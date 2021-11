Germania a suspendat procesul de certificare a controversatului gazoduct Nord Stream 2

Curtea de Justiție a UE a decis, marți, că abilitatea guvernului polonez de a numi și de a revoca judecători din procese încalcă legislația Uniunii Europene, informează Deutsche Welle.

În conformitate cu reformele promovate de Varșovia, ministrul polonez al justiției, Zbigniew Ziobro, poate repartiza prin detașare un judecător la o instanță penală superioară în temeiul unor criterii care nu sunt cunoscute în mod oficial și fără ca decizia de detașare să poată face obiectul unui control jurisdicțional. În plus, el poate revoca această detașare în orice moment, fără ca o asemenea revocare să fie supusă unor criterii predefinite în drept și să trebuiască să fie motivată.

„Pe perioada detașării, aceștia nu beneficiază de garanțiile și de independența de care ar trebui să se bucure în mod normal toți judecătorii într-un stat de drept”, precizează instanța supremă a UE într-un comunicat.

#ECJ: The regime in force in #Poland which permits the Minister for #Justice to second judges to higher criminal courts is contrary to #EUlaw #RuleOfLaw

👉https://t.co/BXuldkaxWx

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 16, 2021