție va fi viitorul cadru financiar multianual al UE.

În preambulul acestei întâlniri, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat o nouă propunere privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, care prevede o reducere cu 204 miliarde de euro față de proiectul inițial al Comisiei Europene, echivalentă cu aproximativ 10%.

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Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune extraordinară pe 26 și 27 noiembrie, dedicată următorului cadru financiar multianual și finanțării Ucrainei

Propunerea, înaintată în perspectiva summitului extraordinar al liderilor europeni din data de 26 noiembrie, urmărește menținerea contribuțiilor naționale la un nivel rezonabil, în timp ce finanțarea pentru competitivitate, apărare și gestionarea migrației ar urma să crească semnificativ.

Pentru a finanța viitorul buget multianual, contribuțiile naționale ar urma să crească, în medie, de la 0,80% la 0,82% din Venitul Național Brut al statelor membre.

Pentru a menține aceste contribuții la un nivel rezonabil, președintele Consiliului European a propus un pachet de cinci noi surse de venituri pentru bugetul UE: veniturile din serviciile digitale ale marilor companii, Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, deșeurile electronice nereciclate, produsele din tutun și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Parlamentul European, instituție cu rol de colegislator, a respins deja aceste tăieri.